Życie w Architekturze 2025. Rozbudowa i przebudowa budynku biurowo – usługowego przy ul. Siennej 82 w Warszawie, Bogumił Kidziak

Życie w Architekturze 2025. Rozbudowa i przebudowa budynku biurowo – usługowego przy ul. Siennej 82 w Warszawie. Założenia Autorskie

Budynek jest komunikatem, który wybrzmiewa w przestrzeni miasta. Architektura ma rodowód w modernizmie międzywojennym. Projekt czerpie z ikonografii: wygięty w łuk narożnik, podcięty parter, użytkowy dach, niezależność kompozycji elewacji i konstrukcji budynku. O pięknie stanowi funkcjonalność. Stworzono przestrzeń dla prac własnych Instytutu w tym prac badawczych i archiwizacyjnych. Zaprojektowano studio nagrań. Jednakże „sercem” Instytutu jest przestrzeń publiczna przeznaczona dla popularyzacji wiedzy z zakresu minionej historii i kultury, świata brutalnie i metodycznie wymazywanego z pamięci przez totalitaryzm niemiecki i rosyjski. Architektura wskrzesza okres historyczny, idee, atmosferę, optymizm i wiarę w lepszą przyszłość odradzającej się Ojczyzny. Prezentacja trudniej i traumatycznej treści zaplanowana jest w otoczeniu architektury czytelnej i przyjaznej, lecz równocześnie nieobojętnej.

Obiekt jest pełen znaczenia, kontekstu, aluzji, metafory. Związek narracji budynku z użytkownikami ma na celu zbudowania jego silnej identyfikacji i rozpoznawalności miejsca. Semantyczny charakter zamierzenia czytelny jest w szczególności w centralnej części frontowej elewacji i w części publicznej wnętrz przywołują skojarzenia stron otwartej książki a w szerszym kontekście odniesienie do zapisu, chociażby raportów Pileckiego z Auschwitz. Rangę instytucji definiuje jej działalność i Instytut będzie miejscem rozpoznawalnym dzięki bogatej ofercie publicznej działalności kulturalnej.

Do dyspozycji przeznaczono oprócz holu z wydzieloną przestrzenią wystaw i sklepikiem, salę wielofunkcyjną na max.200 miejsc, bibliotekę z czytelnią, sale konferencyjne i taras dachowy. Zaawansowana akustyka sali wielofunkcyjnej z widownią na wysuwanej teleskopowo trybunie umożliwi organizację koncertów, występów chóru, seminariów tematycznych, pokazów kinowych czy też warsztatów tematycznych. Kawiarnia na parterze budynku wystawi w lecie stoliki w podcieniach od ulicy Siennej.

Życie w Architekturze 2025. Rozbudowa i przebudowa budynku biurowo – usługowego przy ul. Siennej 82 w Warszawie. Autorzy

Autor projektu:

Bogumił Kidziak

Zespół autorski:

Współpraca autorska: Tomasz Trzupek, współpraca: Agata Marekwia, Agnieszka Ludwig, Patrycja Śmigielska, Krystian Szczepek, Ewa Majcherek

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Architektura budynku jest tłem i pretekstem dla prezentacji różnorodności polityki, dialogu społecznego i działalności w zakresie kultury łączącej bez względu na przekonania. Zakodowane znaczenia i ich ujawnianie inspirują zrozumienie w tym wspólnych wartości i dialog.

Rozbudowa i przebudowa budynku biurowo – usługowego przy ul. Siennej 82 w Warszawie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Rozbudowa i przebudowa budynku biurowo – usługowego przy ul. Siennej 82 w Warszawie, budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: Instytut Solidarności i Męstwa imienia Witolda Pileckiego/PRK7 Nieruchomości Sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: PRK7 Nieruchomości Sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 865 m2

Powierzchnia użytkowa: ok. 4000 m2

Powierzchnia całkowita: ok. 5200 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 1163 m2/ok. 19500 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020-2022/2024

