Życie w Architekturze 2025. Dom nad rzeką. SZCZ Jakub Szczęsny, architekci Jakub Szczęsny i Jan Dąbrowski

Życie w Architekturze 2025. Dom nad rzeką. Założenia Autorskie

Jak zmienić zapomnianą leśną dziuplę w dom dla rodziców, których dzieci wyfrunęły z gniazda? Jak przy tym zminimalizować nakłady i ślad węglowy?

Założenia:

1. Nie wyburzamy bryły nigdy niezamieszkałego domku rekreacyjnego z przełomu lat 1970-80. Mimo, że jego wnętrza mają wysokość 215 i 250cm, a ściany powstały z kombinowanych po budowach późnego PRL materiałów.

2. Użycie tylko firm i materiałów lokalnych- od tzw. "przydasiów", czyli kolekcji zbieranych przez pana domu od dekad starych materiałów, okuć i dodatków meblarskich (w tym kilku europalet sklejki, drzwi ze zdemontowanego budynku, trzech płyt szklanych i stalowych schodów) po materiały, technologie i usługi dostępne na północnych obrzeżach Warszawy.

3. Woda deszczowa z dachów zmienia poziom wilgotności piaskowej gleby.

4. Wprowadzenie wrażenia większej przestrzeni ze względu na niskie kondygnacje. Żeby uniknąć klaustrofobii i pozwolić na cieszenie się widokami wprowadziliśmy panoramiczne okna. Pomagają w tym również świetliki w podłogach (z recyklingu).

5. Połączenie z terenem, mimo, że unieśliśmy strefę dzienną na +1, a więc nad niskie przyziemie. W kontakcie z ogrodem i pobliską rzeką pomaga stalowy taras i kręcone schody.

6. Sprawczość właścicieli. Projekt powstał, jako założenie ramowe wypełniane kreacją i działaniami pana domu, który wraz ze znajomymi budował kolejne elementy domu, w tym wnętrz i jego otoczenia. Dlatego, oraz z powodu pandemii, cały proces zajął 7 lat (w trakcie których właściciele mieszkali "na placu budowy") i trudno oszacować jego koszty. Tylko najcięższe roboty zostały wykonane przez zawodową ekipę.

7. Dyskrecja: użycie ciemnego tynku i ram okien, żeby lepiej ukryć dom między drzewami.

Życie w Architekturze 2025. Dom nad rzeką. Autorzy

Autor projektu:

SZCZ Jakub Szczęsny

Zespół autorski:

Jakub Szczęsny, Jan Dąbrowski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Bo przyszedł czas na budowanie obiektów regeneratywnych, nie narzucających się otoczeniu nachalną ikonicznością i pozwalających na większą sprawczość ich mieszkańcom.

Dom nad rzeką. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom nad rzeką, budynek jednorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: p. Popławscy/Robert Wiliński

Wykonawca konstrukcji: Robert Wiliński

Powierzchnia zabudowy: 85,5 m2

Powierzchnia użytkowa: 162 m2

Powierzchnia całkowita: 201 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 1123 m2/3050 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018/2025

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.