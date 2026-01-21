Tunel średnicowy w Łodzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Podziemne miasto pod Łodzią wzbogaci się o kolejny tunel

Pod Łodzią powstaje prawdziwe podziemne miasto. Pod koniec 2026 roku rozpocznie się tam drążenie kolejnego tunelu kolejowego. Będzie to tunel dla kolei dużych prędkości, który w komorze Łódź Fabryczna będzie się łączył z budowanym obecnie tunelem średnicowym w Łodzi. Przypomnijmy, że tunel średnicowy został już wybudowany w około 80 procentach, jednak jego budowa znacznie spowolniła po katastrofie budowlanej w centrum Łodzi. Obecnie trwają mediacje wykonawcy z PKP PLK, które mają doprowadzić do wznowienia pracy przez TBM Katarzynę. Przeczytacie o tym tu.

Tunel dla kolei dużych prędkości w Łodzi, którego inwestorem jest spółka Centralny Port Komunikacyjny to ważna część projektu, który ma połączyć Łódź z Warszawą i Portem Polska szybką koleją już w 2032 roku.

Tunel kolei dużych prędkości w Łodzi - kolejna inwestycja na skalę europejską

Tunel o średnicy blisko 14 metrów i długości około 4,6 km jest kluczowym elementem linii kolejowej nr 85, znanej jako kolejowy „Y”. Ta strategiczna trasa, będąca częścią transeuropejskiego szlaku kolejowego, ma do 2032 roku połączyć Warszawę i Port Polska z Łodzią, a w 2035 roku umożliwić uruchomienie połączeń kolei dużych prędkości do Wrocławia i Poznania. Inwestycja pochłonie 1 mld 761 mln zł netto, i jest finansowana przez CPK. Jej wykonawcą jest firma PORR.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce o długości niemal 5 kilometrów zbudujemy w Łodzi do 2029 roku. Obecnie pracujemy nad projektami wykonawczymi, do drążenia przystąpimy już pod koniec 2026 roku - informowali niedawno przedstawiciele firmy PORR w mediach społecznościowych.

Autor: UM Łódź/ Materiały prasowe Retknia, budowa tunelu dużych prędkości. Tu powstała komora startowa dla tarczy TBM

Dzięki tej inwestycji, podróż z Łodzi do Warszawy skróci się do zaledwie 40 minut, a dojazd do Portu Polska zajmie tylko 20 minut. Łodzianie zyskają możliwość podróżowania do Poznania i Wrocławia w około godzinę, a do Berlina w zaledwie 4 godziny.

Technologiczne wyzwanie pod Łodzią

Budowa tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi to nie tylko logistyczne, ale i technologiczne wyzwanie. Jak podkreślał niedawno dr Filip Czernicki, prezes CPK, tunel będzie najdłuższym i najszerszym tunelowym obiektem kolejowym w Polsce wydrążonym w ramach jednego odcinka.

To będzie spore wyzwanie dla inżynierów, bogatszych już jednak o doświadczenia innego wykonawcy (PBDiM), który drąży powstający w Łodzi inny tunel średnicowy. To właśnie podczas przechodzenia ich maszyny TBM Katarzyna pod starymi kamienicami, w śródmieściu Łodzi doszło dwa lata temu do katastrofy budowlanej. Zawaliła się część kamienicy.

Jednym z najważniejszych zadań spółki jest wydrążenie tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi pod centrum Łodzi z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańców – mówi dr Czernicki.

Tunel dla kolei dużych prędkości będzie drążony na zmiennej głębokości, od około 23 metrów pod powierzchnią gruntu przy komorze Retkinia, do 34 metrów między komorami ewakuacyjnymi. Wewnątrz znajdą się dwa tory, umożliwiające jazdę pociągów w obu kierunkach z prędkością do 160 km/h.

Bezpieczeństwo jest tu priorytetem

Inwestorzy i wykonawcy przykładają ogromną wagę do bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi. Wzdłuż całej długości tunelu powstanie pięć ewakuacyjnych komór szlakowych z klatkami schodowymi wychodzącymi na poziom gruntu. Przewidziano również wzmocnienia geotechniczne i zabezpieczenia strukturalne budynków na trasie przebiegu tunelu. CPK zleciło dodatkowe ekspertyzy stanu technicznego budynków na trasie.

Spotkania z mieszkańcami w sprawie budowy tunelu

CPK i PORR zdają sobie sprawę, że budowa tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi to ingerencja w tkankę miejską. Dlatego inwestor i wykonawca zapraszają mieszkańców Retkini i Karolewa na spotkania informacyjne, podczas których opowiedzą o trasie tunelu, technologii drążenia, zasadach bezpieczeństwa i zmianach w ruchu w okolicy komór startowych. Na dworcu Łódź Fabryczna powstał specjalny punkt informacyjny dla mieszkańców zainteresowanych budową tunelu dla kolei dużych prędkości.

Oto terminarz spotkań z mieszkańcami w sprawie budowy tunelu

Spotkanie dla mieszkańców Karolewa – wtorek, 27 stycznia o godz 17:00 (LO nr 26 przy ul. Wileńskiej 22A, aula na 1. piętrze)

Spotkanie dla mieszkańców Retkini – czwartek, 29 stycznia o godz. 17:00 (SP nr 137 przy ul. Olimpijskiej 9, sala gimnastyczna)

Komora startowa dla kolei dużych prędkości już gotowa

Przypomnijmy, że budowa komory startowej tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi już się zakończyła w połowie 2025 roku. W obiekcie będzie mogła pojawić się tarcza TBM, która pod koniec 2026 r. rozpocznie drążenie podziemnej linii w kierunku stacji Łódź Fabryczna. Komora startowa tunelu ma prawie 30 metrów głębokości i 84 tysięcy metrów sześciennych kubatury (odpowiednik 32 basenów olimpijskich). Aby ją wybudować jak informowała spółka CPK, zużyto zawartość 1500 betoniarek i 1700 ton stali i kompozytów.

Zakończeniem tunelu będzie komora odbiorcza w Łodzi Fabrycznej, jej budowa jeszcze trwa.