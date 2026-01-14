Tunel średnicowy w Łodzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Gigantyczny przetarg na nadzór inwestycyjny

Aż pięć międzynarodowych konsorcjów rywalizuje o nadzór nad budową lotniska w Baranowie, a różnica między najtańszą a najdroższą ofertą sięga niemal 2 miliardów złotych.

Spółka CPK, realizująca przedsięwzięcie pod nazwą Port Polska, 31 grudnia 2025 roku otworzyła oferty w tym ważnym przetargu. Jest to największy przetarg na nadzór inwestycyjny w historii Polski, w którym budżet inwestora określono na 2,18 mld zł brutto (z opcjami do 2,93 mld zł). Chętnych jest pięć konsorcjów, w dwóch uczestniczą polskie firmy. Oferty tych konsorcjów są jednocześnie dwiema najdroższymi z pięciu złożonych w przetargu.

Jak podała w specyfikacji przetargu spółka CPK, cena stanowi 50 proc. kryteriów oceny ofert, pozostałe 50 proc. to kryteria odnoszące się do jakości. Wśród kryteriów jakościowych można wymienić m.in.: doświadczenie personelu czy opracowanie metodyki.

Oferty w przetargu CPK na generalnego inżyniera kontraktu dla inwestycji Port Polska:

Hill International sp. z o.o. (lider), Hill International Inc., Hill International N. V., Egis Poland sp. z o.o. ( 1 585 136 163,58 zł )

) Dar AlHandasah Poland sp. z o.o. (lider), TYLin Spain, S.L, T.Y. Lin International, PIG Architekci sp. z o.o. ( 1 762 119 713,09 zł )

) Ch2M Hill Polska LTD sp. z o.o. (lider), Jacobs U.K. Limited, Jacobs Engineering Ireland Limited, Jacobs Project Management Co., Jacobs Civil Consultants Inc ( 2 126 721 949,35 zł )

) ARTELIA Société par actions simplifiée (lider), ARTELIA AIRPORTS Société par actions simplifiée, DOHWA ENGINEERING Co., Ltd., NIPPON KOEI Co., Ltd., Transprojekt Gdański sp. z o.o., B-ACT SA ( 3 246 497 310,84 zł )

) MGGP SA (lider), Drees & Sommer SE, Drees & Sommer Polska sp. z o.o., MGGP Aero sp. z o.o. (3 483 459 011,60 zł).

Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów komentuje

Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów (ZOPI) alarmuje, że zaniżanie stawek może skończyć się problemami i wzrostem kosztów w trakcie realizacji inwestycji.

Oferty firm z polskim kapitałem, choć wyższe, odzwierciedlają realia prawne i proceduralne w Polsce – podkreśla Anna Oleksiewicz, prezes ZOPI, dodając, że polski komponent to warunek budowania realnego local content..

Ważna rola inżyniera ogromnego kontraktu CPK

Budżet inwestora na ten największy w historii Polski przetarg na nadzór inwestycyjny wynosi od 2,18 mld zł do 2,93 mld zł (z opcjami), a wyłoniony generalny inżynier kontraktu będzie wspierał zarządzanie całym procesem budowy, integrując liczne kontrakty projektowe i budowlane.

Według prezes ZOPI, Anny Oleksiewicz, wyższe ceny polskich firm wynikają z rzetelnej oceny ryzyk prawnych i proceduralnych w Polsce oraz dogłębnej znajomości lokalnych uwarunkowań.

Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów argumentuje, że rola inżyniera kontraktu przy projekcie typu greenfield jest znacznie szersza niż klasyczny nadzór – obejmuje wsparcie zarządzania budową, harmonogramowanie, integrację wielu kontraktów oraz zarządzanie gęstą siecią interfejsów (terminal, systemy bezpieczeństwa, certyfikacje).

Przetarg na generalnego inżyniera kontraktu wyłoni konsorcjum, które będzie odpowiadało za zadanie o niespotykanej dotąd skali na polskim rynku. Jak przekonuje ZOPI, wykonawca pełniący tę rolę musi łączyć kompetencje techniczne, organizacyjne, regulacyjne oraz zdolność zarządzania ryzykiem w środowisku wielowątkowych kontraktów. W tej perspektywie różnice cenowe między ofertami nie powinny być postrzegane wyłącznie przez pryzmat kosztu, lecz przede wszystkim jako odzwierciedlenie przyjętych założeń dotyczących realnego zakresu odpowiedzialności oraz sposobu zarządzania inwestycją.

Doświadczenie rynku pokazuje dość jednoznacznie, że zaniżanie stawek na etapie przetargu prawie zawsze prowadzi do problemów w realizacji, eskalacji roszczeń i w efekcie do wzrostu kosztów w kolejnych fazach projektu. A przy złożonym zadaniu, jak zarządzanie oraz nadzór nad budową lotniska, ten mechanizm działa bardzo szybko – mówi prezes ZOPI, Anna Oleksiewicz.

Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów zrzesza podmioty skupiające swoją działalność na projektowaniu, usługach inżynieryjnych oraz usługach powiązanych z usługami Inżynierów. Związek istnieje od 2020 roku i obecnie skupia 46 członków.

CPK chce podpisać umowę z inżynierem kontraktu w II kwartale

Umowa ze zwycięzcą tego przetargu ma zostać podpisana w II kwartale 2026 roku.

Podmiot wyłoniony w postępowaniu będzie wspierał zarządzanie całym procesem budowy nowego lotniska, zapewniając kompleksową obsługę inwestycji i prowadzonych działań na jej obszarze. Przetarg zakłada m.in. świadczenie wsparcia, doradztwa oraz integrację wielu kontraktów projektowych i robót budowlanych. Nadrzędnym celem GIK będzie uruchomienie lotniska w zakładanym terminie, zakresie i budżecie, ze szczególnym uwzględnieniem i oceną jakości proponowanych rozwiązań. Przewidywana data zawarcia umowy to II kwartał 2026 roku – ogłosiła spółka CPK S.A.

