Życie w Architekturze 2025. Przebudowa Rynku w Starym Fordonie. Pracownia Architektoniczna Łukasz Pieńczykowski, Jakub Bartkowiak

Życie w Architekturze 2025. Przebudowa Rynku w Starym Fordonie. Założenia Autorskie

Głównym założeniem projektu jest stworzenie reprezentatywnej przestrzeni małego miasta, będącego jego wizytówką, ale jednocześnie sprzyjającej spotkaniom mieszkańców, stworzeniu miejsca, gdzie w kameralnej atmosferze mogą spędzić czas ze znajomymi i gośćmi. Istotnym tłem projektu jest próba zaznaczenia współistnienia w nim niegdyś trzech kultur.

W projekcie zaznaczone jest to stworzeniem demokratycznej przestrzeni publicznej, gdzie każdy, niezależnie od wyznania i wieku może czuć się swobodnie i spędzać czas, tak jak kiedyś owe trzy kultury żyły obok siebie, natomiast w sensie materialnym ich obecność zaznaczona została 3 charakterystycznymi dominującymi materiałami: cegle ceramicznej, drewno i granit. We wszystkich tych kulturach znaczące i symboliczne znaczenie ma woda. Tak i w projekcie znalazła ona centralne miejsce, spajająca wszystkie części rynku. Kształt prostokątnego ciemnego ”dywanu” przed kościołem wynika z kierunku fasady kościoła św. Mikołaja – orientowania dawnej jego bryły i nawiązuje do jej geometrycznych podziałów. Podkreśla obecność bryły budynku w przestrzeni rynku. Przesunięciu ulega krawędź alei lipowej, znacznie ją poszerzając i ograniczając wyłącznie do koniecznego ruch kołowy, związując istniejące drzewa bezpośrednio z płytą rynku. Od strony północnej tworzy się szeroka promenada kierująca przechodnia do kościoła ewangelickiego, a w przeciwną stronę do dawnej synagogi – swoista oś ponownie łącząca obecne tu niegdyś 3 kultury. Związek ten podkreślony jest celowo użytym materiałem- cegłą ceramiczną i drewnem. Do promenady przylegają ławki rozdzielone konarami drzew. Od strony płyty rynku miedzy drzewami tworzą się półokrągłe kieszenie, tworzące bardziej kameralne wnętrza sprzyjające wypoczynkowi w cieniu drzew. Kształt ław tworzących nisze, ceramiczny materiał, jak i układ cegieł posadzki nawiązuje do lokalnego detalu. Nieckę fontanny tworzy 5cm obniżenie jej poziomu w stosunku do płyty rynku.

Życie w Architekturze 2025. Przebudowa Rynku w Starym Fordonie. Autorzy

Autor projektu:

Pracownia Architektoniczna Łukasz Pieńczykowski, Jakub Bartkowiak

Zespół autorski:

Łukasz Pieńczykowski, Jakub Bartkowiak

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Nieckę fontanny tworzy 5cm obniżenie jej poziomu w stosunku do płyty rynku. Oba poziomy są płynnie połączone co zapewnia niezakłóconą zmianę poziomów bez jej wyczucia. Rozwiązanie to umożliwia, zależnie od zamiaru - korzystanie z całej powierzchni rynku przy wyłączonych dyszach i upuszczeniu wody do podziemnego zbiornika lub przeciwnie - wypełnienie pola całej niecki wodą. W niecce znajduje się 37 dysz. Ich programowalne włączanie umożliwia interakcję z osobami na rynku, natomiast zalanie całego zagłębienia, tworzy płytkie rozległe wodne oczko-tworzące lustro wody. Niezależnie od programu rozwiązanie to sprzęga wszystkie aktywności na rynku - sprzyja wypoczynkowi, tworzy mikroklimat, kameralną atmosferę i jednocześnie stanowi odpowiednie podkreślenie i ekspozycję pomnika od strony rynku. Jednym z programów dysz jest tworzenie rozproszonej mgły z możliwością podświetlenia jej reflektorami dysz. W przypadku organizowania na rynku dużych imprez, niecka jest miejscem rozstawiania sceny – również z efektem „sceny na wodzie”, a zimą – miejscem do stworzenia ślizgawki.

Przebudowa Rynku w Starym Fordonie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Przebudowa Rynku w Starym Fordonie, przestrzeń publiczna

Inwestor: Urząd Miasta Bydgoszczy

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Steinbudex-JM

Powierzchnia zabudowy: 1000 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2022

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.