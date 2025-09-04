Życie w Architekturze 2025. Apartamenty Reduta - budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługowo-handlową w parterze. JPA - Jabłoński Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o.

Życie w Architekturze 2025. Apartamenty Reduta - budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługowo-handlową w parterze. Założenia Autorskie

Podstawowe założenia autorskie polegały na odniesieniu się do złożonego kontekstu urbanistycznego składającego się z standardowej ulicy śródmiejskiej, ciągu pieszego, modernistycznych, historycznych zabudowań w bezpośrednim sąsiedztwie, naturalnej skarpy oraz dalekiej otwartej ekspozycji z arterii komunikacyjnych. Obiekt również odzwierciedla charakterystyczne śródmiejskie założenie przestrzennego polegające na wpisanie obiektu w geometrię biegnącej po łuku drogi ulicy Lubomelskiej.

Założeniem w obiekcie było uzyskanie efektów kontrastu pomiędzy odbijającej otoczenie elewacją i surowych elementów wbitych w szklaną fasadę.

Życie w Architekturze 2025. Apartamenty Reduta - budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługowo-handlową w parterze. Autorzy

Autor projektu:

JPA - Jabłoński Pracownia Architektoniczna Sp. z o.o.

Zespół autorski:

arch. arch. Tomasz Jabłoński, Marek Naja, Maria Jabłońska, Wojciech Jabłoński, Jadwiga Jabłońska, mgr inż. Michał Wysocki

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Obiekt stanowi próbę odnalezienia indywidualnej, oryginalnej formy budynku mieszkalnego w wymagającym, niejednoznacznym kontekście urbanistycznym. Zastosowane rozwiązania plastyczne i przestrzenne stanowią efekt wykorzystania interesującego działania zmiennego oświetlenia na bryłę budynku i elementy fasad, które częściowo stają się lustrem odbijającym zróżnicowane otoczenie budynku. Obiekt ten cechuje się wysokim poszanowaniem zastanego kontekstu - zarówno sąsiadującej modernistycznej zabudowy jak i skarpy będącej jednym z charakterystycznych elementów krajobrazu Lublina.

Kompozycja budynku jest właśnie dostosowana do różnorodnego kontekstu oraz sposobu odbioru budynku: standardowej śródmiejskiej ulicy, ciągu pieszego, historycznego budynku w sąsiedztwie i dalekiego otwartego oglądu z ciągów komunikacyjnych w tym z trasy WZ.

Apartamenty Reduta - budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługowo-handlową w parterze. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Apartamenty Reduta - budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługowo-handlową w parterze, budynek wielorodzinny

Inwestor: KD Developer Sp. z o.o.

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: UNIT LUBLIN Waldemar Lenartowicz

Powierzchnia zabudowy: 2438 m2

Powierzchnia całkowita: 18150,22 m2

Powierzchnia ternu/kubatura: 7771 m2/70700 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2024 (ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie styczeń 2025)

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.