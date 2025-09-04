Życie w Architekturze 2025. Dom Shou Sugi Ban. 89 stopni, architekci Joachim Surdy, Michał Pawlik

Życie w Architekturze 2025. Dom Shou Sugi Ban. Założenia Autorskie

Projekt podporządkowaliśmy walorom krajobrazowym małej działki porośniętej dzikimi brzozami i dopasowaliśmy do wymagań funkcjonalnych narzuconych przez inwestora. Najważniejszymi decyzjami projektowymi było wyeksponowanie zastanych brzóz na tle czarnej elewacji budynku, zachowanie jak największej liczby istniejących drzew i połączenie budynku z ogrodem.

Nowoczesna forma architektoniczna otwarta jest na ogród dużymi przeszkleniami. Charakterystycznym elementem domu jest wysokie, ponad 5-metrowej wysokości okno wprowadzające południowe światło do jadalni. Przesunięcie górnej bryły budynku tworzy naturalny podcień nad wejściem i zadaszenie nad częścią tarasu przy salonie, jednocześnie nadając monolitycznej bryle lekkości i oddechu. W północnej części zlokalizowanej od strony wjazdu na działkę znajdują się kuchnia oraz sypialnie dzieci, natomiast w południowej - salon, jadalnia i sypialnia rodziców. Rozległe przeszklenia pokoju dziennego łączą go funkcjonalnie i wizualnie z ogrodem.

W centralnej części budynku znajdują się schody rozdzielające kuchnię od salonu. Po wejściu na piętro ukazuje się widok na wysoką jadalnię. Dzięki zaufaniu inwestorów udało nam się zrealizować jeden z pierwszych w Polsce domów z elewacją wykonaną w całości w starej japońskiej technice Shou Sugi Ban polegającej na konserwacji drewna przez opalanie. Proces ten wydobywa również jego niesamowite walory estetyczne. Tak powstała czarna bryła budynku naturalnie kontrastująca z białymi pniami brzóz. Część glifów oraz podsufitki zostały dodatkowo wyeksponowane przez zastosowanie modrzewia syberyjskiego w naturalnym odcieniu. Użyte materiały nadają minimalistycznej formie elegancji i dzięki naturalnemu rysunkowi drewnianej elewacji nawiązują dialog z wypełniającą działkę przyrodą.

Życie w Architekturze 2025. Dom Shou Sugi Ban. Autorzy

Autor projektu:

89 stopni

Zespół autorski:

Joachim Surdy, Michał Pawlik

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Architektura domów jednorodzinnych to architektura niemalże intymna. To właśnie domy często najmocniej rezonują we wspomnieniach, będąc pierwszym, podświadomym stykiem człowieka z architekturą. Pierwszym wzorem i odpowiedzią na pojęcie przestrzeni i miejsca.

Architekt projektujący dom jest odpowiedzialny za więcej niż rzemiosło. W naszym przekonaniu to olbrzymia odpowiedzialność za uczucia i emocje przyszłych użytkowników. Wizja budynku pomysł na osadzenie w otoczeniu, jego układ i forma mają bezpośredni wpływ na życie w architekturze. Wierzymy, że tworząc jakościowe i przemyślane budynki dajemy społeczeństwu znacznie więcej niż poprawną i spełniającą swoje funkcje architekturę. Jesteśmy odpowiedzialni za szereg emocji i uczuć, które architektura potrafi wytworzyć i jako architekci powinniśmy przy każdej realizacji być świadomi tego potencjału. Tę filozofię realizujemy w naszych projektach. Projekty domów są szczególnym przypadkiem, gdzie język niematerialnych doznań jest tak istotny. Chcemy aby to podejście zostało dostrzeżone i docenione w naszym projekcie.

Dom Shou Sugi Ban. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom Shou Sugi Ban, budynek jednorodzinny

Inwestor: Prywatny

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Wektor

Powierzchnia całkowita: 320 m2

Powierzchnia ternu/kubatura: 6078 m2/49165 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018/2020

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.