Życie w Architekturze 2025. Hotel Park17. Daniel Cieślik

Życie w Architekturze 2025. Hotel Park17. Założenia Autorskie

W ścisłym sąsiedztwie Jasnogórskiego Klasztoru Inwestor nabył działkę ze starą, zaniedbaną kamienicą. Stuletni budynek kwalifikował się do rozbiórki. Spotkanie Inwestora, który wykazał ogromny szacunek do historii z Architektem, który dostrzegł potencjał działki i starego budynku sprawił, że powstała koncepcja rewitalizacji i rozbudowy kamienicy, zamiast jej wyburzenia.

Założenie było takie, że historyczna część miała stanowić elewację frontową i być wizytówką Hotelu. W tej części mieścić się miała restauracja oraz stylowe apartamenty. W głąb działki zaplanowano dobudować nowoczesną część hotelową. Idea jaka przyświecała takiemu rozwiązaniu to chęć zachowania przed zniszczeniem budynku, który po renowacji mógł doskonale wpisywać się w kontekst otoczenia.

Inwestorowi i Architektowi zależało na wykorzystaniu charakteru starej kamienicy i uchwyceniu klimatu historycznych elementów architektury. Nieoczywiste połączenie stuletniego budynku z nowoczesną architekturą (która jednak pozostaje w pewnym ukryciu, za odnowionym budynkiem) miało dodać niezwykłego doświadczenia przyszłym gościom hotelu.

Życie w Architekturze 2025. Hotel Park17. Autorzy

Autor projektu:

Daniel Cieślik

Zespół autorski:

Anta Architekci

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Hotel Park17 to niezwykły przykład tego, jak nowoczesna architektura może wspierać zabytkowy budynek zamiast go zastępować. Projekt obejmował rewitalizację i modernizację ponad 100-letniej kamienicy.

Przednia część hotelu to odnowiona kamienica, w której mieści się restauracja i ekskluzywne apartamenty. Na podwórzu znajduje się nowoczesna część z pokojami hotelowymi. Jest to 4-piętrowy, komfortowy 4-gwiazdkowy hotel o powierzchni użytkowej ponad 4000 metrów kwadratowych i dużym parkingu z tyłu.

Hotel Park17 jest dowodem na to, że szacunek dla historii, miejsca i wrażeń ludzi jest cenniejszy niż tylko zysk. Ta stara kamienica znajduje się na bardzo dobrze zlokalizowanej działce. Znajduje się w pobliżu klasztoru na Jasnej Górze, który jest najbardziej reprezentacyjnym i turystycznym miejscem w Częstochowie. Idealnie nadaje się pod inwestycję hotelową.

Najprostszym sposobem na zyskowne wykorzystanie tej przestrzeni było zburzenie starego budynku i zastąpienie go zupełnie nową inwestycją. To byłby również skrót w całym procesie dokumentacji i pozwoleń. Wizja architekta, która zakładała uratowanie starego i zaniedbanego budynku, musiała spotkać się z odważnym i otwartym inwestorem. Była to trudniejsza droga i ze względu na zły stan techniczny istniejącego budynku wymagała również większych nakładów finansowych. Dzięki zrozumieniu obu stron i dobrej współpracy, po długiej, 10-letniej podróży, Hotel Park17 jest teraz miejscem, w którym goście hotelu i restauracji mają niepowtarzalną okazję poczuć ducha historycznego miejsca i nie rezygnować z komfortu, jaki przynosi nowoczesna architektura.

Motywem przewodnim tego połączenia i symbolem połączenia tych dwóch światów są odnowione kamienne ściany, oryginalny sufit i przeszklona część podłogi na styku obu części inwestycji. Te atrybuty są częścią przemyślanego projektu wnętrza i wyznaczają miejsce, w którym stare łączy się z nowym oraz pokazują część technik budowlanych, które pozwoliły urzeczywistnić tę ideę.

Hotel Park17. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Hotel Park17, obiekt komercyjny

Inwestor: Prywatny

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: System gospodarczy

Powierzchnia użytkowa: 5200 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2011/2023

