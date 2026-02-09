Rozmowa Muratora: Pęknięty balkon – co zrobić z pękniętym balkonem? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dofinansowanie ministra kultury na odbudowę 2026

W lutym 2026 wiadomo już, że Kłodzko dostanie 3 764 000 zł na ratowanie zabytków, zniszczonych powodzią. Ministerstwo kultury ogłosiło, że prawie 167 mln zł zostanie przekazanych na realizację 412 zadań, które w tym roku otrzymały dofinansowanie w ramach pierwszego naboru programu „Ochrona zabytków”. Zadania będą realizowane w trybie jednorocznym. Celem programu MKiDN jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Finansowane są m.in. prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Oto jakie budynki będą dofinansowane:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP - kościół farny (XIV–XVIII w.) – prace konserwatorskie - kwota 850 000,00 zł (kontynuacja prac po uszkodzeniach po powodzi)

Klasztor oo. Franciszkanów w Kłodzku (XIII w. i XVII w.) – prace konserwatorsko-budowlane - prace konserwatorsko-budowlane refektarza i wnętrz klasztoru po powodzi oraz elewacji - kwoty 1 380 000 oraz 1 494 000 zł

Kamienica mieszczańska przy ul. Grodzka 2 w Kłodzku (XVIII w.) – remont po powodzi - kwota dofinansowania - 245 700,00 zł (prace budowlane usuwające skutki powodzi września 2024)

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wrocławska 3 (XVII/XVIII w.) – remont elewacji i wnętrz 180 000,00 zł, cel: konserwacja po zalaniu i uszkodzeniach konstrukcji

Kościół pw. św. Wojciecha w Kłodzku (XIV w.) – ekspertyzy i prace zabezpieczające 92 400,00 z na ł na badania konserwatorskie + pilne zabezpieczenie murów

ratusz – montaż elementów wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej – instalacji hydrantowej - 300 000,00

dawne kolegium jezuickie – remont dachu…590 000,00

Poza tym w okolicy dofinansowanie trafi do kościoła pw. św. Jerzego w Wojborzu, dawnego Zespołu Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Lech” w Ołdrzychowicach Kłodzkich, kościoła pw. św. Barbary w Droszkowie i domu w Podtyniu. W sumie to będzie niecały milion złotych.

Poprzednia wiosna - jak to wyglądało

Ponad pół roku po przejściu powodzi, w maju 2025, Kłodzko w woj. dolnośląskim odwiedzili reporterzy Eski. W majówkę obiekty noclegowe nie tylko w Kotlinie Kłodzkiej przeżywały pełne obłożenie. Turyści wracali do Kłodzka. Tak opisywali swoje wrażenia z tego pięknego miasta reporterzy Eski:

- Spacerując ulicami Kłodzka, szczególnie w jego niżej położonych rejonach, jak np. ulicą Grottgera, czy Matejki, trudno nie zauważyć pustych lokali. Część z nich to zamknięte sklepy, restauracje i punkty usługowe, które jeszcze rok temu tętniły życiem. Po powodzi, która we wrześniu 2024 zniszczyła część Kotliny Kłodzkiej wielu właścicieli nie zdecydowało się na ponowne otwarcie.

Wcześniej pisaliśmy, że znów można jechać pociągiem na trasie Kłodzko - Kudowa. Przypomnijmy - powódź zniszczyła 500-metrowy odcinek linii kolejowej między Kłodzkiem Nowym a Kłodzkiem Zagórzem.

Kłodzko. Most Gotycki niczym most Karola, schody i strome uliczki jak na Sycylii

Wchodząc na stare miasto przez Most Gotycki (most św. Jana), z łatwością można sobie wyobrazić, że jesteśmy we Florencji. Albo w czeskiej Pradze, bo most św. Jana swoim wyglądem i historią przypomina słynny Most Karola. A schody na starówce i strome uliczki? Przecież to Sycylia. Ale nie, to Kłodzko, miasto w Polsce, na Dolnym Śląsku. Czy Wam też wydaje się przypominać włoskie miasteczko?

Pięknie zachowane kamienice i średniowieczny układ urbanistyczny. Tak było jeszcze tydzień wcześniej. We wrześniu 2024 wezbrane wody Nysy Kłodzkiej i kanału Młynówka spowodowały w mieście ogromne zniszczenia. Zniszczona została infrastruktura, zalane domy, kościoły, zabytki, a także drogi, chodniki, tereny zielone. Uszkodzone są mosty, zerwana kostka brukowa.

Zalany był m.in. kościół franciszkanów.

W rozmowie z TOK FM burmistrz Kłodzka Michał Piszko przyznał, że skala zniszczeń była ogromna. - To jest około 35-38 proc. miasta. Cała dolna część - wyspa Piasek, Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dotknęło to od 3,4 do 4 tys. mieszkańców - mówił.

Pod wodą znalazła się spora część Starego Miasta w Kłodzku

- Podobno woda płynęła z prędkością 30 km na godzinę. A wraz z nią płynęło wszystko — drzewa i samochody. To właśnie one rozbijały witryny sklepów - mówił portalowi deon.pl Andrzej Migacz SJ, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku.

Czytaj też:

Jezioro zaporowe na Nysie Kłodzkiej

Skala zniszczeń jest gigantyczna. Pod wielką wodą znalazła się spora część Starego Miasta, ośrodek sportu, osiedla, place, ulice. Odbudowa potrwa kilka lat.

Czytaj też

Tak wyglądało Kłodzko, gdy opadła woda

Lądek-Zdrój pół roku po powodzi. Nowe zdjęcia

45

Teraz wszystkie ręce na pokład - apeluje burmistrz. I dodaje: - Jesteśmy zdeterminowani. Oczywiście był moment pewnego załamania, ale on już przeminął. Odbudujemy to miasto.

Najciekawsze kamienice na rynku i starówce w Kłodzku

Most Gotycki (most św. Jana na rzece Młynówka). Powstał między 1281 a 1390 rokiem, w miejscu wcześniejszego drewnianego mostu. Ma około 53 m długości i ok. 6 metrów szerokości. Zbudowany został z kamienia, częściowo ciosanego oraz barokowej cegły. Zaprawą do budowy mostu było spoiwo wapienne z dodatkiem kurzych białek. Podczas wrześniowej powodzi został niemal całkowicie przykryty wodą.

Rynek, apteka "Pod Murzynem". Budynek ma nr 13, a apteka działa tu aż od 400 lat. Pierwszy właściciel Erasmus Lyranus nazwał ją „Pod Murzynem”, aby ją odróżnić od powstałej konkurencyjnej apteki „Pod Złotym Jeleniem”.

Dom, w którym znajduje się apteka „Pod Jeleniem” to kamienica nr 5, która w 1772 roku na swej fasadzie otrzymała charakterystyczny symbol jelenia.

Płaskorzeźby ze zwierzętami: rak, niedźwiedź, wilk

Kamienica przy pl. Chrobrego nr 9. Na płaskorzeźbie jest tu spacerujący niedźwiedź.

Kamienica przy ul. Matejki - tu jako element dekoracyjny użyty został rak.

Budynek przy Grottgera ozdobiony został rzeźbą wilka.

Kamienica nr 14 przy ul. Braci Gierymskich ma lwa.

Ratusz w Kłodzku

Jest neorenesansowy. Został zbudowany w latach 1887–1890 według projektu niemieckiego architekta Ewalda Bergera. Pierwotnie mieścił magistrat miasta Kłodzka, następnie oddział PKO. Od 1990 r. jest siedzibą Burmistrza Kłodzka. Projektantem ratusza był architekt Ewald Berger, który zatrudniony był wcześniej przy przebudowie pałacu w Bożkowie.

39