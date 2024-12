30 lat Architektury-murator. Gala w Bibliotece Narodowej, 21.11.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Trójmiasto rozciągnięte wzdłuż torów - przypadek Gdyni

Gdynia widziana z torów kolejowych, z okna pociągu, to nie sławne "białe miasto", tylko pasmo zabudowań, które sprawiają wrażenie raczej obiektów przemysłowych, aniżeli miasta. Czy SkyCity Gdynia to zmieni? Wzdłuż torów stoją już większe obiekty, może się jednak wydawać, że wszystko to to tylko strefa buforowa wzdłuż drogi żelaznej. SkyCity Gdynia wpisuje się w ten nurt - będzie wzdłuż torów, nowocześnie i pojemnie. Deweloper (Allcon) i architekci (Grupa 5 Architekci) obiecują zabudowę miastotwórczą, co na ogół oznacza, że w parterach będą usługi, a na placykach pod biurowcami i apartamentowcami ławki. O ile budowle takie przydadzą się zapewne mieszkańcom, można sądzić, że, wbrew nadziejom wyrażonym przez jednego z projektantów, odwiedzający miasto, o ile będą mieli wybór, ruszą raczej na wschód od torów, poszukać starych części Gdyni czy nawet plaży czy molo w Orłowie niż ku nowym wysokościowcom - niezależnie od tego, z jakim smakiem nie były by one zaprojektowane i wykończone. A czy budowanie wysoko pomoże w tym wypadku zapobiec powodującemu korki, a w najlepszym wypadku długie dojazdy rozlewaniu się miast? Trójmiasto i tak jest rozciągnięte i odległości tam są olbrzymie. Może jednak każdy mały kroczek się liczy.

Oh, the weather outside is frightful but the fire is so delightful...

Z drugiej strony, oczy niejednego pasażera kolei jeszcze bardziej od "portowej", surowej i romantycznej zabudowy wzdłuż torów na poziomie Gdyni, cieszą ozdobne i przytulne, kojąco kontrastujące z surowością Bałtyku, zabudowania Gdańska i Sopotu. Dzieje się tak na pewno w dni zimne i pochmurne, które bądź co bądź dominują w Polsce w ciągu roku, co nie umniejsza rosnącej popularności gdyńskiej "modernistycznej starówki", odznaczającej się wyjątkowym w naszym kraju ładem przestrzennym. Czy wyniosłe drapacze chmur nie są zbyt zimne w wyrazie dla takich rejonów i to nieopodal lasu? Czy nie wystarczy ich budowa w dawnych terenach przemysłowych koło morza? Zaletą umieszczenia w SkyCity Gdynia bliżej drogi biurowca ma być to, że odizoluje dźwiękowo mieszkania - biura będą w niższym, a apartamenty w wyższym budynku. Mieszkańcom luksusowej wieży będzie blisko, ale cicho, za cenę sąsiadowania z firmami u kameralnego sąsiada.

SkyCity Gdynia to projekt konkursowy

Projekt Grupy 5 zwyciężył w konkursie.

Przy ocenie prac sędziowie brali pod uwagę m.in. pomysłowość w kształtowaniu komunikacji pieszej, aranżacji terenów zielonych i rekreacyjnych oraz powiązanie ich z otaczającymi zalesionymi wzgórzami. W zwycięskim projekcie przewidziano chodniki, ścieżki rowerowe, trawniki i możliwość wejścia osób z zewnątrz nie tylko na teren wokół nowych budynków, ale też na "zielone" dziedzińce.

- pisaliśmy w grudniu 2020 roku. "Ostatecznie pierwsze miejsce postanowili przyznać projektowi biura Grupa 5 Architekci. Ideą zwycięskiego projektu jest stworzenie na styku śródmieścia i wzgórz morenowych zespołu zabudowy, wewnątrz którego wielkomiejska skala przenikać się będzie z kameralnymi przestrzeniami krajobrazowymi. Ta koncepcja ma zdecydowanie miastotwórczy charakter: rozszerza wypełnioną ludzką aktywnością miejską tkankę Śródmieścia na zachodnią stronę linii kolejowej – uzasadniała wybór jury Iwona Markešić podczas rozstrzygnięcia konkursu, które ze względu na pandemię odbyło się on-line" - donosił wtedy Piotr Prus. Architektura SkyCity ma nawiązywać wyrazem zarówno do gdyńskiego modernizmu, jak i okolicznych lasów. "Dominantę zlokalizowano w północno-zachodniej części terenu i obrócono w stosunku do pozostałej zabudowy w taki sposób, aby apartamenty miały widok z okien bądź w kierunku morza, bądź w kierunku lasów i wzgórz morenowych. W połowie wysokości budynku przewidziano dodatkowo taras, z którego rozciąga się widok na zatokę, śródmieście Gdyni i w kierunku Gdańska" - pisał Prus. Do morza też nie jest daleko i zgadujemy, że nie tylko z tarasu, ale też z wyższych pięter ma je być widać. Czy o to również chodziło?

Co dokładnie ma być zbudowane w ramach SkyCity w Redłowie?

Wielofunkcyjny kompleks SkyCity Gdynia ma zawierać:

Siedemnastopiętrowy budynek mieszkalny z 93 apartamentami i lokalami usługowymi przystosowanymi pod gastronomię (wnętrza: PB Studio), do wybudowania jako pierwszy, wciągu około dwóch lat; ma on być luksusowy - z widokami na morze i las i mieszkaniami o większym niż zazwyczaj średnim metrażu;

siedmiopiętrowy budynek mieszkalny z mniejszymi mieszkaniami dla "klienta inwestycyjnego"; wydzielenie mieszkań na wynajem w osobnym budynku ma zwiększyć zadowolenie użytkowników kompleksu;

wieża o 35 piętrach i 120 metrach wysokości - budynek mieszkalny;

siedmiopiętrowy biurowiec.

Wszystko to na dwóch 2 hektarach przy skrzyżowaniu Kieleckiej z Drogą Gdyńską. Łącznie w budynkach ma być ok. 50 000 m kw powierzchni użytkowej.

Czy wszystko będzie zgodne z projektem konkursowym? Co z ekologią i dostępnością?

To o jeden mniej budynek mieszkalny niż w koncepcji konkursowej. W stosunku do niej zmieniło się tez położenie drapacza chmur - będzie odsunięty od drogi do drugiej linii zabudowy, żeby uzyskać łagodniejsze przejście i zmniejszyć efekt tunelu.

Inwestor dąży do uzyskania jednego z certyfikatów BREEAM dla biurowca (Outstanding) i certyfikatu Obiekt Bez Barier dla całego kompleksu - konsultuje projekt ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.

Architektka z APA Wojciechowski o przyrodzie w mieście podczas Weekendu Architektury 2024

Warto w kontekście inwestycji SkyCity przypomnieć, co jedna z architektek obecnych na gdyńskim Weekendzie Architektury, Agnieszka Kalinowską-Sołtys z pracowni APA Wojciechowski mówiła na temat przyrody w mieście właśnie w kontekście debaty o rozwoju Gdyni. W relacji Magdy Mojduszki:

Moderator zaproponował dyskusję o akupunkturze miasta – czyli doraźnym, szybkim poprawianiu przestrzeni tu i teraz. Taką rolę może odgrywać zieleń, o której wpływ zapytał . Architektka zauważyła, że z punktu widzenia architektury krajobrazu zieleń w aglomeracjach nie jest czymś naturalnym i sadząc ją tam, robimy krzewom czy drzewom krzywdę. Jakoś jednak staramy się w mieście żyć i do niego dopasować, tworząc w nim zaułki czy kieszonkowe parki, jak przywołany w dyskusji park w Bytomiu (proj. Anna Becker, Marlena Pilch). Panelistka zwróciła też uwagę na Finlandię, gdzie w programie szkół są przewidziane dwie godziny dziennie spędzane poza nią. Dziedzińce i miejsca rekreacji są więc tak projektowane, aby zachęcić dzieci i młodzież do wychodzenia z klas. Podobnie rozwiązania urbanistyczne powinny nas motywować do tego, żeby wypić kawę na świeżym powietrzu, np. na placu, spacerować, uprawiać sport, i to niezależnie od pory roku.

Wspominano tam też o budowaniu blisko wody i dogęszczaniu oraz koncepcji miasta 15-minutowego:

Ludzi do miasta przyciąga także woda, o której mówił Jacek Droszcz [pracownia Kwadrat]. Dlatego tak atrakcyjna staje się idea miasta 15-miutowego, dogęszczania jego struktury wokół morza, jeziora czy rzeki. Przykładem zwracania się ku wodzie jest Gdańsk, którego od wody odciął przemysł, zagarniając najlepsze tereny pod produkcję. Teraz miasto ponownie zagospodarowuje tereny stoczniowe.

