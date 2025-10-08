Życie w Architekturze 2025. Barka Cieślika. Daniel Cieślik

Życie w Architekturze 2025. Barka Cieślika. Założenia Autorskie

Budynek został zaprojektowany dla Daniela Cieślika i jego rodziny. Daniel jest założycielem pracowni architektonicznej Anta Architekci. Dlatego był to jeden z najważniejszych i najbardziej angażujących projektów dla niego i wszystkich architektów z zespołu Anta Architekci. Musiał spełniać nie tylko wymagania rodziny. Miał to być znak rozpoznawczy pracowni.

Zespół projektowy miał kilka ważnych celów. Przede wszystkim dom musiał być wygodny dla trzech członków rodziny, w tym czteroletniego syna Daniela. Miał zapewnić rodzinną strefę wspólną, a także prywatność dla wszystkich mieszkańców. Zaistniała również potrzeba przestrzeni biurowej do pracy, która powinna być jak najbardziej oddzielona od przestrzeni życiowej.

Drugim celem było zabezpieczenie prywatności mieszkańców na trudnej działce. Przestrzeń ogrodowa powinna być otwarta na jezioro, a teren tarasu osłonięty od sąsiadów i drogi. W trakcie projektowania okazało się, że idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby wszystkie pomieszczenia w domu miały wspaniały widok na jezioro znajdujące się tuż za ogrodem. Bardzo szybko okazało się, że będzie to jeden z najtrudniejszych i skomplikowanych elementów całego procesu projektowania.

Wreszcie projekt musiał uwzględniać korzenie Anta Architekci – nowoczesny charakter w ponadczasowym stylu. Budynek miał powstać w małej wsi Biała, niedaleko Częstochowy. Biała posiada dwa naturalne jeziora, które są siedliskiem wielu ptaków i zwierząt wodnych. Biała i okoliczne wsie to rodzinne strony Daniela, w których się wychował i ma do nich spory sentyment. Działka Daniela graniczy z jednym z jezior. Wejście do posesji jest od wschodu, a jezioro i teren ogrodu znajdują się od zachodu. Orientacja działki zapewnia doskonałe światło na popołudniowy wypoczynek na tarasie z cudownym widokiem na zachód słońca nad jeziorem.

Życie w Architekturze 2025. Barka Cieślika. Autorzy

Autor projektu:

Daniel Cieślik

Zespół autorski:

Anta Architekci

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Człowiek, natura i kontekst - to trzy filary, na których opiera się ten projekt. To również bardzo uniwersalne kryteria projektów architektonicznych. Barka Cieślika doskonale wypełnia te założenia. Projekt spełnia wszystkie potrzeby mieszkańców. Łączy elementy natury i wpisuje niebanalną bryłę w otocznie. Jest jednocześnie oryginalny i nowoczesny, a zarazem nieprzytłaczający otoczenia.

Barka Cieślika. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Barka Cieślika, budynek jednorodzinny

Inwestor: Daniel Cieślik

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: System gospodarczy

Powierzchnia użytkowa: 310 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018/2021

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.