Życie w Architekturze 2025. Budynek mieszkalny jednorodzinny w Modlnicy. KJ Architekci S.C. - obecnie KJ Architekci, MJ Architekci

Życie w Architekturze 2025. Budynek mieszkalny jednorodzinny w Modlnicy. Założenia Autorskie

Willa zlokalizowana u bram Krakowa, w otulinie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Marzeniem Inwestorów był dom z płaskim dachem, co stało w sprzeczności z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ta idea stała się główną wytyczną dla działań projektowych, które polegały na zaprojektowaniu nowoczesnego, wyrazistego obiektu ze skośnym dachem, którego obecność w bryle miała być maksymalnie ukryta.

W efekcie powstała współczesna bryła o charakterze modernistycznym, z wyraźnie zaznaczonymi białymi ramami i tarasami od strony południowo-zachodniej. Taki zabieg przestrzenny oraz stylistyczny na tyle przesłonił dach, że wizualnie, z perspektywy stojącej osoby, stał się on mało obecny w bryle budynku. Mocne zestawienie kontrastujących kolorów białej elewacji parteru z antracytowym łupkiem na kondygnacji podziemnej stworzyło efekt "zawieszenia" obiektu na stoku.

Białe ramy obiektu oraz rozczłonkowana, pełna aneksów funkcja parteru umożliwiły stworzenie w centrum strefy dziennej patio. Ta otwarta na słońce część budynku została skierowana na stronę zachodnią, dzięki czemu stanowi źródło południowego i zachodniego światła we wnętrzach salonu, holu wejściowego, kuchni i jadalni. Jest to również miejsce, w którym granica pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem budynku staje się niemal niezauważalna. Z patio rozpoczyna się gra różnych płaszczyzn tarasu: część jest związana z obiektem, a część integruje się z naturalnym, zielonym podłożem działki.

Budynek posiada 3 kondygnacje. Parter składa się z holu wejściowego z garderobą, komunikacji z klatką schodową, toaletą, kuchni z codzienną jadalnią i spiżarnią, formalnej jadalni, salonu, strefy master oraz pralni. Na piętrze znajdują się 3 sypialnie z garderobami, łazienka oraz otwarte miejsce wspólne, z którego można wyjść na taras, oferujący piękną panoramę na Dolinkę Krakowską. Kondygnacja podziemna obejmuje dwustanowiskowy garaż, kotłownię, piwniczkę na wino, siłownię, SPA z jacuzzi z sauną oraz kino domowe.

Życie w Architekturze 2025. Budynek mieszkalny jednorodzinny w Modlnicy. Autorzy

Autor projektu:

KJ Architekci S.C. - obecnie KJ Architekci, MJ Architekci

Zespół autorski:

Katarzyna Jucha, Michał Jania, Filip Łękawski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Podmiejska willa z patio to doskonałe połączenie funkcji, technologii i estetyki – a przy tym reakcja na lokalne uwarunkowania i marzenia Inwestorów. Po pierwsze – umiejętność ukrycia dachu skośnego za modernistycznymi ramami to dowód dużej wrażliwości projektowej. To zabieg, który nie tylko spełnia wymagania planu miejscowego, lecz także podnosi walor wizualny i nowoczesny charakter obiektu.

Projekt willi w Modlnicy nie tylko zachwyca formą i detalem, ale przede wszystkim sprzyja jakości życia – wspiera codzienny komfort, buduje relację z otoczeniem i odpowiada na realne potrzeby mieszkańców. Ta harmonia pomiędzy przepisami, kontekstem i designem stanowi o jego wyjątkowości.

Budynek mieszkalny jednorodzinny w Modlnicy. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Budynek mieszkalny jednorodzinny w Modlnicy, budynek jednorodzinny

Inwestor: Prywatny

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: System gospodarczy

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2024

