Życie w Architekturze 2025. Ekspozycja reliktów palatium Mieszka I na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Pracownia Projektowa J. P. Woźny

Życie w Architekturze 2025. Ekspozycja reliktów palatium Mieszka I na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Założenia Autorskie

W 1999 r. przy kościele NMP zespół archeologów pod kierunkiem prof. Hanny Kóčki-Krenz odnalazł relikty palatium Mieszka I a w następnych latach przylegające do tego kościoła fundamenty pałacowej kaplicy. Właśnie z uwagi na obecność tej najstarszej kaplicy pałacowej w Poznaniu pani profesor skłania się do przypuszczenia, że Mieszko ochrzcił się w tutejszej kaplicy. Chrzest księcia Mieszka I jest jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach państwa polskiego. Na tym fakcie polega znaczenie miejsca.

Pracownia wykonała projekt odtworzenia reliktów palatium i kaplicy zalegających pod powierzchnią ziemi i kościoła NMP. Podświetlona instalacja ze szkła została zaakceptowana przez Miasto Poznań i Archidiecezję Poznańską. Dzięki projektowi został uporządkowany teren wokół gotyckiego kościoła Najświętszej Maryi Panny in Summo. Archidiecezja wyburzyła zbędne budynki i powstała oś widokowa, od strony Warty w kierunku na Katedrę Poznańską.

Życie w Architekturze 2025. Ekspozycja reliktów palatium Mieszka I na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Autorzy

Autor projektu:

Pracownia Projektowa J. P. Woźny

Zespół autorski:

arch. Przemysław Woźny (główny projektant), arch. Paweł Dzidek, arch. Joanna Wystańska-Woźny

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Wartość historyczna miejsca i edukacyjna po realizacji instalacji Wartość dodana w przestrzeni miejskiej Poznania Akceptacja społeczna instalacji i akceptacja profesjonalistów przekładająca się na ilość otrzymanych nagród.

Ekspozycja reliktów palatium Mieszka I na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Ekspozycja reliktów palatium Mieszka I na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, przestrzeń publiczna

Inwestor: Miasto Poznań

Generalny wykonawca: Zakład Kształtowania Zieleni "GARDENS", ARCHIGLASS

Wykonawca konstrukcji: ARCHIGLASS

Powierzchnia terenu inwestycji: 2 156,0 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2021

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

