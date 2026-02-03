MuratorPlus: Zazielenianie Katowice Airport Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Inwestycja za 20 milionów złotych na Katowice Airport gotowa

Katowice Airport, jeden z największych portów regionalnych w Polsce, oddał do użytku nowoczesną Bazę Działu Eksploatacji i Transportu. Inwestycja o wartości blisko 20 mln zł netto ma wzmocnić bezpieczeństwo operacyjnego i efektywność funkcjonowania lotniska.

Tu stacjonują lotniskowe oczyszczarki

Nowa baza stanęła w południowo-wschodniej części portu, w pobliżu płyty do odladzania samolotów. W jej skład wchodzi dwukondygnacyjny budynek administracyjno-socjalny o powierzchni 470 m², hala garażowo-warsztatowa o powierzchni 2 294 m² z dziewięcioma stanowiskami dla oczyszczarek lotniskowych, a także infrastruktura drogowa i teletechniczna. Głównym wykonawcą inwestycji była firma Budimex S.A., a projekt opracowało Przedsiębiorstwo Spółdzielcze „Budoprojekt” z Katowic.

Inwestycja ta zapewnia załodze nowoczesne warunki pracy, a specjalistycznemu sprzętowi odpowiednie zaplecze techniczne – podkreśla Artur Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., firmy zarządzającej Katowice Airport w Pyrzowicach.

To siedziba działu odpowiadającego za bezpieczeństwo portu lotniczego

Dział Eksploatacji i Transportu odgrywa niebagatelną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa operacyjnego na lotnisku. Odpowiada za utrzymanie w pełnej gotowości eksploatacyjnej pola ruchu naziemnego, w tym drogi startowej, dróg kołowania i stanowisk postojowych. Prowadzi m.in. akcję „Zima” oraz odpowiada za utrzymanie obszarów trawiastych na terenie portu. W celu realizacji swoich zadań dział ten wykorzystuje specjalistyczny sprzęt, w tym oczyszczarki lotniskowe, pługi wirnikowe, polewarki oraz wysokowydajne zestawy koszące.

Rekordy pasażerskie i plany inwestycyjne lotniska na przyszłość

Inwestycja w nową bazę to kolejny krok w rozbudowie infrastruktury Katowice Airport. W 2025 roku port obsłużył rekordowe 7,3 mln pasażerów, a prognozy na 2026 rok wskazują na dalszy wzrost do 7,9 mln. Do 2030 roku lotnisko planuje przekroczyć granicę 10 mln podróżnych.

W ramach programu rozbudowy infrastruktury na lata 2024–2032 planowana jest budowa głównego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Aktualnie trwa dialog techniczny, którego celem jest wybór projektanta. Podpisanie umowy planowane jest na połowę 2026 roku.

Ponadto, w najbliższych latach planowane są kolejne inwestycje, takie jak rozbudowa terminalu pasażerskiego C, budowa parkingów, nowej strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, drugiego terminalu cargo oraz płyty do odladzania samolotów.