Spis treści
|Nazwa obiektu
|Aparthotel Smolna 23
|Adres obiektu
|Warszawa, ul. Smolna 23
|Autorzy
|S.A.M.I. Architekci
|Inwestor
|NDI Smolna
|Powierzchnia użytkowa
|2325.0 m²
|Data realizacji (początek)
|2024
|Data realizacji (koniec)
|2026
|Koszt inwestycji
|40 000 000 PLN
Aparthotel Smolna 23 powstaje na skwerze
Aparthotel Smolna 23 będzie pierwszym obiektem, który powstanie na skwerze Stanisława Wisłockiego, między Alejami a ul. Smolną, vis-a-vis dawnego Domu Partii. Wąski pas zieleni, przed wojną ciasno wypełniony kamienicami, został przeznaczony pod zabudowę w miejscowym planie zagospodarowania rejonu ul. Foksal z 2017 roku. Inwestor, firma NDI, planował zrealizować inwestycję w latach 2020–2022, ale ostatecznie rozpoczął roboty budowlane latem 2024 r. Mają one potrwać około dwa lata.
Aparthotel Smolna 23 zaprojektowała pracownia S.A.M.I. Architekci. Obiekt będzie miał siedem kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. Znajdą się w nim w sumie 54 apartamenty, w tym dwa penthouse'y, a także lokal gastronomiczny na parterze. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 2325 m². Boniowane naroża i obramienia okien stanowią współczesną interpretację zabytkowych kamienic w okolicy. Zastosowane rozwiązania architektoniczne uwzględniają historyczną analizę ulicy Smolnej, w tym archiwalnej dokumentacji fotograficznej – czytamy w informacji prasowej.
Ściany boczne, zaprojektowane jako ślepe, pokryją na razie pnącza – w przyszłości dobudowane zostaną do nich kolejne obiekty. Koszt inwestycji wyniesie ok. 40 mln złotych.
Apartamenty inwestycyjne obok przyszłej stacji kolejowej
Według inwestora budynek ma oferować apartamenty inwestycyjne dla osób chcących zarabiać na wynajmie. Pomoże w tym zapewniony przez inwestora operator, który będzie zarządzał obiektem i wyręczy inwestorów np. w poszukiwaniu najemców.
– Warszawa od lat dąży do przywrócenia przedwojennej zabudowy. Cieszę się, że przygotowywana przez nas inwestycja w tak prestiżowym miejscu może być realizowana na podstawie szeroko konsultowanego, obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Chcielibyśmy, żeby nasza kamienica, dzięki dbałości o detale architektoniczne, dobrze wkomponowała się w otoczenie – mówi Bartłomiej Oset, wiceprezes zarządu NDI Smolna.
Warto dodać, że w przyszłości otoczenie obiektu dość mocno się zmieni. Niedalekie rondo de Gaulle'a zniknie i zostanie zastąpione zwykłym skrzyżowaniem, a pod nim powstanie nowy podziemny przystanek kolejowy Warszawa Nowy Świat. Zostanie on zrealizowany w ramach remontu linii średnicowej, którego obecny harmonogram przewiduje rozkopanie centrum miasta i realizację nowych obiektów od 2031 r.