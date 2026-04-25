Nie było tu nic, a jest nowy kawałek miasta. Na warszawskim Kamionku coraz gęściej

Piotr i Mateusz Kowalczyk. Rodzinne relacje między architekturą a deweloperką.

Kamionek się dogęszcza. Eldorado deweloperów trwa

Spójrzcie na bloki na zdjęciu powyżej. A teraz popatrzcie na tę samą okolicę na zdjęciu lotniczym sprzed zaledwie 10 lat. Oto dobitny przykład tego, jak szybko następują zmiany na Kamionku. Ta część Pragi-Południe do dziś dla deweloperów prawdziwa żyła złota: lokalizacja stosunkowo blisko centrum, przyzwoicie skomunikowana, a do tego jeszcze do niedawna pełna atrakcyjnych działek. Setki rodzin szukających nowego lokum sprowadzają się dziś właśnie tu.

i Autor: UM Warszawa/ Materiały prasowe Kamionek w 2016 r.

i Autor: UM Warszawa/ Materiały prasowe Kamionek w 2025 r.

Tempo robi wrażenie. „30 czerwca 2023 r. dobiegła końca budowa I etapu osiedla. (...) Mieszkańcom przekazano już klucze”, pisaliśmy trzy lata temu o inwestycji Aleje Praskie. Dziś firma Develia realizuje już X etap tego projektu. A to tylko jeden projekt z wielu. Przy ul. Żupniczej Victoria Dom stawia kolejne etapy osiedla Metro Art, przy Drwęckiej Bouygues Immobilier Polska szykuje osiedle Neo Praga, przy Owsianej osiedle na 156 mieszkań planują Grupo Lar Polska i Galio Group. Przy Grochowskiej 301/305 miasto zgodziło się na przekształcenie w mieszkania terenów dawnej fabryki Perun, zaś przy Mińskiej wyrosła niedawno inwestycja Korso Mińska 17. Kolejne projekty już czekają w kolejce. Będzie jeszcze gęściej.

Stare kontra nowe. Dziś buduje się ciaśniej

Ponieważ Kamionek zabudowują różne firmy, brak tu jakiegoś wspólnego mianownika nowej zabudowy – każdy architekt realizuje własną wizję. O osiedlach powstających na Kamionku Karolina Krasny pisała niedawno: „Tym, co łączy nowe realizacje na terenie Kamionka, pozostają więc przede wszystkim estetyczne motywy: ceglane elewacje, sztucznie postarzane blachy (przykład: sąsiednie SOHO by Yareal) czy postindustrialne dekoracje”.

To oczywiście nawiązania do przemysłowej przeszłości tych obszarów, która jednak jeszcze kilkanaście lat temu raczej nie budziła pozytywnych odczuć. Trzeba bowiem pamiętać, że znaczną część Kamionka uznawano za obszary zdegradowane. Dziś poprzemysłowych ruin i zaniedbanych ulic jest tu znacznie mniej, ale między nową zabudową wciąż można natknąć się na pozostałości tamtych czasów.

Skoro już porównujemy stare z nowym, trudno nie wspomnieć o rzucającej się w oczy różnicy między dawną i nową zabudową mieszkaniową. PRL-owskich osiedli jest tu niewiele, ale gdy już się na nie trafi, człowiek od razu zauważa, ile przestrzeni mają wokół siebie stare bloki. Ciaśniej budowano, rzecz jasna, przed wojną, jednak tu mieszkańcy mają przynajmniej do dyspozycji zielone podwórka ze starymi drzewami. Na nowych osiedlach zieleń jest raczej symboliczna, a budynki stłoczone gęsto. Szkoda wszak cennych metrów kwadratowych gruntu na drzewa.

Z komunikacją jest nieźle, ale kluczowa inwestycja czeka

Nowy kawałek miasta powinien być oczywiście skomunikowany z resztą. Z tym jest na Kamionku... różnie. Układowi drogowemu trudno coś zarzucić, więc prywatne samochody raczej nie mają tu problemu (nie licząc zwyczajnych korków w godzinach szczytu), a dzięki garażom podziemnym jest gdzie parkować. Z komunikacji miejskiej mieszkańcy mają do dyspozycji trzy opcje: autobusy, tramwaje i pociąg. Oferta tych pierwszych z wolna przestaje wystarczać, tym bardziej, że miasto co jakiś czas dokonuje cięć kursów. Osoby mieszkające bliżej ul. Grochowskiej mogą skorzystać z dobrych połączeń tramwajowych, ale dla osób mieszkających bliżej torów są one trochę za daleko. Tu z pomocą przychodzi otwarty kilka lat temu przystanek kolejowy Warszawa Grochów. Trudno jednak nie zauważyć, że wydajny transport szynowy kursuje po obrzeżach Kamionka.

Ma to zmienić 3. linia metra. Mieszkańcom Kamionka najwygodniej będzie korzystać ze stacji Mińska, zlokalizowanej pod ul. Podskarbińską nieopodal Toru Kolarskiego „Orzeł”. Żeby dotrzeć stąd metrem do centrum, po przejechaniu dwóch stacji trzeba będzie wysiąść na Stadionie Narodowym i przesiąść się na linię M2. Część mieszkańców zapewne będzie mieć bliżej do stacji Rondo Wiatraczna, która planowana jest pod rondem (bardziej po jego wschodniej stronie, w kierunku pętli autobusowej).

Autor: Szymom Starnawski/Grupa Murator Okolice przyszłej stacji metra M3 Mińska

Na metro Kamionkowi przyjdzie jednak jeszcze chwilę poczekać. Obecnie miasto zapowiada budowę praskiego odcinka linii M3 w latach 2028–2031. Póki co urzędnicy wciąż nie dysponują jednak pełną kwotą potrzebną na tę inwestycję (blisko 6 mld zł). Władze Warszawy liczą na unijne dofinansowanie, mogą także starać się o środki rządowe (łącznie w kolejnych latach ok. 3 mld zł). Obecnie trwa projektowanie odcinka, który obsłuży Pragę-Południe.

Pozostaje trzymać kciuki za to, by nie było opóźnień. Już gęsty Kamionek będzie się tylko dogęszczać, a liczba mieszkańców – dynamicznie rosnąć. Będą potrzebować dojazdu do centrum, miejsc w szkołach i przedszkolach, dostępu do placówek medycznych oraz sklepów i punktów usługowych. Oby miasto o to zadbało.

