Salon Interior Design „Światło pada na architekturę”

Salon Interior Design to profesjonalna strefa networkingowa i merytoryczna, stworzona z myślą o architektach, projektantach wnętrz, dekoratorach oraz inwestorach, którzy poszukują inspiracji, rozwiązań technologicznych i praktycznych wskazówek do codziennej pracy projektowej.

Salon Interior Design - spotkanie architektów i designerów

W ramach salonu przewidziano prezentacje nowości produktowych, innowacyjnych materiałów wykończeniowych, a także tematów kluczowych dla współczesnej branży, takich jak neuroarchitektura, czyli interdyscyplinarna dziedzina łącząca architekturę z wiedzą o wpływie środowiska na emocje, nastrój i funkcjonowanie człowieka. Podczas wydarzenia odbędą się liczne warsztaty, panele dyskusyjne i sesje tematyczne, które poprowadzą uznani specjaliści m.in.:

Alicja Dąbrowska – architektka i założycielka pracowni Vzorovo,

Anna Bartman, Przemysław Gawęda, Anna Maria Kwiatek, Olga Kurek, Aleksandra Korzeniowska,

Karolina Drogoszcz, Iza Gemzała, Monika Sałata, Ewa Dyda-Nowakowska,

Rafał Hampel – twórca popularnego podcastu o wnętrzach,

Justyna Siejka – moderator paneli i doradczyni rynku architektury

Lighting Design Event – inspiracje światłem w projektowaniu

Integralną częścią Salonu Interior Design od 4 do 5 lutego jest premierowe wydarzenie – Lighting Design Event „Projektowanie Światła LightON7 w Architekturze Wnętrz” współorganizowane z ATRIA Sztuka Światła skierowane do Architektów, Projektantów Wnętrz i Inwestorów.

To wyjątkowa platforma edukacyjna i inspiracyjna poświęcona współczesnemu projektowaniu oświetlenia i sterowania światłem, łączącemu aspekt artystyczny, techniczny oraz wpływ światła na zdrowie i komfort użytkownika.

Program wydarzenia koncentruje się na:

roli światła w kształtowaniu przestrzeni i emocji - dziś i w przyszłości,

koncepcji światła jako nowego materiału projektowego,

nowoczesnych rozwiązaniach i systemach sterowania oświetleniem w przestrzeni,

projektowaniu światła z perspektywy człowieka (Human Centric Lighting),

kompleksowym podejściu od koncepcji aż po realizację zgodnie z metodologią LightON7,

aktualne trendy i kierunki w projektowaniu światła

świadomym doborze opraw, parametrów świetlnych i scen,

współpracy Architekta, Projektanta wnętrz i Lighting Designera

14 Prelegentów Lighting Design Event to m.in.:

Rafał Rostkowski – Lighting Designer, dyrektor kreatywny ATRIA Sztuka Światła,

Iza Gemzała – Klub Architekta, ArchitektPRO, Pracownia Prosty Plan

Justyna Stoma – Architekt / Lead Designer We Wnętrzu

Dagmara Rostkowska – Lighting Designer Decorative & Architectural,

Jacek Zart – Stowarzyszenie KNX Polska, Pozelm

Dawid Werner – Inżynier światła i technologii oświetleniowych,

oraz eksperci tacy jak: Karolina Drogoszcz, Tomasz Stoma, Alicja Dąbrowska, Krzysztof Dąbrowski, Monika Kropiwnicka, Agata Łydek- Grzywa, Maciej Jankowski, Witold Prange.

Lighting Design Event - dobre wnętrza zaczynają się od światła

To spotkanie dla tych, którzy chcą projektować wnętrza świadomie, nowocześnie i odpowiedzialnie. Dobre światło nie świeci przypadkiem. Lighting Design Event to nie tylko wykłady, ale także panele dyskusyjne, warsztaty Sztuki Światła, spotkania networkingowe i możliwość wymiany doświadczeń oraz konsultacji z liderami branży, którzy wyznaczają kierunki w nowoczesnym projektowaniu światła. Możliwość zobaczenia, poczucia i zrozumienia, jak światło wpływa na odbiór przestrzeni, komfort użytkownika i jakość projektu. Patronat nad wydarzeniem objęli min. Stowarzyszenie Architektów Wnętrz, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Klub Architekta i KNX Polska. Salon Interior Design w 2026 roku to doświadczenie, które na trwałe warto zapisać do kalendarza wydarzeń dla architektów i architektów wnętrz.