Oglądacie serial „Ołowiane dzieci” na Netfliksie? Produkcja w reżyserii Macieja Pieprzycy opowiada poruszającą historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami ze Śląska lat 70. Opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która odkrywa, że dzieci mieszkające w pobliżu Huty Szopienice masowo chorują na ołowicę - poważne zatrucie metalami ciężkimi. Kiedy bohaterka zaczyna nagłaśniać sprawę i walczyć o zdrowie najmłodszych pacjentów, wchodzi w konflikt z komunistycznym aparatem władzy. O czym jest serial "Ołowiane dzieci" przeczytacie tu. My dziś zajmiemy się budynkami. Dokładnie - Hutą Metali Nieżelaznych w Szopienicach - dziś już nieistniejącą. To ona truła dzieci.

Czy huta z serialu Netflixa istnieje?

Czy ta huta, którą widzimy w serialu, istnieje? Owszem, ta historia wydarzyła się naprawdę w czasach PRL. Ale zdjęcia do serialu były kręcone w Katowicach, Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach, Zabrzu, Gliwicach, Bytomiu i Warszawie. Monumentalną hutę "grała" zabrzańska elektrociepłownia, już nieczynna. Obecnie zabytkowa Elektrociepłownia Zabrze została kupiona przez grupę Arche za 7,4 mln zł. Kompleks o powierzchni ponad 5 ha obejmuje 13 obiektów poprzemysłowych zlokalizowanych w centrum miasta. Rewitalizacja ma kosztować około 70 mln zł, a jej zakończenie planowane jest na 2028 r. Oto ta huta.

i Autor: Grupa Arche/ Materiały prasowe Zabytkowa Elektrociepłownia Zabrze pokryta śniegiem, widziana z lotu ptaka, z dominującymi kominami i chłodniami. Budynki są przykładem architektury przemysłowej, która zostanie poddana rewitalizacji przez Grupę Arche, o czym czytasz na Architektura Murator Plus.

Nie ma też już obecnie familoków, które stały obok huty w Szopienicach. W serialu grały je inne osiedla, te na granicy Katowic i Siemianowic, a także w Rudzie Śląskiej. Kiedy w Katowicach oficjalnie zaprezentowano produkcję Netfliksa w kinie, pojawiły się głosy, że Katowice są w nim pokazane niczym skansen z lat 70. Dlatego warto pamiętać, że ten przemysłowy obszar już nie istnieje.

Huta w Szopienicach dzisiaj

A tak dziś wygląda Huta Metali Nieżelaznych w Katowicach-Szopienicach, czyli dawna huta Uthemann. Mówi się o niej: śląski Czarnobyl, Oto budynki z początku XX wieku A w zasadzie – pozostałości po wielkim zakładzie. Czyli monumentalna cechownia i wieża ciśnień. Zobaczcie wideo i czytajcie dalej.

To obiekty, wpisane do rejestru zabytków, ale daleko im do świetności. Są za to ozdobione muralami młodych artystów, nawiązujących do przemysłowej historii tego miejsca.

Zabudowania Uthemanna zaprojektowali znani architekci: kuzyni Georg i Emil Zillmannowie. Ich najbardziej znany projekt to osiedle Nikiszowiec w Katowicach. HMN Szopienice była największym polskim producentem wyrobów walcowanych z miedzi i mosiądzu. Moce produkcyjne przed likwidacją sięgały 40 tys. ton wyrobów rocznie

Kompleks huty przy ulicy Woźniaka został wybudowany w latach 1908-1912

Po II wojnie światowej nazywany kompleksem I

W 1976 zakład został wyłączony z użytku

W l. 80. planowano urządzić w tym miejscu skansen.

Tych planów nie zrealizowano, a potem część obiektów huty zburzono. Zachowały się: cechownia, muflarnia, komin, wieża ciśnień i portiernia.

