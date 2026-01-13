Słynna dziura przed Wysoką Bramą w Olsztynie zniknie. Jest umowa z wykonawcą prac

Przemysław Zańko-Gulczyński
Przemysław Zańko-Gulczyński
2026-01-13 11:45

Ogrodzona metalowym płotkiem dziura straszy przy olsztyńskiej Wysokiej Bramie od kilkunastu lat. To pozostałości średniowiecznej budowli obronnej, które miasto planowało ciekawie wyeksponować. Na realizację tamtej koncepcji zabrakło jednak pieniędzy. Teraz miejskie władze zamierzają do końca roku przebudować to miejsce według nowej, tańszej koncepcji.

Debata Muratora: Dyrektywa EPDB
Materiał sponsorowany
Materiał sponsorowany

Dziura przed Wysoką Bramą w Olsztynie, czyli średniowieczna rondela

Przez ostatnich kilkanaście lat wielka, ogrodzona dziura na samym środku szlaku pieszego w głąb olsztyńskiego Starego Miasta była obiektem niezliczonych żartów. Powstała w 2012 r., kiedy to w ramsach inwestycji tramwajowej archeolodzy odkryli pod ziemią pozostałości niedużej, najprawdopodobniej średniowiecznej budowli obronnej o kształcie przypominającym barbakan. Po rondeli, która strzegła niegdyś bramy, pozostała tylko część podziemna. Był to dla urzędników spory kłopot, gdyż w związku z odkryciem konserwator zabytków nie zezwolił na wybudowanie przy Wysokiej Bramie planowanej tam krańcówki linii tramwajowej. Ostatecznie miasto zrealizowało ją gdzie indziej, zaś pozostałości rondeli postanowiło wyeksponować.

Póki co dziura w ziemi stanowiła jednak utrudnienie, gdyż znajdowała się w miejscu przecięcia ważnych szlaków pieszych. Odsłonięte ślady przeszłości doraźnie zabezpieczono metalowym płotkiem. W kwietniu 2017 r. rozpisano konkurs architektoniczny na przebudowę okolicy. W lipcu ogłoszono, iż spośród 6 zgłoszonych prac jury wybrało koncepcję pracowni Dżus GK Architekci.

Projekt przebudowy okolic Wielkiej Bramy w Olsztynie z 2017 r.

i

Autor: Dżus GK Architekci/ Materiały prasowe Projekt przebudowy okolic Wielkiej Bramy w Olsztynie z 2017 r.

Rondela musi być widoczna. Nie zakładamy jej rekonstrukcji, ale wyciągnięcie jej nawet dwa metry ponad powierzchnię

– opowiadał w 2017 r. architekt Grzegorz Dżus.

Wizja była śmiała: poza wyeksponowaniem pozostałości rondeli zakładała ukrycie pod ziemią pobliskiego parkingu oraz odsłonięcie dawnej fosy wraz z ekspozycją ukrytej pod ziemi części murów. W fosie planowano zieleń i alejki spacerowe. Jury konkursowe doceniło m.in. spójność koncepcji oraz możliwość jej modyfikacji w razie dokonania kolejnych odkryć archeologicznych.

Niestety, choć urzędnicy zapowiadali rychłą realizację, na przeszkodzie stanął brak pieniędzy. Gdy kilka lat później na niczym spełzły próby uzyskania 30 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu, pomysł odłożono na półkę, a dziura przed Wielką Bramą stała się na długo elementem krajobrazu miasta.

Dziura przed Wysoką Bramą w Olsztynie

i

Autor: Dariusz Jędrzejewski

Nowa wizja nowych władz. Realizacja jeszcze w 2026 r.

Przez lata dziura była obiektem drwin i memów, m.in. z uwagi na fakt, że znajduje się w popularnej wśród turystów lokalizacji. W ramach ciekawostki warto dodać, iż w 2023 r. przedstawiciel Miejskiej Partyzantki ogrodniczej zasadził przy dziurze dynię. Miasto też podejmowało próby oswojenia tego miejsca – przykładowo w grudniu 2025 r. urządzono tu dekorację świąteczną w postaci wioski barstuków, czyli warmińskich skrzatów. Ogółem urzędnicy wydawali się jednak nie mieć pomysłu na to miejsce i co najmniej od czasów pandemii podkreślali, że najlepiej byłoby pozostałości rondeli po prostu zasypać.

Coś drgnęło w temacie po zmianie lokalnych władz. Przede wszystkim udało się pozyskać 2,4 mln zł dofinansowania unijnego. W listopadzie 2025 r. ogłoszono przetarg na przebudowę placu Jedności Słowiańskiej, czyli terenu przed Wysoką Bramą. W ramach inwestycji za ponad 2,8 mln zł zaplanowano:

  • zabezpieczenie i zasypanie znalezisk archeologicznych,
  • stworzenie na powierzchni ceglanych siedzisk odwzorowujących kształtem ślad dawnej rondeli,
  • przebudowa i remont chodników z uwzględnieniem różnicy poziomów,
  • montaż nowego oświetlenia LED,
  • przebudowa terenów zielonych między ulicami Staromiejską a Nowowiejskiego (m.in. alejki z przepuszczalnego materiału, nowe nasadzenia).

Koncepcja spotkała się z krytyką środowisk konserwatorskich oraz części mieszkańców. Mimo to 7 stycznia 2026 r. miasto podpisało umowę z wykonawcą prac. Mają one zostać zrealizowane w ciągu 11 miesięcy, a zatem jeszcze w tym roku. Przeprowadzi je lokalna firma GN-Knit, która rozpocznie działania, gdy tylko umożliwi to pogoda.

Wizualizacja planów przebudowy okolic Wysokiej Bramy w Olsztynie z 2026 r.

i

Autor: UM Olsztyn/ Materiały prasowe Wizualizacja planów przebudowy okolic Wysokiej Bramy w Olsztynie z 2026 r.

Nie zasypujemy historii. Wręcz przeciwnie. Pokażemy ją czytelnie i z pomysłem. Dawne mury rondeli zostaną zaznaczone, pojawią się ławki, zieleń, tablice informacyjne i przestrzeń, w której po prostu chce się przysiąść. Historia na żywo, ale nie taka, do której można wpaść, wychodząc z pubu nocną porą

– zapowiada na Facebooku miasto.

Kiedy otwarcie nowego dworca kolejowego w Olsztynie? Jest już oficjalna data!
4 zdjęcia
Podcast Architektoniczny
Małgorzata Mader. Intymny wymiar architektury
Podcast Architektoniczny
Mediateka.pl
Architektura Murator Google News