Debata Architektury: "Umysł, ciało, natura i architektura"

Ten artykuł jest stale aktualizowany.

Projekt nowej filharmonii krakowskiej wybrany

Krakowska pracownia Ingarden & Ewy zaprojektuje nową filharmonię dla Krakowa. Ogłoszono wyniki konkursu SARP. Nowy gmach stanie na terenie między al. Powstania Warszawskiego a al. Pokoju. Ingarden & Ewy zaprojektowali wcześniej ICE - krakowskie centrum kongresowe i wiele innych budynków.

Racjonalność była dla nas motywem przewodnim. (…) Organizatorzy konkursu dobrze wiedzieli, czego oczekują, jakiego typu akustyki oczekują. (…) Dużo przeszkleń ma pokazywać, że filharmonia, jako przestrzeń publiczna, jest miejscem transparentnym. (…) To obiekt, do ktorego słuchacze przychodzą na koncert, ale w czasie przerwy muszą mieć okazję do spotkania, wymiany opinii, zabawy

— powiedział Architekturze-murator arch. Krzysztof Igarden po ogłoszeniu wyników.

Autor: Julia Dragović Projekt: Ingarden & Ewy

Swoje projekty zgłosiło 35 międzynarodowych pracowni, które podczas opracowywania koncepcji zadały sądowi konkursowemu ponad 80 pytań - to dobrze. Spośród nich wybrano pięć finałowych, zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Z tych pięciu wskazano zwycięzcę.

II nagrodę przyznano niemieckiej pracowni gmp Architekten, a równoważne wyróżnienia:

pracowni Plus3 Architekci,

pracowni Pitagoras Group, Portugalia,

pracowni JSK Architekci.

Mam nadzieję, że ten wybór będzie przyczyną do tego, że filharmonia w Krakowie nabierze nowej jakości. Tego nam wszystkim życzę

— mówiła Magdalena Buczyńska-Zapała, prezeska SARP Kraków.

O nowej siedzibie dla filharmonii mówił też Mateusz Prendota, dyrektor Filharmonii Krakowskiej:

Dzisiaj się spełnia to, o czym wielokrotnie rozmawialiśmy na próbach i spotkaniach [...]. Wywalczyliśmy to jak 300 Spartan w Termopilach.

Nagrody:

I nagroda - 170 000,00 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej Pracy konkursowej,

II nagroda - 100 000,00 zł brutto

wyróżnienie (maksymalnie trzy) - 50 000,00 zł brutto każde

Najlepsze prace konkursowe będzie można obejrzeć od 24 marca do 17 kwietnia na stronie internetowej SARP lub na żywo, w foyer sali koncertowej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego przy Zwierzynieckiej 1 w Krakowie. 17 kwietnia o godz. o godz. 16 w tym samym foyer odbędzie się dyskusja pokonkursowa.

Autor: Julia Dragović Pracownia Ingarden & Ewy - zwycięscy konkursu

Przypomnijmy, Kraków, miasto słynące z kultury, nie doczekało się dotąd własnej filharmonii. Budynek, który jako filharmonia funkcjonuje, należy do krakowskiej kurii i powstał jako Dom Katolicki w 1931 roku wg projektu Józefa Pokutyńskiego. Jest użyczany nieodpłatnie. O tym, że budynek nie był i nie jest przystosowany do pełnienia swojej obecnej funkcji niech świadczy fakt, że krakowscy melomani przywykli przez dekady, że akompaniament wszystkim koncertom zapewniają tramwaje przejeżdżające tuż pod budynkiem.

Jaką funkcję przyjmie budynek po otwarciu nowej filharmonii? Tych pytań na razie nie słychać w przestrzeni publicznej, ale na opracowanie planu kuria będzie mieć dużo czasu. Ukończenie prac przy nowej filharmonii miasto przewiduje na przełom 2031 i 2032 roku.

Kosmiczny budżet na filharmonię ze schronem dla Krakowa

Na realizację zwycięskiego projektu zarezerwowano aż 450 milionów złotych. To ok. 150 milionów więcej niż w przypadku Krakowskiego Centrum Muzyki na Cichym Kąciku (proj. BE DDJM Architekci, BBM Müller) - ostatniej dużej muzycznej inwestycji Krakowa.

Główna sala koncertowa nowej filharmonii ma pomieścić aż 1900 słuchaczy. W sali kameralnej zmieści się 300 osób. W foyer - 2500. Poza funkcją muzyczną i konferencyjną zaplanowano też schron. — Planujemy, by obiekt w razie potrzeby mógł pełnić rolę tymczasowego schronienia dla mieszkańców. Takie miejsce czasowego schronienia zostanie zaprojektowane i wykonane pod tym obiektem. To musi być bezpieczne miejsce dla mieszkańców Małopolski — mówił marszałek Łukasz Smółka.

Kto wybrał projekt nowej filharmonii?

Sąd konkursowy liczył 17 osób; przewodziła mu prof. arch. Ewa Kuryłowicz (SARP Warszawa).

arch. Marcin Brataniec (SARP Kraków; sędzia referent)

arch. Jette Hopp

prof. arch. Artur Jasiński (SARP Kraków)

arch. Marcin Sadowski (SARP Warszawa)

dr arch. Piotr Wróbel (SARP Kraków)

dr hab. inż. arch. Mariusz Twardowski, prof. PK (IARP)

Iwona Gibas (Województwo Małopolskie)

prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda (Sejmik WM)

Anna Hamala (Departament Inwestycji Strategicznych UMWM)

Monika Gubała (Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM)

Mateusz Prendota (Filharmonia Krakowska)

Beata Płoska (Filharmonia Krakowska)

Joanna Wnuk-Nazarowa (dyrygentka, kompozytorka)

Andrzej Kosendiak (dyrygent, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu)

Michał Klauza (dyrygent, Filharmonia Krakowska)

dr hab. inż. arch. Andrzej Kłosak, prof. PK (doradca akustyczny WM)

Tak wygląda Krakowskie Centrum Muzyki:

