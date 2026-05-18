Kolejny biurowiec Mordoru zmieni się w blok. Był siedzibą m.in. Onetu

Architektura debata - short Sibińska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Przemiana Mordoru w Warszawie, czyli koniec zagłębia biurowego

Kto wciąż kojarzy warszawski Mordor na Służewcu Przemysłowym z biurami, powinien wybrać się tam na spacer. Kolejne szklane pudełka znikają, a w ich miejscu wyrastają bloki. Dla jednych to koniec pewnej epoki, dla innych – powrót normalności w miejsce, które z racji biurowej monokultury codziennie korkowało okolicę, a po 17 pustoszało.

Przypomnijmy, że symbolicznym początkiem przemiany Mordoru było wyburzenie biurowca Curtis Plaza. Postmodernistyczny budynek z samego początku lat 90. zaczął znikać w 2024 r. Potem już poszło:

w 2024 r. rozebrano biurowce kompleksu Empark Mokotów pod osiedle Modern Mokotów,

w tym samym roku pod mieszkaniówkę Archicom rozebrał hale przy ul. Postępu 2,

w 2025 r. pod rozbiórkę zaplanowano biurowiec z lat 80. przy ul. Obrzeżnej 7,

w tym samym roku deweloperzy zaproponowali rozbiórkę m.in. biurowców Marynarska Passage i Wynalazek Tower oraz biurowca przy ul. Postępu 12,

jesienią 2025 r. firma Yareal złożyła wniosek o pozwolenie na rozbiórkę zaledwie 10-letniego biurowca przy ul. Konstruktorskiej 4.

To tylko niektóre z wielu przykładów. Warto wspomnieć też o nowej, także niebiurowej zabudowie powstającej pomiędzy biurowcami – np. w 2023 r. przy ul. Postępu 24 powstał pierwszy w Polsce coliving pod nazwą Noli Mokotów. Można się spodziewać, że na tym fala zmian się nie zatrzyma.

Autor: Panek/ CC BY-SA 4.0

Trinity One przy Domaniewskiej 52 do wyburzenia

Biurowiec Trinity One przy Domaniewskiej 52 może wkrótce dołączyć do tej listy. Wybudowany w latach 2005–2006 przez Ghelamco Poland obiekt oferuje biura na wynajem (19 820 m kw.) i w momencie powstawania był jednym z pierwszych biurowców na Służewcu Przemysłowym. Jego projektantem był Ludwik Konior. Przeszklony budynek architektonicznie wyróżniają przede wszystkim okrągłe daszki nad najwyższymi kondygnacjami oraz okrągła fontanna przed wejściem. Łącznie cały kompleks Trinity Park, złożony z 3 budynków, zapewnia ok. 44 tys. m kw. powierzchni biurowej.

Biurowiec Trinity One był przez pewien czas siedzibą koncernu medialnego Axel Springer, właściciela m.in. Onetu (później firma przeniosła swoją główną siedzibę do biurowca po drugiej stronie ulicy, przy Domaniewskiej 49, nadal jednak wynajmując w Trinity One część powierzchni). Później w środku działały m.in. LuxMed, T-Mobile oraz Panasonic Heating and Cooling Solutions.

Teraz firma Uno Group planuje wyburzenie Trinity One. Na miejscu pozostałby tylko trzykondygnacyjny parking podziemny, który zostałby wykorzystany na potrzeby mieszkańców. Inwestycja planowana jest w trybie lex deweloper, a więc zgodę musiałaby wyrazić Rada Warszawy. Na razie deweloper prowadzi rozmowy z mieszkańcami. Jak podkreśla, projekt uzyskał pozytywną opinię Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

5

Ponad 400 mieszkań i zieleń. Projektant: Sawawa

Jeśli miejscy radni wyrażą zgodę, w miejscu wyburzonego biurowca przy ul. Domaniewskiej 52 powstanie eleganckie osiedle wielorodzinne zaprojektowane przez pracownię Sawawa. Inwestycja obejmie ok. 395–429 mieszkań o metrażach od 1 do 4 pokoi. Zaplanowano kaskadową zabudowę o wysokości od 4 do 7 pięter, odsuniętą od ulicy i oddzieloną od niej roślinnością. Projektanci z pracowni Sawawa zapowiadają ogólnodostępne alejki piesze, ok. 60 drzew, liczne krzewy, łąki kwietne i rośliny miododajne, a także pnącza na części elewacji. Zaplanowano także plac zabaw oraz połączenie z parkiem linearnym przy ul. Suwak, otwartym pod koniec 2024 r.

Projekt zakłada stworzenie nowego placu miejskiego przy skrzyżowaniu oraz otwartego, zielonego dziedzińca. Zieleń ma zająć ponad 4,1 tys. mkw., a powierzchnia biologicznie czynna przekroczyć 35% obszaru osiedla. Parkowanie zaplanowano w podziemnym garażu z dwoma wjazdami. Przewidziano ok. 426–463 miejsc parkingowych, w tym około 32 dla gości i klientów lokali usługowych.

Co ważne, w parterach przewidziano 12 lokali usługowych, co z pewnością przyda się mieszkańcom, gdyż w najbliższej okolicy zbyt wielu sklepów ani punktów usługowych nie ma. Deweloper zachwala dobre skomunikowanie dzięki bliskości tramwaju na ul. Marynarskiej oraz stacji kolejowej, a w przyszłości także stacji 4. linii metra. Pewną uciążliwością może być jednak hałas ze strony torów przebiegających w pobliżu, a także korki, z których okolica słynie.

W zamian za zgodę na budowę mieszkań na działce pod usługi miasto żąda od dewelopera rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 205 (Spartańska 4) oraz przebudowy skrzyżowania oraz ulicy Suwak między ul. Konstruktorską a pętlą tramwajową przy ul. Logarytmicznej. Deweloper musi także urządzić wspomniany teren zielony połączony z parkiem linearnym.