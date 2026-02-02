Gala konkursu „Życie w Architekturze”, rozmowa z Ewą P. Porębską Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ruszy konkurs na budynki przy Dekerta i Wielickiej

Z końcem stycznia Stowarzyszenie Architektów Polskich zostało wybrane do realizacji zamówienia Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie dotyczącego organizacji dwóch konkursów architektoniczno-urbanistycznych dla planowanych inwestycji mieszkaniowych - budynków wielorodzinnych z mieszkaniami społecznymi. Oferta SARP okazała się najkorzystniejsza w obu częściach postępowania i spełniła wszystkie wymagania formalne zamawiającego.

Postępowanie obejmowało dwa niezależne zadania: przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na koncepcję zespołu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Dekerta oraz konkursu na projekt budynku wielorodzinnego przy ul. Wielickiej. Zakres prac obejmie kompleksową obsługę konkursów – od opracowania regulaminów i organizacji pracy sądu konkursowego, przez koordynację procesu oceny prac, aż po przygotowanie dokumentacji pokonkursowej i publiczną prezentację wyników.

Na realizację każdej z części przewidziano 240 dni od podpisania umowy, przy czym pierwsze 90 dni zostanie przeznaczone na przygotowanie i ogłoszenie konkursów.

Powołanie nowej Miejskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

Pod koniec 2025 roku pojawiła się inna dobra informacja dla krakowskiego budownictwa społecznego. 17 grudnia Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę o powołaniu Miejskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Decyzja dotyczy uruchomienia nowego narzędzia realizacji budownictwa społecznego, skierowanego do gospodarstw domowych o umiarkowanych dochodach, które nie kwalifikują się do uzyskania lokalu komunalnego, ale jednocześnie nie są w stanie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych na rynku komercyjnym.

Mieszkania realizowane w ramach SIM będą lokalami na wynajem z regulowanym czynszem, zwykle na poziomie 20–30 zł za m², co oznacza stawki istotnie niższe od rynkowych w Krakowie. Oferta będzie dostępna dla osób nieposiadających innego lokalu mieszkalnego w mieście, których dochody nie przekraczają ustawowych progów uzależnionych od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Nowy miejski SIM ma realizować inwestycje finansowane głównie ze środków zewnętrznych. Miasto zakłada, że około 90 proc. kosztów pokryją bezzwrotne środki z Funduszu Dopłat BGK oraz preferencyjne kredyty, a pozostała część będzie pochodzić z partycypacji najemców. Rolą miasta ma być przede wszystkim zapewnienie gruntów pod budowę. SIM ma także realizować mieszkania dla wybranych grup, m.in. seniorów, studentów i osób z niepełnosprawnościami.

Rekordowa kwota na rozwój budownictwa komunalnego

Pod koniec stycznia Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiedziało, że w 2026 roku na realizację inwestycji mieszkaniowych z budżetu państwa zostanie przeznaczona rekordowa kwota 6,7 mld zł. Zdecydowana większość środków – 4,02 mld zł – trafi do Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego i zostanie wykorzystana na rozwój budownictwa komunalnego oraz socjalnego. Po uwzględnieniu dostępnych rezerw Fundusz będzie dysponował łącznie 4,13 mld zł.

Resort poinformował również, że wsparcie obejmie uczelnie publiczne, które od początku tego roku mogą ubiegać się o dofinansowanie budowy nowych oraz modernizacji istniejących akademików. Część środków budżetowych zostanie także skierowana do wspólnot mieszkaniowych i zarządców budynków wielorodzinnych planujących termomodernizację lub poprawę stanu technicznego obiektów. Inwestycje te będą realizowane w ramach programu TERMO.