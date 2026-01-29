Kontrowersyjne zakończenie konkursu na inwestycję stulecia w Rzeszowie

Biblioteka Nowa ma być jedna z najważniejszych inwestycji publicznych XXI wieku w Rzeszowie. Ale zamiast architektonicznego święta po ogłoszeniu konkursu mamy skandal i zamieszanie. Po ogłoszeniu wyników czterech członków sądu konkursowego zgłosiło votum separatum, wskazując na możliwe naruszenia proceduralne, w tym nietypową rolę prezydenta miasta w toku obrad, a także na wady merytoryczne zwycięskiej pracy: dotyczące dostępności, rozwiązań technicznych, kosztów i realności realizacji. Spór szybko przeniósł się z pola architektury na pole procedur, a sprawa trafiła do Krajowej Izby Odwoławczej stając się jednym z najgłośniejszych przykładów napięć wokół konkursów architektonicznych w Polsce.

Nasza redakcja jako pierwsza ujawniła szczegóły dotyczące tej sprawy. Prezentowaliśmy stanowiska poszczególnych osób i instytucji. Pokazaliśmy również, że kłopoty zaczęły się na długo przed samym posiedzeniem sądu konkursowego. Przetarg na organizację samego konkursu zawierał bowiem zapisy, które mogły skutecznie wykluczać inne niż SARP podmioty z tego postępowania.

Zobacz rozmowę z Pawłem Kobierzewskim i Andrzejem Truszczyńskim z TKHolding

SOL@RES i Winy Mass, czyli wcześniejsza obecność TKHolding w Rzeszowie

Rozmowa zaczyna się od projektów, które dla TKHolding stały się w ostatnich latach wizytówką skali i ambicji ich pracy. Architekci opowiadają o SOL@RES – wielofunkcyjnym aquaparku, a w zasadzie kompleksie rozrywkowo-edukacyjnym projektowanym w Rzeszowie – oraz o okolicznościach, w których do współpracy zaproszony został Winy Mass. Wątek zaproszenia holenderskiego architekta jest ciekawy sam w sobie. Jego rola – jak podkreślają rozmówcy – nie była elementem oferty konkursowej przedstawionej w ramach dialogu konkurencyjnego na aquapark, lecz rezultatem zgody miasta na rozszerzenie zakresu projektowania.

Z relacji architektów wynika, że decyzja o zaangażowaniu Messa była odpowiedzią na zmieniający się kontekst urbanistyczny inwestycji. Założenia planistyczne, na których oparto dialog konkurencyjny, zaczęły tracić aktualność – część zapowiadanych elementów infrastruktury nie powstała, inne zostały odłożone w czasie. W tej sytuacji – jak argumentują rozmówcy – pojawiła się potrzeba ponownego, bardziej całościowego spojrzenia na teren, wykraczającego poza granice samego obiektu.

Poszerzenie zamówienia oznaczało jednak przekazanie dodatkowych środków publiczne przeznaczone na dalsze prace projektowe, realizowane już poza pierwotnym postępowaniem konkursowym. Architekci podkreślają, że Mass występował w tej formule jako ich podwykonawca, a zakres jego pracy był jasno określony i ograniczony do analiz oraz koncepcji urbanistycznych. Jednocześnie rozmowa nie rozstrzyga wprost pytania, które pojawia się w tle: na ile taka decyzja była naturalną konsekwencją rozwoju projektu SOL@RES, a na ile oddzielnym działaniem, które powinno zostać objęte oddzielnym konkursem lub dialogiem konkurencyjnym.

To zdarzenie nadaje jednak dodatkowy kontekst dla przebiegu konkursu na Bibliotekę Nową i pokazuje bliskie relacje między miastem a TKHolding oparte na zaufaniu i elastycznym kształtowaniu zakresu zamówienia. To właśnie na tle tej współpracy – sukcesu SOL@RES i dodatkowego zaangażowania zagranicznej „gwiazdy” – późniejsze kontrowersje konkursowe nabierają dodatkowego ciężaru.

Biblioteka Nowa. Różnica opinii czy faktów?

W rozmowie o kontrowersjach wywołanych przebiegiem konkursu na Bibliotekę Nową architekci szczegółowo odnoszą się do zarzutów sformułowanych w votum separatum – zarówno tych dotyczących wykonalności, kosztów i rozwiązań technicznych, jak i ogólnej logiki oceny projektu konkursowego. Konsekwentnie przywołują opinie ekspertów: konstruktorów, inżynierów, konsultantów branżowych i specjalistów ds. bezpieczeństwa, podkreślając międzynarodowy charakter zespołu projektowego oraz zaawansowane narzędzia, z których korzystano na etapie koncepcji. W ich narracji spór wokół Biblioteki Nowej jawi się przede wszystkim jako konflikt opinii eksperckich, a nie dowód na fundamentalne wady projektu.

Jednocześnie rozmowa ujawnia wyraźną granicę, której architekci nie przekraczają. Gdy pojawiają się pytania o konkretne fakty proceduralne – w szczególności o zaangażowanie prezydenta Rzeszowa w rolę biegłego i jego aktywność w kluczowym momencie obrad sądu konkursowego – rozmówcy dystansują się od ich komentowania. Nie negują tych zdarzeń, ale konsekwentnie odmawiają ich interpretacji, podkreślając, że są wyłącznie uczestnikami konkursu i nie chcą wypowiadać się w imieniu zamawiającego. Ta ostrożność sprawia, że rozmowa przesuwa się z analizy faktów proceduralnych w stronę obrony projektu poprzez argumenty merytoryczne, pozostawiając najpoważniejsze pytania o ramy i przejrzystość procesu bez jednoznacznej odpowiedzi.

W efekcie rozmowa szybko wychodzi poza jeden konkurs. Pojawiają się pytania o koszty i ryzyka, jakie architekci ponoszą, startując w dużych postępowaniach publicznych, o sens obecnego modelu konkursów oraz o to, czy system rzeczywiście sprzyja rozmowie o jakości architektury. To szczery, momentami gorzki zapis doświadczenia projektantów, którzy zaczynają opowieść od sukcesów i ambitnych współprac, a kończą ją refleksją, że zamiast dyskusji o architekturze coraz częściej muszą tłumaczyć się z procedur.

TKHolding: Żałujemy, że architektura przegrała z emocjami i procedurami

To miało być święto architektury. Konkurs na inwestycję stulecia w Rzeszowie – Bibliotekę Nową – przyciągnął uwagę całego środowiska i miał stać się pokazem ambicji, jakości i zaufania do procedur konkursowych. Zamiast tego wywołał jedne z największych kontrowersji ostatnich lat. W tym odcinku architekci z TKholding po raz pierwszy tak szeroko i otwarcie komentują przebieg konkursu oraz jego konsekwencje.