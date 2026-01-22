MuratorPlus: Zazielenianie Katowice Airport Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Potrzebne studium środowiskowe dla nowej drogi do lotniska w Gdańsku

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (ZDW) ogłosił, kilka tygodni temu, przetarg na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do decyzji środowiskowej dla budowy nowej drogi wojewódzkiej. Inwestycja ma połączyć węzeł "Miszewo" na Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta (OMT) z Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Termin składania ofert upływa z końcem stycznia 2025 roku.

Autor: Gdańsk Airport/ Materiały prasowe Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta nie połączenia z lotniskiem

Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta to ważna inwestycja, która odciążyła zatłoczone ulice Gdańska, Gdyni i Sopotu. Trasa o długości 32 km umożliwia szybki przejazd między różnymi częściami aglomeracji trójmiejskiej. Połączenie OMT z lotniskiem w Gdańsku, poprzez nową drogę wojewódzką, ma jeszcze bardziej usprawnić komunikację w regionie.

Zwycięzca przetargu wykona Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla nowej drogi

Wybrany w przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. To kompleksowa analiza, która ma na celu określenie optymalnego wariantu przebiegu drogi, uwzględniając aspekty techniczne, ekonomiczne i środowiskowe. Wykonawca będzie musiał przeprowadzić szczegółowe badania terenowe, analizy kosztów i korzyści, a także ocenić wpływ inwestycji na środowisko naturalne.

Będzie musiał też stworzyć elementy koncepcji programowej dla tej inwestycji. To opracowanie szczegółowych założeń technicznych dla budowy drogi, w tym parametrów technicznych, rozwiązań inżynierskich i materiałów, które zostaną wykorzystane.

W zakres obowiązków zwycięzcy przetargu wejdzie też przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Obejmuje to raport o oddziaływaniu na środowisko, który musi uwzględniać wszystkie potencjalne skutki budowy i eksploatacji drogi.

Wykonawca będzie musiał przeanalizować różne warianty przebiegu drogi, biorąc pod uwagę kryteria techniczne, ekonomiczne, społeczne i środowiskowe oraz będzie odpowiedzialny za uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień z różnymi organami administracji publicznej i innymi zainteresowanymi stronami.

Pisaliśmy też: Wiaty fotowoltaiczne zacienią parking na terenie Portu Lotniczego Gdańsk

Budowa drogi nie od razu

Po wyborze wykonawcy studium, rozpocznie się proces projektowania i uzyskiwania decyzji środowiskowych. Budowa drogi to inwestycja, która potrwa kilka lat, ale efekty odczuje każdy, kto podróżuje do i z lotniska w Gdańsku.

Port Lotniczy im. L. Wałęsy w Gdańsku

Port Lotniczy im. L. Wałęsy w Gdańsku to jeden z największych regionalnych portów lotniczych w Polsce. W ubiegłym roku obsłużył ponad 7 milionów pasażerów. Pasażerowie lubią z niego korzystać, o czym świadczą wysokie miejsca w rankingu najwyżej ocenianych portów lotniczych w Polsce. Takie zestawienia od lat tworzy serwis fly4free.pl. W 2026 roku pierwsze miejsce zajął właśnie Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Otrzymał ocenę w wysokości 4,4 na 5 punktów. Lotnisko doceniane jest m.in. za nowoczesność, czystość, dobre oznakowanie, wygodę ze względu na dużą liczbę miejsc siedzących, a także sprawną kontrolę i odbiór bagażu.