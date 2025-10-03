Życie w Architekturze 2025. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Mgr inż. arch. Karolina Wernerowska

Życie w Architekturze 2025. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Założenia Autorskie

Projektowany budynek jednorodzinny, znajduje się w małej, pomorskiej wsi, w otoczeniu pól i lasu, na życzenie Inwestorów miał być prosty, czysty w formie. Zamiłowanie Właścicieli do prostoty zaowocowało powstaniem "nowoczesnej stodoły". Przeszklone "pęknięcie" było strzałem w dziesiątkę. Od razu urzekło Inwestorów. Pozostało "must have" do końca prac projektowych. W wyniku prac nad funkcją centralne przeszklenie podzieliło dom na część dzienną, reprezentacyjną, dostępną dla gości i część nocną, gospodarczą, dostępną dla domowników: sypialnia z łazienką, garaż, pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Ważne było światło dzienne, które "gra" w budynku o różnych porach dnia. Schody i trap w przeszklonym hallu stanowią rzeźbę - ozdobę. Ze względu na przeszklenie dachu trzeba było użyć szkła przeciwsłonecznego ze zdolnością ograniczenia promieniowania słonecznego, przy jednoczesnym dużym współczynniku przepuszczalności światła i braku widocznej zmiany koloru szkła. Doświetlenie poddasza i wysokiego salonu uzupełniono oknami dachowymi. Ważnym elementem była elewacja, użycie jednolitego, naturalnego materiału jakim jest drewno opalane. Deski konserwowane ogniem są naturalnym, trwałym materiałem. Wiekowa, a jednocześnie ponadczasowa technologia opalania to był doskonały wybór na elewację "nowoczesnej stodoły", wpisującej się we wiejski, sielski krajobraz. O różnych porach dnia i roku zmieniają się odcienie elewacji.

Całość założenia oparta jest na prostych, geometrycznych liniach, bez zbędnych zdobień. Deski nie dominują formy, lecz współgrają z nią, tworząc harmonijną koncepcję czerni i szkła. Zabudowę uzupełnia budynek ogrodowy w tej samej, prostej formie i wykończeniu.

Życie w Architekturze 2025. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Autorzy

Autor projektu:

Mgr inż. arch. Karolina Wernerowska

Zespół autorski:

MEKS architekci

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Dąbrówce Wielkiej powinien zdobyć Grand Prix za konsekwencję wprowadzonych rozwiązań - prostotę formy i jednolitość materiału.

Budynek mieszkalny jednorodzinny. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek jednorodzinny

Inwestor: Prywatny

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: System gospodarczy

Powierzchnia zabudowy: 226,32 m2

Powierzchnia użytkowa: 258,65 m2

Powierzchnia całkowita: 451,00 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 3340,00 m2/ 1473,36 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2022/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.