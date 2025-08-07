Życie w Architekturze 2025. Sady nad Zieloną (budynki A i C), architekt Dorota Jarodzka-Śródka

Życie w Architekturze 2025. Sady nad Zieloną (budynki A i C). Założenia Autorskie

Charakter terenu — sąsiedztwo rzeki Zielonej i obszaru Natura 2000 „Grądy w Dolinie Odry” — zdeterminował projekt tego niedużego założenia wielorodzinnego. Priorytetem stało się zaprojektowanie kameralnej zabudowy, która wtopi się w zieleń. Projekt zespołu SRDK STUDIO uwzględnia pandemiczne doświadczenia oraz podążanie za cyklem życia z uwzględnieniem zmian demograficznych. Elastyczne projekty mieszkań umożliwiają zmianę funkcji pomieszczeń przy zachowaniu pełnej rozkładowości oraz łączenie mieszkań.

W skali urbanistyczno-architektonicznej zadbano o ponadnormatywne odległości między budynkami, kameralną zabudowę oraz dostępność. Na terenie osiedla brak schodów na rzecz ciągów pieszo-jezdnych i szerokich chodników o łagodnym nachyleniu, a trzykondygnacyjne budynki wyposażono w windy. Zachowany starodrzew uzupełniono nasadzeniami z dbałością o gatunki rodzime, w tym drzewa owocowe. Zrealizowano zbiornik retencyjno-odparowujący, który ma szansę być domem dla żyjących na sąsiadujących terenach chronionych gatunków fauny.

Przestrzenie rekreacyjne zlokalizowano i w miejscach nasłonecznionych, i zapewniających cień. Zastosowano urządzenia rekreacyjne z naturalnych elementów drewnianych. Zaprojektowana zieleń o charakterze sadów pełni funkcję prozdrowotną, rekreacyjną i społeczną. Optymalne doświetlenie mieszkań i klatek schodowych uzyskano w sposób pasywny poprzez orientację budynków względem stron świata. Zastosowanie w mieszkaniach na najwyższej kondygnacji stropowych okien balkonowych VELUX gwarantuje zwiększony dopływ światła dziennego i dostęp do widoków na zieleń. 45% mieszkań jest przewietrzanych w sposób pasywny dzięki ułożeniu okien narożnikowo lub na przestrzał.

Stropy i ściany są zabezpieczone przed nagrzewaniem się – nieużytkowe poddasze izoluje budynek tzw. pustką powietrzną. Mieszkania zapewniają komfort akustyczny zarówno jeśli chodzi o konstrukcję budowlaną, jak i parametry dźwiękoszczelności okien VELUX.

Życie w Architekturze 2025. Sady nad Zieloną (budynki A i C). Autorzy

Autor projektu:

Dorota Jarodzka-Śródka

Zespół autorski:

Ewa Patas-Trojan, Teresa Mucha, Agata Dobrowolska, Jan Mucha

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Założenie Sady nad Zieloną odpowiada na potrzeby współczesnych mieszkańców miast i stwarza warunki pozytywnie wpływające na komfort życia. Lokalizacja osiedla, jego nieduża skala i przestronność znoszą anonimowość i sprzyjają budowaniu relacji. Wkomponowanie w zieleń i połączenie z naturalnymi dużymi przestrzeniami rekreacyjnymi ma aspekt prozdrowotny, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym. Podobnie jak zagospodarowanie terenu zielenią i małą architekturą. Swobodna możliwość aranżacji przestrzeni mieszkalnej i dostosowanie jej do etapu życia pozwala zakorzenić się i budować lokalne przywiązanie. Komfort akustyczny, jakościowe widoki z okien, rozkładowe ergonomiczne mieszkania, optymalny dostęp do światła naturalnego – to cechy projektowania wspierające dobrostan.

Sady nad Zieloną (budynki A i C). Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Sady nad Zieloną (budynki A i C), budynek wielorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: Grupa Archicom/Archicom Nieruchomości 8

Wykonawca konstrukcji: Marbet

Powierzchnia zabudowy: 2 321,46 m2

Powierzchnia użytkowa: 5 101,4 m2

Powierzchnia całkowita: 8 659,2 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 21 125 m2/36 290,4 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021-2023/2024

