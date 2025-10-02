Życie w Architekturze 2025. Budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach przy ul. Jerzego Giedroycia. Przemysław Kotwa - pracownia lightCUBE

Życie w Architekturze 2025. Budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach przy ul. Jerzego Giedroycia. Założenia Autorskie

Do głównych założeń autorskich należało zaspokoić funkcję mieszkalną przy jednoczesnym uwzględnieniu następujących aspektów: - spójność urbanistyczna budynku, przyjazna forma korelująca z projektowaną funkcją, - komfortowe układy funkcjonalne z uwzględnieniem optymalnego oświetlenia światłem naturalnym, - prosta ponadczasowa elegancka bryła.

Życie w Architekturze 2025. Budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach przy ul. Jerzego Giedroycia. Autorzy

Autor projektu:

Przemysław Kotwa - pracownia lightCUBE

Zespół autorski:

Przemysław Kotwa

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Inwestycja ma dość ciekawą historię, ponieważ pierwszy budynek powstał bez wykorzystania przestrzeni poddasza, co wówczas nie wydawało się priorytetem. W trakcie budowy drugiego (niniejszego) obiektu pojawiła się myśl: „A gdyby tak wykorzystać poddasze i udostępnić je mieszkańcom? – Tak!” I właśnie w ten sposób zastosowaliśmy okna VELUX, dzięki czemu powstały dwupoziomowe mieszkania z nieziemsko doświetloną przestrzenią. Ta realizacja pokazuje jasne porównanie - jak bardzo można podnieść jakość życia ludzi poprzez rozwiązania firmy VELUX. Okna zostały zastosowane na całej kondygnacji poddasza m.in. nad klatką schodową, w pomieszczeniach użytkowych, a także na zewnętrznej loggii. Tutaj nie ma wątpliwości, że poranne i wieczorne iluminacje słoneczne dodają uroku codziennym chwilom. Decyzja o wykorzystaniu poddasza i zastosowaniu okien VELUX to coś więcej niż tylko zabieg projektowy. To świadome otwarcie przestrzeni na naturalne światło, co wpływa na samopoczucie, rytm dobowy i komfort mieszkańców.

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach przy ul. Jerzego Giedroycia. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Budynek mieszkalny wielorodzinny w Żorach przy ul. Jerzego Giedroycia, budynek wielorodzinny

Inwestor: Dębowski. Firma remontowo - budowlana

Generalny wykonawca: Dębowski. Firma remontowo - budowlana

Wykonawca konstrukcji: Firma budowlana Maciej Zaremba

Powierzchnia zabudowy: 515 m2

Powierzchnia użytkowa: 1705 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021-2022/2024

