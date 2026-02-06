Wykonawca tunelu o braku dobrej woli i nieudolności PKP PLK

Generalny wykonawca budowy tunelu średnicowego w Łodzi nie kryje rozczarowania i zaskoczenia ostatnią decyzją PKP PLK, które odstąpiły od umowy z nimi w ramach budowy tunelu. Zarzuca też inwestorowi brak dobrej woli i nieudolność w przygotowaniu kontraktu, co w efekcie przełożyło się na kłopoty wykonawcy w czasie trwania tej inwestycji.

Ponosimy konsekwencje nieudolności i braku doświadczenia zamawiającego, który na wstępnych etapach tej inwestycji doprowadził do bardzo wielu błędów w dokumentacji, które przyczyniły się do wielu późniejszych wydarzeń w trakcie budowy, w tym wydłużenie realizacji o ponad 5 lat – czytamy w oświadczeniu PBDiM.

Tunele wybudowane w 84 procentach, cała inwestycja w 73

Jak podkreślają przedstawiciele firmy, zrealizowali kontrakt w 71,3 procentach. A prace tunelowe zostały wykonane w 84 procentach. Zbudowali 4 małe tunele i większość dużego dwutorowego tunelu. Powstały dwa z trzech podziemnych przystanków oraz komora Odolanowska, gdzie małe tunele o średnicy 7 metrów łączą się z dużym, o średnicy 13 metrów. W znacznym stopniu zaawansowania jest komora końcowa przy dworcu Fabrycznym.

Z pełnym zaangażowaniem PBDiM realizował zadanie w Łodzi, inwestując w projekt własne środki - ponad pół miliarda złotych. Do dziś PLK S.A. nie zapłaciła nam za szereg zadań zrealizowanych lata temu. Nie doczekaliśmy się także uczciwej waloryzacji kontraktu. Propozycja w ramach mediacji stanowiła 5 proc. wartości naszych roszczeń objętych mediacjami. Mimo to, wierzyliśmy w dobrą wolę zamawiającego, solidarność i wspólny cel – zakończyć pierwszy tego typu projekt w kraju. Tunel, który połączy Polskę. Sprzęt, zespół, a także liczne firmy podwykonawcze były gotowe, by dokończyć inwestycję. Wszystko wskazuje na to, że zabrakło jedynie dobrej woli po stronie zamawiającego – informuje firma.

24

Będzie fala niewypłacalności wśród podwykonawców?

Jednocześnie budowniczy łódzkiego tunelu pokazują też inną perspektywę decyzji PKP PLK o wycofaniu się z umowy z PBDiM. Mowa tu o możliwości fali niewypłacalności lub nawet bankructw firm podwykonawczych, powiązanych z realizacją tej inwestycji przez generalnego wykonawcę.

- Z perspektywy wykonawcy, podwykonawców i wszelkich podmiotów i osób, które były zaangażowane w realizację Kontraktu powstają znaczące ryzyka niewypłacalności, zaistnienia "efektu domina", polegającego na utracie płynności finansowej podwykonawców, dostawców, usługobiorców, zleceniobiorców i innych kooperantów Spółki na wielu inwestycjach, realizowanych w całym kraju - szczególnie firm lokalnych, silnie uzależnionych od jednego projektu, utraty specjalistycznych kadr wykorzystywanych do tej pory na potrzeby realizacji Kontraktu, w tym specjalistów z zagranicy, rozpadu zespołów inżynieryjnych i wykonawczych, a także przerwania ciągłości prac nad jednym z najbardziej złożonych projektów tunelowych na świecie. Z uwagi na naruszenie przez PKP PLK SA wszelkich możliwych zasad współpracy, jak również bezzasadnej próby przerzucenia na Wykonawcę odpowiedzialności za niedokończenie mediacji, poddajemy pod szczególną rozwagę uważne i wnikliwe śledzenie przez media dalszych losów budowy, kosztów jej ukończenia, jak również wszelkich – bezpośrednich i pośrednich – konsekwencji wczorajszej decyzji władz PKP PLK SA – piszą przedstawiciele PBDiM.

Co dalej z łódzką gigainwestycją?

Problemem według wykonawcy, za który zapłacą podatnicy, może się wkrótce okazać los wysiedlonych z kamienic przy 1 Maja i Próchnika lokatorów, za których pobyt w hotelach płaci teraz wykonawca.

Łodzianie i wszyscy śledzący postępy prac na budowie tunelu zastanawiają się również, co dalej z tą gigainwestycją, która prawdopodobnie, do czasu zakończenia sądowych batalii oraz wybrania nowego wykonawcy utknie na kolejne miesiące, a niewykluczone, że nawet lata.

Generalny wykonawca zainwestował w maszynę TBM, która znajduje się w komorze serwisowej. Jak zapowiadali podczas konferencji prasowej w Łodzi przedstawiciele PKP PLK, istnieje możliwość przejęcia maszyny drążącej od generalnego wykonawcy, oczywiście przy uwzględnieniu odszkodowania dla firmy. Zezwala na to znowelizowana i przyjęta niedawno ustawa o transporcie kolejowym.

Przedstawiciele PLK podczas konferencji w Łodzi przekazali, że wstąpienie generalnego wykonawcy na drogę sądową to dla nich spodziewany krok i są na to przygotowani.

- Celem PLK SA jest jak najszybsze i przede wszystkim bezpieczne wznowienie prac, a tym samym kontynuacja projektu, który ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Łodzi oraz całego systemu kolejowego w Polsce, a także zapewnienie należytej opieki oraz wsparcia relokowanym w wyniku inwestycji mieszkańcom – deklaruje PKP PLK.

Jak ostatecznie zakończy się ta sprawa i kiedy prace na budowie tunelu zostaną wznowione, tego na razie wciąż nie wiadomo.

Tunel średnicowy w Łodzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.