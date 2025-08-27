Życie w Architekturze 2025. Zespół budynków mieszkalnych przy ulicy Trójpole w Poznaniu. Ultra architects Sp. z o.o.

Życie w Architekturze 2025. Zespół budynków mieszkalnych przy ulicy Trójpole w Poznaniu. Założenia Autorskie

Projekt powstał na narożnej, dużej działce, w kwartale, w którym większość zabudowy stanowią domy jednorodzinne, bliźniaki i wielorodzinne wille miejskie. Dlatego nasze działania od początku zmierzały do rozdrobnienia zabudowy, tak aby jej gabaryty możliwie jak najlepiej nawiązywały do sąsiedniego kontekstu. Działka miała również pewną „wadę” – przez jej środek przebiega węzeł cieplny zasilający pobliskie osiedla mieszkaniowe. Jego lokalizacja miała istotny wpływ na układ urbanistyczny założenia.

Budynki rozmieszczono tak, że nieco większe obiekty znalazły się przy ruchliwych ulicach otaczających kwartał, co pozwoliło osłonić wewnętrzną przestrzeń wspólną przed hałasem. Ważnym elementem założenia jest zieleń. Wszystkie zastane na działce drzewa zostały zachowane lub przesadzone, a część podziemna garażu została zaprojektowana tak, by nie naruszyć systemów korzeniowych dużych drzew rosnących na sąsiednich parcelach.

Przestrzeń wspólna między budynkami została dopełniona niewielkimi drzewami, krzewami i ozdobnymi trawami, tworząc niepowtarzalny klimat. Zieleń pojawiła się także na balkonach i dachach budynków.

Życie w Architekturze 2025. Zespół budynków mieszkalnych przy ulicy Trójpole w Poznaniu. Autorzy

Autor projektu:

Ultra architects Sp. z o.o.

Zespół autorski:

Marcin Kościuch, Tomasz Osiegłowski, Mateusz Jóźwiak, Łukasz Piszczałka.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

To tani budynek mieszkalny, który jako jeden z pierwszych w Polsce tak odważnie wprowadził zieleń do strefy półpublicznej, przyczyniając się do tworzenia bardziej zrównoważonego środowiska, co ma znaczenie w kontekście walki z katastrofą klimatyczną.

Zespół budynków mieszkalnych przy ulicy Trójpole w Poznaniu. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa: Zespół budynków mieszkalnych przy ulicy Trójpole w Poznaniu

Inwestor/generalny wykonawca: MasterM Sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: MasterM Sp. z o.o.

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018/2022

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.