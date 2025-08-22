Życie w Architekturze 2025. Bliźniak w Wilanowie. Jojko+Nawrocki Architekci, Mateusz Grela, Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Agnieszka Weber

Życie w Architekturze 2025. Bliźniak w Wilanowie. Założenia Autorskie

Założeniem inwestorów była konieczność realizacji dwóch domów jednorodzinnych na niewielkiej działce w warszawskim Wilanowie. Układ i obsługa parceli, w tym konieczność zapewnienia min. 4 miejsc parkingowych oraz pozostałe wytyczne planu miejscowego, tworzyły ciekawe wyzwanie projektowe w kontekście wymaganego programu inwestycji.

Ostatecznie zaproponowana zabudowa wykorzystuje lokalizacje sąsiadujących budynków w granicach działki, wyraźnie wydzielając strefę półpubliczną podjazdu oraz prywatnych ogrodów. Główne bryły domów odsunięto jednak od granic tworząc z pozoru wydzieloną i wolnostojącą strukturę, połączoną z sąsiadami jedynie w poziomie parteru. Strefowanie domów zgodnie z życzeniem inwestorów pozostało tradycyjne, ze strefami dziennymi powiązanymi z ogrodami na parterze oraz sypialniami i pozostałymi pomieszczeniami obsługującymi na piętrach.

Układ i spadkowanie dachów dobrano pod kątem montażu paneli fotowoltaicznych z ekspozycją w kierunku południowym. Zastosowanie jednowarstwowych ścian zewnętrznych z okładziną ze szlamowanych płytek silikatowych pozwoliło na realizację elewacji wpisanych w otoczenie Wilanowa, przy stosunkowo niewysokim budżecie inwestycji.

Życie w Architekturze 2025. Bliźniak w Wilanowie. Autorzy

Autor projektu:

Jojko+Nawrocki Architekci

Zespół autorski:

Mateusz Grela, Marcin Jojko, Bartłomiej Nawrocki, Agnieszka Weber

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Bliźniak w Wilanowie jest przykładem na racjonalne i efektywne zagospodarowanie tkanki przedmieść, które w większości miast Polski charakteryzują się zbyt luźną zabudową. Projekt próbuje godzić chęć zamieszkiwania społeczeństwa w zabudowie jednorodzinnej przy jednoczesnej bliskości centrum dużego miasta oraz konieczności dogęszczania struktury zabudowy przedmieść.

Bliźniak w Wilanowie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Bliźniak w Wilanowie, budynek jednorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: prywatny/system gospodarczy

Wykonawca konstrukcji: system gospodarczy

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2022/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.