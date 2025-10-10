Życie w Architekturze 2025. Obiekt gastronomiczny „Dzika” nad Jeziorem Paprocańskim. RS+ ROBERT SKITEK

Życie w Architekturze 2025. Obiekt gastronomiczny „Dzika” nad Jeziorem Paprocańskim. Założenia Autorskie

Obiekt powstał na miejscu tymczasowego obiektu gastronomicznego po zachodniej stronie jeziora Paprocany. Celem inwestycji była poprawa infrastruktury w tej części terenu wokół jeziora. Budynek gastronomiczny składa się z dwóch stref: restauracyjnej i kawiarnianej, z możliwością sprzedaży wybranego asortymentu na zewnątrz. Sala konsumpcyjna ma możliwość szerokiego otwarcia się na zewnętrzne, zadaszone tarasy, tworząc zintegrowaną przestrzeń z otoczeniem. Ogólnodostępne (również po zamknięciu restauracji i kawiarni) toalety są dyskretnie ukryte w bocznej elewacji. Dostęp do strefy zaplecza zlokalizowaliśmy od strony lasu. Przed budynkiem znajduje się zadaszony taras oraz plaża z leżakami. Od strony południowej zaprojektowaliśmy trybunę, z której roztacza się widok na wodę, przystań kajakarską oraz promenadę po drugiej stronie jeziora.

Dynamiczna forma obiektu i zagospodarowanie terenu wokół ma zapraszać na teren obiektu z istniejącego traktu pieszego. Publiczna trybuna stanowi równie ważny element budynku, dając dodatkowe miejsce do odpoczynku. Zlokalizowane na niej schody prowadzą na taras na dachu, który jest częściowo zaplanowany jako pokryty zielenią. W celu integracji budynku z naturalnym krajobrazem oraz nawiązując do nazwy terenu na którym powstał, charakterystyczną elewację zaprojektowaliśmy w formie przestrzennie ułożonych naturalnych drewnianych desek w pozornie nieuporządkowanej kompozycji. Na zagospodarowywanym terenie przewidzieliśmy wyłącznie naturalne materiały takie jak piasek, drewno, nawierzchnia mineralna, a dopełnienie stanowią tereny zieleni. Dzięki tym zabiegom uzyskaliśmy obiekt który całościowo wraz ze swoim najbliższym zagospodarowaniem dobrze wpisuje się w zastany krajobraz.

Życie w Architekturze 2025. Obiekt gastronomiczny „Dzika” nad Jeziorem Paprocańskim. Autorzy

Autor projektu:

RS+ ROBERT SKITEK

Zespół autorski:

arch. Robert Skitek, współpraca: arch. Daria Krzak, arch. Angelika Skipioł

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Społeczne oddziaływanie obiektu jest dla nas ważniejsze niż jego funkcja czy forma, które również zawsze staramy się rozwiązać atrakcyjnie. Komercyjny obiekt jakim jest niewielki pawilon gastronomiczny nad jeziorem dzięki atrakcyjnemu programowi tworzonemu przez właścicieli przyciąga mieszkańców i turystów. Niemniej w zwykłe dni i w porach gdy jest nieczynny, obiekt wciąż żyje dzięki stworzonej ogólnodostępnej trybunie widokowej. Analogicznie do obiektów stworzonych po drugiej stronie jeziora, pawilon jest miejscem wytchnienia i odpoczynku dla spacerowiczów, rowerzystów czy biegaczy okrążających zbiornik. W obiekcie zaplanowano szereg pasywnych rozwiązań ekologicznych: dach pokryty deską tarasową oraz zielenią, wycofanie szklanej elewacji względem nadwieszonego dachu, naturalne materiały wykończeniowe. Jego charakterystyczna drewniana elewacja jak i nadana przez inwestora nazwa jest bezpośrednim nawiązaniem do potocznej i przyjętej przez mieszkańców miasta tej strony otoczenia jeziora.

Obiekt gastronomiczny „Dzika” nad Jeziorem Paprocańskim. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Obiekt gastronomiczny „Dzika” nad Jeziorem Paprocańskim, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: ROHERO S.C.

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: FS PROJEKT Sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 343,41 m2

Powierzchnia użytkowa: 209,45 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 700 m2/997,96 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2023/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.