Życie w Architekturze 2025. Przebudowa i rozbudowa budynku w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 15 dla potrzeb Sądu Rejonowego, mgr inż. arch. Wojciech Łapa

Życie w Architekturze 2025. Przebudowa i rozbudowa budynku w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 15 dla potrzeb Sądu Rejonowego. Założenia Autorskie

Obiekt objęty opracowaniem to budynek historyczny, powstały w 1902 r. Pierwotnie znajdowała się w nim siedziba sądu, który tworzył zespół funkcjonalny ze zlokalizowanym od strony zachodniej aresztem śledczym. Do 2014 r. był on siedzibą Liceum Ogólnokształcącego nr IV, wcześniej od czasów powojennych do początku lat 90. XX w. znajdował się tam Komitet Wojewódzki PZPR. Jest to budynek wolnostojący o rzucie w kształcie litery U, częściowo zaburzonym przez trójkondygnacyjną rozbudowę oraz liczne przybudówki od strony dziedzińca.

Budynek, w obrysie budynku historycznego, jest podpiwniczony oraz ma trzy kondygnacje nadziemne i nieużytkowe poddasze. W ramach projektu przewiduje się adaptację i rozbudowę budynku na potrzeby Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej w zakresie: - adaptacji poddasza - wyburzenie wtórnych przebudówek - wyburzenie muru pomiędzy projektowanym sądem a aresztem - wyburzenie przewiązki pomiędzy adaptowanym sądem a Domem Kultury im. Wiktorii Kubisz - rozbudowy budynku o zachodnie skrzydło łączące klatki schodkowe K01 i K04 - zabudowy wewnętrznego południowo-wschodniego narożnika dziedzińca przy klatce K02 - wariantowo: rozbudowę strefy pomiędzy klatkami K01 i K02 na kondygnacji parteru

Autor projektu:

mgr inż. arch. Wojciech Łapa

Zespół autorski:

mgr inż. arch. Anna Laskowska-Łapa mgr inż. arch. Ewa Burejza mgr inż. arch. Agnieszka Gajda inż. arch. Rafał Bednorz

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja zasługuje na Grand Prix w konkursie "Życie w Architekturze" ze względu na wybitny wkład w rozwój polskiej przestrzeni publicznej, wysoką jakość architektury oraz harmonijne połączenie innowacyjności z poszanowaniem kontekstu miejsca. Projekt odznacza się klarowną przemyślaną koncepcją, która znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w architektonicznej formie.

Dodatkowo realizacja doskonale wpisuje się w istniejący kontekst urbanistyczny i kulturowy, jednocześnie go przekształcając i podnosząc jego jakość. Projekt stawia człowieka w centrum, uwzględniając różnorodne potrzeby użytkownika, zarówno pod względem funkcji, dostępności, jak i estetyki. Realizacja wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne i materiały przyjazne środowisku. Forma architektoniczna jest wyważona, elegancka, nowoczesna, a jednocześnie ponadczasowa.

Przebudowa i rozbudowa budynku w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 15 dla potrzeb Sądu Rejonowego. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Przebudowa i rozbudowa budynku w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 15 dla potrzeb Sądu Rejonowego, budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 10 43 300 Bielsko-Biała/ARCO System Sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: ARCO System Sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 414,78 m2

Powierzchnia użytkowa: 6458,00 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 2864,00 m2/8226,00 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017/2023

