Życie w Architekturze 2025. Dom jednorodzinny w Krakowie "Willa Kaziu". Maciej Dyląg, Katarzyna Wichary, Marta Hausman-Dyląg

W sercu Krakowa, w obszarze o ścisłej zabudowie, powstał nowoczesny dom jednorodzinny, który zachowuje skalę sąsiednich budynków, jednocześnie wyróżniając się nowoczesną bryłą. Imponująca powierzchnia przekraczająca 400 m² została zaprojektowana z myślą o funkcjonalności oraz estetyce, co czyni go wyjątkowym w miejskim krajobrazie.

Kluczowym założeniem projektu było stworzenie takiego układu budynku, aby nie było konieczności zastosowania ogrodzenia od strony ulicy. Daje to oddech przed budynkiem w kontekście gęstej zabudowy, umożliwia prezentację trójpodziału elewacji oraz usprawnia komunikację mieszkańcom na bardzo wąskiej ulicy. Obłe narożniki budynku wprowadzają lekkość do formy, a łuk elewacji na parterze skierowuje gości w stronę głównego wejścia, które znajduje się w podcieniu, tworząc zapraszający i funkcjonalny akcent.

Na elewacji zastosowano blachę o przekroju trójkątnym, co umożliwiło płynne wyprofilowanie łuków, nadając budynkowi dynamiczny i nowoczesny wygląd. Front budynku, wolny od okien, zapewnia mieszkańcom intymność, podczas gdy przestronny salon otwarty na ogród oraz obszerny, zielony taras na dachu stanowią idealne miejsce do relaksu i wypoczynku. Projekt ten to przykład nowoczesnej architektury, która łączy innowacyjne rozwiązania z funkcjonalnością, oferując mieszkańcom komfortowe i estetyczne warunki do życia w jednym z najpiękniejszych miast Polski.

Życie w Architekturze 2025. Dom jednorodzinny w Krakowie "Willa Kaziu". Autorzy

Autor projektu:

Maciej Dyląg, Katarzyna Wichary, Marta Hausman-Dyląg

Zespół autorski:

MMOA Pracownia Architektoniczna: Maciej Dyląg, Katarzyna Wichary, Marta Hausman-Dyląg

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Ten projekt zasługuje na wygraną w konkursie ze względu na innowacyjne podejście do architektury w kontekście gęstej zabudowy Krakowa. Harmonijnie łączy nowoczesną formę z funkcjonalnością, zapewniając mieszkańcom komfort i intymność.

Kluczowe założenie dotyczące braku ogrodzenia od frontu tworzy przestrzeń, która sprzyja komunikacji i wzbogaca lokalny krajobraz. Zastosowanie obłych narożników oraz trójkątnych profili na elewacji nadaje budynkowi lekkości i dynamiki, podkreślając jego nowoczesny charakter.

Ostatecznie, projekt ten stanowi przykład architektury, która nie tylko odpowiada na potrzeby mieszkańców, ale także wzbogaca otoczenie, co czyni go godnym zdobycia nagrody.

Dom jednorodzinny w Krakowie "Willa Kaziu". Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom jednorodzinny w Krakowie "Willa Kaziu", budynek jednorodzinny

Inwestor: Prywatny

Generalny wykonawca: System gospodarczy

Wykonawca konstrukcji: Krystian Ryż

Powierzchnia zabudowy: 318,42 m2

Powierzchnia użytkowa: 430 m2

Powierzchnia całkowita: 689,01 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 771 m2/2234,03 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.