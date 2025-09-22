Życie w Architekturze 2025. Osiedle Tyniec Park. SUMA Architektów, architekt Michał Matejczyk

Życie w Architekturze 2025. Osiedle Tyniec Park. Założenia Autorskie

„Osiedle Tyniec Park” to kameralne założenie urbanistyczne zlokalizowane w malowniczej dzielnicy Krakowa – Tyńcu, w bezpośrednim sąsiedztwie Opactwa Benedyktynów i otaczających je terenów zielonych. Ideą projektu było stworzenie harmonijnej przestrzeni mieszkalnej, która łączy w sobie walory współczesnej architektury z duchem miejsca, bogatego w historię i piękno natury.

Zespół domów jednorodzinnych został zaprojektowany z poszanowaniem lokalnego kontekstu, zarówno krajobrazowego, jak i kulturowego. Proste bryły, stonowana kolorystyka elewacji oraz duże przeszklenia otwierające wnętrza na otaczającą zieleń – to elementy, które definiują estetykę osiedla. Ważnym aspektem projektu była dbałość o relację domów z krajobrazem, niewielkie zmiany naturalnego ukształtowania terenu, dużo powierzchni zielonej. Kompozycja w dużej mierze wynika z indywidualnego podejścia do każdego z wolnostojących budynków, do ich relacji z resztą osiedla, kształtowanej w taki sposób, aby zapewnić mieszkańcom komfort, prywatność oraz możliwie jak najlepsze widoki i otwarcia na przestrzeń zewnętrzną.

Życie w Architekturze 2025. Osiedle Tyniec Park. Autorzy

Autor projektu:

Michał Matejczyk

Zespół autorski:

SUMA Architektów

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Osiedle Tyniec Park to przykład współczesnej architektury mieszkaniowej, która realizuje ideę „życia w architekturze” poprzez odniesienie się do takich wartości jak estetyka, funkcjonalność i szacunek dla miejsca - zarówno w aspekcie kulturowym jak i przyrodniczym. Zlokalizowane w historycznej lokalizacji, w sąsiedztwie Opactwa Benedyktynów, osiedle zostało zaprojektowane w taki sposób, aby architektura nie dominowała nad otoczeniem.

Tak, jak cała okoliczna zabudowa ma być podporządkowane dominującej formie klasztoru i wpisane w naturalne ukształtowanie terenu. Wartość założenia to przede wszystkim przemyślany układ urbanistyczno-architektoniczny, zapewniający mieszkańcom prywatność, dużo naturalnego światła i wygodę. Dzięki temu tworzy przestrzeń tworzy kameralną społeczność i zdrowe miejsce do życia.

Osiedle Tyniec Park. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Osiedle Tyniec Park, budynek jednorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: Kontrakt Development Sp. z o. o./Kontrakt Development Sp. z o. o.

Wykonawca konstrukcji: Kontrakt Development Sp. z o. o.

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2023

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.