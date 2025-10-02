Życie w Architekturze 2025. Wodny plac zabaw w Parku Jaworek w Tychach. RS+ Robert Skitek

Życie w Architekturze 2025. Wodny plac zabaw w Parku Jaworek w Tychach. Założenia Autorskie

Działka inwestycyjna w parku Jaworek to przestrzeń, która łączy naturalny krajobraz z nowoczesnymi rozwiązaniami rekreacyjnymi. Zastany teren był niezabudowany, otoczony alejkami i niewielkimi drzewami. W pobliżu terenu opracowania znajduje się górka saneczkowa.

Teren podzieliśmy na dwie strefy: wodnego oraz naturalnego placu zabaw, wykorzystując do tego istniejące trakty piesze.

Wodny plac zabaw ulokowaliśmy w niecce otoczonej pagórkami nawiązującymi do ukształtowania pobliskiej górki saneczkowej. Utworzone pagórki tworzą naturalną ochronę pobliskich zabudowań przed gwarem bawiących się dzieci. Przewieszone nad niecką mostki pełnią funkcję komunikacyjną łącząc południową i północną część terenu, a jednocześnie stanowią punkt widokowy. W zagłębieniu terenu znajduje się kolorowa strefa wodnych atrakcji, wokół której rozmieściliśmy drewniane siedziska. Siedziska te wyznaczają przestrzeń do wodnej zabawy i jednocześnie są miejscem odpoczynku dla dzieci i opiekunów. W jedną ze skarp otaczających plac zabaw dyskretnie wkomponowaliśmy budynek techniczny obsługujący urządzenia wodne.

W drugiej części działki zaplanowaliśmy naturalny plac zabaw, w którym dominują materiały takie jak drewno, wiklina, żwir, piasek, zrębki drewna, sznur jutowy. Znajdują się tam urządzenia do zabawy oraz elementy edukacyjne wykonane z naturalnych materiałów. Kręte alejki, otoczone starannie zaprojektowana zielenią, prowadzą przez teren, a całość uzupełniają ogrody deszczowe, wspierające naturalny obieg wody i zapewniające wzrost bioróżnorodności.

Życie w Architekturze 2025. Wodny plac zabaw w Parku Jaworek w Tychach. Autorzy

Autor projektu:

RS+ Robert Skitek

Zespół autorski:

arch. Robert Skitek, współpraca: arch. arch. Martyna Lenart-Zygmunt, Joanna Kujda, Karolina Sznura-Mrohs, Patrycja Fersztorowska; Architektura krajobrazu i naturalny plac zabaw: Tomasz Kurtek landscape design studio

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Park Jaworek w Tychach, to do niedawna jedynie trawnik / słabo zagospodarowana łąka w centrum miasta. Istniejące elemenety zagospodarowania: górka saneczkowa i skatepark to miejsca głównie odwiedzane sezonowo przez dzieci i młodzież. Dopiero w ostatnich latach pojawiają się nasadzenia zieleni wysokiej definiując ten teren od nowa jako miejski park.

Wodny plac zabaw wraz z naturalnym powstałym w ramach jednej inwestycji jest centralną atrakcją parku stworzoną w ramach miejskiego programu rewitalizacji o nazwie „Aktywny Jaworek”. Jest atraktorem przyciągającym dzieci wraz z rodzicami z okolicznych osiedli jak i całego miasta. Celowo nie wykonano dodatkowych parkingów, aby był atrakcją głównie dla lokalnej społeczności. Daje tworzonemu parkowi nowe życie, w słoneczne dni pełne gwaru bawiących się dzieci, po zmroku atrakcyjną przestrzeń do spacerów.

Wodny plac zabaw w Parku Jaworek w Tychach. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Wodny plac zabaw w Parku Jaworek w Tychach, przestrzeń publiczna

Inwestor: Gmina Tychy

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: KRISBUD

Powierzchnia terenu: 7873,94 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.