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Cracovia niszczeje, ale to nic, bo "pozostaje w obszarze zainteresowania"

Hotel Cracovia niszczeje. Wygląda jak poobijany. Sypie się na rogach, odpada z niego tynk. O stanie schodów i esplanady od lat przesłoniętych białym brezentem alarmowaliśmy w zeszłym roku. Nic się nie zmieniło.

Obiekt tej wartości, zakupiony za pieniądze podatników, zabytkowy, należący do jednostki ministerialnej, nie powinien tak wyglądać. Zapytałam więc Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego o pieniądze na Hotel Cracovia oraz o to, czy ministra Marta Cienkowska jest świadoma stopnia degradacji budynku. Rzecznik MKiDN Piotr Jędrzejowski zapewnił, że projekt adaptacji Cracovii na muzeum "pozostaje w obszarze zainteresowania ministerstwa".

Szkoda tylko, że od pozostawania w obszarze zainteresowania żaden zabytek jeszcze nie odmłodniał.

Hotel od 2016 roku czeka na obiecany mu przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego remont i adaptację na Muzeum Architektury i Designu. Zapowiedziany w 2021 roku przez MKiDN budżet na realizację przedsięwzięcia był hojny, bo wynosił 400 milionów złotych. Ta kwota to dziś przeszłość - można się spodziewać, że przez ostatnie 5 lat znacznie wzrosła. Dlaczego pieniądze nie płyną? W 2024 roku nowy minister kultury wstrzymał inwestycję i postawił Muzeum Narodowemu (formalnemu właścicielowi) szereg warunków do spełnienia, by pieniądze odblokować. Muzeum te warunki spełniło, a pieniędzy jak nie było, tak nie ma.

Autor: Julia Dragović/ Archiwum prywatne

Spełnienie przez Muzeum wszystkich wymogów formalnych, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych, jest ważnym etapem przygotowania inwestycji, jednak nie przesądza o przyznaniu środków z budżetu państwa. Obecnie Ministerstwo analizuje swoje możliwości finansowe, biorąc pod uwagę m.in. kończące się inwestycje wieloletnie oraz priorytety inwestycyjne na najbliższe lata

— informuje podatników rzecznik. Te możliwości ministerstwo analizowało już w 2025 roku, a prawdopodobnie (mam nadzieję) i przez lata wcześniejsze. Pół roku roku "analizowało" też kupno Domu Książków w Tarnowie. W praktyce oznaczało to jednak półroczny przestój i ostateczną rezygnację z zakupu. Można więc przypuszczać, że sprawa Hotelu Cracovia w ministerstwie stoi w miejscu. Władze miasta Krakowa nie naciskają na ministerstwo, a efekty widać jak na dłoni. Nie trąbią na lewo i prawo o stanie hotelu, nie mówią o pilnej konieczności wybudowania muzeum architektury - tak przecież Krakowowi potrzebnego, choćby przez mającą się tam znaleźć przestrzeń na archiwa wybitnych małopolskich architektów.

Krakowski SARP, w którym wszyscy zdają się w tej kwestii pokładać nadzieje, nie ma gdzie tych archiwów przechowywać - czeka na przestrzeń w muzeum. Głośna ostatnio sprawa spuścizny prof. Witolda Cęckiewicza tylko te nadzieje wzmocniła - spieszę więc Państwa poinformować, że wbrew informacjom podanych przez liczne jednostki miejskie, archiwum tego wybitnego architekta, autora Hotelu Cracovia, wcale nie trafiła do SARP-u, a na Politechnikę Krakowską. Archiwa innych krakowskich architektów dawno już trafiły na śmietnik lub są przechowywane przez rodziny, aktywistów, znajomych - oddolnie, bez koniecznej konserwacji.

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Kto odpowiada za zły stan budynku?

Resort kultury ma świadomość wyzwań związanych ze stanem technicznym dawnego hotelu Cracovia, w tym postępujących procesów degradacyjnych. Za bieżące utrzymanie obiektu oraz realizację niezbędnych prac zabezpieczających odpowiada jego właściciel, tj. Muzeum Narodowe w Krakowie. Pozostajemy w stałym kontakcie z Muzeum w zakresie monitorowania stanu przygotowania inwestycji oraz ewentualnych działań zabezpieczających.

Muzeum Narodowe w Krakowie jest instytucją podlegającą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które jednocześnie zapewnia muzeum finansowanie. Ostatnio ogłoszono wielki 5-letni remont gmachu głównego MN zaplanowany na 2030 rok. Ma być finansowany przez ministerstwo.

Autor: Julia Dragović/ Archiwum prywatne

Najbardziej skonsultowana inwestycja Krakowa

Sytuacja krakowskiego Hotelu Cracovia zdaje się być patowa. Obroniony wielkim wysiłkiem oddolnym dekadę temu, budynek został wpisany do rejestru zabytków i odkupiony od dewelopera za 29 milionów zł przez ministra kultury Piotra Glińskiego, a następnie przekazany Muzeum Narodowemu w Krakowie. Po drodze przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące nowej funkcji, obiecano 400 milionów złotych na adaptację pod przestrzeń wystawienniczą i edukacyjną (w ciągu 5 lat), podjęto decyzję o otwarciu tu Muzeum Architektury i Designu, rozpisano i rozstrzygnięto konkurs architektoniczny (wygrała propozycja krakowskiej pracowni Lewicki Łatak i Dariusza Hermana). W międzyczasie nastąpiła wymiana na stanowisku ministra.

Nowy minister, Bartłomiej Sienkiewicz, zablokował inwestycję, tłumacząc decyzję zbytnią rozrzutnością poprzednika. Zaznaczył przy tym, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wycofuje się z inwestycji, a jedynie wstrzymuje jej realizację. Nałożył jednocześnie na Muzeum Narodowe warunek formalny - aby pieniądze odblokować, muszą zostać przeprowadzone konsultacje społeczne. — To miejsce jest tak ważne, że co tam ma stać, co tam się ma mieścić, jak ma być zbudowane, jaką funkcję ma pełnić, czy na pewno w obecnym kształcie architektonicznym, to nie powinna być decyzja urzędników z Warszawy. To powinien być efekt dialogu z mieszkańcami i włodarzami miasta — mówił podczas konferencji prasowej.

Konsultacje (drugie już) przeprowadzono. W efekcie nie wprowadzono żadnych zmian w projekcie architektonicznym, nie zmieniono też funkcji - mieszkańcy potwierdzili, że w Cracovii powinno powstać Muzeum Architektury i Designu. W środowisku aktywistów miejskich żartowano, że MAiD jest najlepiej skonsultowaną inwestycją w mieście.

Od 2016 roku, czyli już przez dekadę, hotel jest utrzymywany z pieniędzy podatników.