Życie w Architekturze 2025. Miejsce. PRAZA architekci

Życie w Architekturze 2025. Miejsce. Założenia Autorskie

Projekt "Miejsce" to odpowiedź na wyzwanie wpisania niewielkiego punktu gastronomicznego w poprzemysłową tkankę Fabryki Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej. Głównym celem było podkreślenie przemysłowego charakteru terenu, jednocześnie tworząc atrakcyjną i funkcjonalną przestrzeń spotkań w ramach nowo powstającej alei wydarzeń i street foodu.

Zdecydowaliśmy się na adaptację używanego kontenera morskiego - rozwiązanie modułowe, tymczasowe i przyjazne recyklingowi. Bryła składa się z dwóch niezależnych modułów: większy, pomalowany na ciemny odcień, pełni funkcję sprzedażowo-gastronomiczną; drugi, w intensywnym kolorze Flamingo Red, stanowi strefę wypoczynkową, chroniącą przed słońcem czy deszczem. Detale, takie jak krawędzie kontenera w kolorze Vibrant Red oraz neonowy napis, podkreślają rozrywkowo-kulturalny charakter lokalu, nawiązując do industrialnej estetyki sąsiednich budynków i harmonizując z rdzawą barwą cegły.

Dzięki tak dobranym materiałom i kolorom “Miejsce” staje się czytelnym punktem orientacyjnym, wpisującym się w rewitalizowaną przestrzeń od 2019 roku i wyznaczającym kierunek dalszego rozwoju strefy food court.

Życie w Architekturze 2025. Miejsce. Autorzy

Autor projektu:

PRAZA architekci

Zespół autorski:

Krystian Zagródka, Anna Motyka, Patrycja Baran

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja "Miejsce" to nie tylko kolejny punkt gastronomiczny - to wyraz nowej jakości myślenia o relacji przestrzeni publicznej i codziennego życia mieszkańców. Na terenie Fabryki Pełnej Życia, która sama w sobie jest w fazie rewitalizacji poprzemysłowej, "Miejsce" stanowiło katalizator dalszych zmian: jako pierwszy wykorzystało modułową konstrukcję, wyznaczając standardy dla przyszłych obiektów food court.

Dzięki przemyślanemu dialogowi z zabytkowymi pofabrycznymi zabudowaniami pokazało, że nowoczesność można łączyć z szacunkiem dla dziedzictwa - w efekcie lokal stał się jednym z głównych generatorów ruchu i spotkań, inspirując inwestorów i projektantów do dalszych realizacji utrzymanych w tej samej estetyce. Ponadto "Miejsce" doskonale realizuje założenia konkursu: to przestrzeń, w której architektura wzmacnia życie - integruje różne grupy użytkowników, wpływa na tożsamość miejsca i staje się punktem odniesienia dla całej strefy gastronomicznej.

Jego uniwersalny charakter i alternatywne rozwiązania technologiczne sprawiają, że z powodzeniem może być replikowany w innych częściach miasta i kraju, wyznaczając kierunek - jak powinny wyglądać współczesne przestrzenie wspólne, łączące historię, funkcję i dobre wzornictwo.

Miejsce. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa: Miejsce

Inwestor: Prywatny

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Wykonawca zewnętrzny na zlecenie

Powierzchnia zabudowy: 44,77 m2

Powierzchnia użytkowa: 27,40 m2

Powierzchnia całkowita: 44,77 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 83,80 m2/ 71,16 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2021

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.