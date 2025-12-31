Warszawski Jamnik Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Najdłuższy budynek mieszkalny w Polsce. Utopijny Przyczółek Grochowski w Warszawie

Zofia i Oskar Hansenowie dostali zlecenie na kilkanaście bloków mających pomieścić siedem tysięcy mieszkańców. Pracę nad projektem zaczęli w 1963 roku. Jak to się stało, że zamiast pojedynczych bloków o różnej wysokości powstał jeden, meandrujący pośród zieleni, potężny blok?

Filip Springer w swojej książce Źle urodzone podaje odpowiedź - za decyzją stał powód bardzo prosty, a jednocześnie o wielkiej wadze. Otrzymanie zlecenia zbiegło się w czasie z chorobą matki architekta. Mieszkała w wysokim bloku, którego winda często się psuła - mając problemy z chodzeniem, po prostu przestała opuszczać dom w obawie, że nie będzie miała jak do niego wrócić.

Właśnie z tego powodu Hansenowie mieli stworzyć blok, który pojedyncze bloki złączył w jeden 1800-metrowy ciąg, a ograniczenia w liczbie czy stanie technicznym wind przestały stanowić problem. Galeriami ciągnącymi się przez całe założenie można było dojść do dowolnego dźwigu.

Wychodzących poza schemat pomysłów w Przyczółku nie brakowało. Niektóre się sprawdziły, inne zupełnie zawiodły; jeszcze inne nie przetrwały rozrostu okolicy. Między mieszkaniami zamurowywano drzwi, które miałyby po przemianach ustrojowych ułatwić łączenie lokali, a współdzielone przedsionki miały budować więzi sąsiedzkie. Zielona przestrzeń wewnątrz osiedla zyskała szkołę i przedszkole, a zmierzające do nich dzieci nie musiały przechodzić przez ani jedną ulicę. Poza osiedle, ponad ulicami, prowadziły mieszkańców bezpieczne wiadukty (dziś wyburzone).

Ostatnio o Przyczółku Grochowskim zrobiło się głośniej. Zaczęło się od informacji o możliwości wyburzenia pawilonu handlowego - na tym tle wybuchł konflikt między spółdzielnią a obrońcami budynku. Na fali wydarzeń złożono wniosek o wpis osiedla do rejestru zabytków. Sprawa jest w toku.

Pekin: skąd się wzięła nazwa Przyczółka?

Duże bloki w Polsce zyskały raczej niezbyt pieszczotliwe określenia - najłagodniejszym jest pewnie "mrówkowiec". Na tym tle "falowiec" brzmi wręcz poetycko, a Superjednostka - dumnie i dostojnie. Pekin również nie był nazwą pozytywną. Nawiązywał do liczby mieszkańców, ciasnoty i - jak to zwykle w blokowiskach bywało - stale rosnącej przestępczości.

Z czasem galerie przedzielono kratami - szybkim sposobem mieszkańców na odzyskanie poczucia bezpieczeństwa. Hansenowie nie byli zadowoleni z tych zmian, widzieli jednak, że budynek dzieli los innych europejskich potężnych osiedli, które przegrywały z kradzieżami i pobiciami a wkrótce - z buldożerami. Zielone otoczenie Przyczółka zastąpiły nowe bloki.

Z czasem kraty na nowo otwarto.

Przyczółek budowano 6 lat. Mierzy prawie 2 km, mieszka tu 7 tys. osób

Blok powstawał w latach 1968-1974 według projektu Zofii i Oskara Hansenów. Za konstrukcję odpowiadali Marek Konieczny i Józef Staniszewski. Na całość składają się 22 cztero- i ośmiopiętrowe budynki złączone ze sobą w zygzakowatym ciągu, dzięki czemu nie opuszczając jego korytarzy można przejść z jednego końca na drugi.

Na terenie osiedla, zgodnie z założeniem pierwszej spółdzielni, mieszka 7 tysięcy osób - zajmują ok. 2 tysiące mieszkań. Ciągnące się przez całą długość bloku galerie pozwoliły doświetlić kuchnie - okienka wychodzące na ciągi piesze w części później zamurowano - bardzo łatwo było przez nie zajrzeć do wnętrza mieszkania.

Jak pisze Springer, Zofia Hansen nazywała Przyczółek swoim największym architektonicznym grzechem. Hansen idei bronił.

Przyczółek Grochowski to najdłuższy budynek mieszkalny w Polsce. Dlaczego nie Falowiec?

10 sekund w wyszukiwarce wystarczy, by uzyskać odpowiedź, że najdłuższym blokiem w Polsce jest Falowiec mierzący 806 metrów. Tymczasem Przyczółek według różnych źródeł mierzy minimum 1500 metrów; Springer podaje ich aż 1800 - niemal 2 kilometry nieprzerwanej konstrukcji. Dlaczego więc gdański Falowiec z osiedla Przymorze jest powszechnie uznawany za najdłuższy?

Rozchodzi się o załamania Przyczółka oraz rozróżnienie między blokiem a budynkiem mieszkalnym. Podczas gdy gdański blok stanowi jedną, prostą i podłużną bryłę, lekko tylko "falującą" pod niewielkimi kątami, warszawski "Pekin" załamuje się pod kątami prostymi, jego wysokość nie jest stała, a poszczególne części zostały wizualnie przedzielone pionowymi przeszkleniami (wciąż jednak zachowując ciągłość) - mimo że w powszechnym mniemaniu Pekin jest jednym blokiem, formalnie jest to połączenie wielu bloków.

Pisze Filip Springer:

Licząc z załamaniami, budynek na Przyczółku Grochowskim jest najdłuższym blokiem mieszkalnym w Polsce i drugim w Europie.

Przyczółek Grochowski w popkulturze. Blok grał w filmach już w PRL-u

Potężny blok na przestrzeni dekad można było oglądać w telewizji i kinach. W PRL-u, jeszcze niewykończony, pojawił się w kultowym filmie Stawiam na Tolka Banana, następnie w serialu 07 zgłoś się. Już wtedy, niestety, w niezbyt pozytywnym kontekście. Później kręcono tu jeszcze m.in. filmy Cześć, Tereska oraz Job, czyli ostatnia szara komórka, a także seriale Bulionerzy i Prokurator. Ostatnio zagrał w serialu Netfliksa, Aniela.

