Salon Interior Design „Światło pada na architekturę”

Dariusz Jędrzejewski
Dariusz Jędrzejewski
2026-01-16 15:06

BUDMA 2026 odbywająca się w dniach od 3 do 6 lutego w Poznaniu to nie tylko miejsce dla specjalistów z szeroko pojętej branży budowlanej. To także przestrzeń spotkań i rozmów środowiska architektów wnętrz, projektantów, uczelni i producentów.

Grafika reklamowa Salonu Interior Design BUDMA 2026 w Poznaniu, przedstawiająca nowoczesne wnętrza salonów. Centralnie umieszczono datę 03-06.02.2026 i logo MTP Grupa. Architektura Murator Plus to idealne źródło informacji o tym wydarzeniu.

i

Autor: Interior Design Grafika reklamowa Salonu Interior Design BUDMA 2026 w Poznaniu, przedstawiająca nowoczesne wnętrza salonów. Centralnie umieszczono datę 03-06.02.2026 i logo MTP Grupa. Architektura Murator Plus to idealne źródło informacji o tym wydarzeniu.
Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze

Salon Interior Design to profesjonalna strefa networkingowa i merytoryczna, stworzona z myślą o architektach, projektantach wnętrz, dekoratorach oraz inwestorach, którzy poszukują inspiracji, rozwiązań technologicznych i praktycznych wskazówek do codziennej pracy projektowej.

Salon Interior Design - spotkanie architektów i designerów

W ramach salonu przewidziano prezentacje nowości produktowych, innowacyjnych materiałów wykończeniowych, a także tematów kluczowych dla współczesnej branży, takich jak neuroarchitektura, czyli interdyscyplinarna dziedzina łącząca architekturę z wiedzą o wpływie środowiska na emocje, nastrój i funkcjonowanie człowieka. Podczas wydarzenia odbędą się liczne warsztaty, panele dyskusyjne i sesje tematyczne, które poprowadzą uznani specjaliści m.in.:

  • Alicja Dąbrowska – architektka i założycielka pracowni Vzorovo,
  • Anna Bartman, Przemysław Gawęda, Anna Maria Kwiatek, Olga Kurek, Aleksandra Korzeniowska,
  • Karolina Drogoszcz, Iza Gemzała, Monika Sałata, Ewa Dyda-Nowakowska,
  • Rafał Hampel – twórca popularnego podcastu o wnętrzach,
  • Justyna Siejka – moderator paneli i doradczyni rynku architektury

Lighting Design Event – inspiracje światłem w projektowaniu

Integralną częścią Salonu Interior Design od 4 do 5 lutego jest premierowe wydarzenie – Lighting Design Event „Projektowanie Światła LightON7 w Architekturze Wnętrz” współorganizowane z ATRIA Sztuka Światła skierowane do Architektów, Projektantów Wnętrz i Inwestorów.

To wyjątkowa platforma edukacyjna i inspiracyjna poświęcona współczesnemu projektowaniu oświetlenia i sterowania światłem, łączącemu aspekt artystyczny, techniczny oraz wpływ światła na zdrowie i komfort użytkownika.

Program wydarzenia koncentruje się na:

  • roli światła w kształtowaniu przestrzeni i emocji - dziś i w przyszłości,
  • koncepcji światła jako nowego materiału projektowego,
  • nowoczesnych rozwiązaniach i systemach sterowania oświetleniem w przestrzeni,
  • projektowaniu światła z perspektywy człowieka (Human Centric Lighting),
  • kompleksowym podejściu od koncepcji aż po realizację zgodnie z metodologią LightON7,
  • aktualne trendy i kierunki w projektowaniu światła
  • świadomym doborze opraw, parametrów świetlnych i scen,
  • współpracy Architekta, Projektanta wnętrz i Lighting Designera

14 Prelegentów Lighting Design Event to m.in.:

  • Rafał Rostkowski – Lighting Designer, dyrektor kreatywny ATRIA Sztuka Światła,
  • Iza Gemzała – Klub Architekta, ArchitektPRO, Pracownia Prosty Plan
  • Justyna Stoma – Architekt / Lead Designer We Wnętrzu
  • Dagmara Rostkowska – Lighting Designer Decorative & Architectural,
  • Jacek Zart – Stowarzyszenie KNX Polska, Pozelm
  • Dawid Werner – Inżynier światła i technologii oświetleniowych,
  • oraz eksperci tacy jak: Karolina Drogoszcz, Tomasz Stoma, Alicja Dąbrowska, Krzysztof Dąbrowski, Monika Kropiwnicka, Agata Łydek- Grzywa, Maciej Jankowski, Witold Prange.

Lighting Design Event - dobre wnętrza zaczynają się od światła

To spotkanie dla tych, którzy chcą projektować wnętrza świadomie, nowocześnie i odpowiedzialnie. Dobre światło nie świeci przypadkiem. Lighting Design Event to nie tylko wykłady, ale także panele dyskusyjne, warsztaty Sztuki Światła, spotkania networkingowe i możliwość wymiany doświadczeń oraz konsultacji z liderami branży, którzy wyznaczają kierunki w nowoczesnym projektowaniu światła. Możliwość zobaczenia, poczucia i zrozumienia, jak światło wpływa na odbiór przestrzeni, komfort użytkownika i jakość projektu. Patronat nad wydarzeniem objęli min. Stowarzyszenie Architektów Wnętrz, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Klub Architekta i KNX Polska. Salon Interior Design w 2026 roku to doświadczenie, które na trwałe warto zapisać do kalendarza wydarzeń dla architektów i architektów wnętrz.

Murator Google News
Podcast Architektoniczny
Archigrest i topoScape. Krajobraz przestaje być dekoracją. Czy zaczyna być architekturą?
Podcast Architektoniczny
Mediateka.pl