Spis treści
Gigantyczny przetarg na nadzór inwestycyjny
Aż pięć międzynarodowych konsorcjów rywalizuje o nadzór nad budową lotniska w Baranowie, a różnica między najtańszą a najdroższą ofertą sięga niemal 2 miliardów złotych.
Spółka CPK, realizująca przedsięwzięcie pod nazwą Port Polska, 31 grudnia 2025 roku otworzyła oferty w tym ważnym przetargu. Jest to największy przetarg na nadzór inwestycyjny w historii Polski, w którym budżet inwestora określono na 2,18 mld zł brutto (z opcjami do 2,93 mld zł). Chętnych jest pięć konsorcjów, w dwóch uczestniczą polskie firmy. Oferty tych konsorcjów są jednocześnie dwiema najdroższymi z pięciu złożonych w przetargu.
Jak podała w specyfikacji przetargu spółka CPK, cena stanowi 50 proc. kryteriów oceny ofert, pozostałe 50 proc. to kryteria odnoszące się do jakości. Wśród kryteriów jakościowych można wymienić m.in.: doświadczenie personelu czy opracowanie metodyki.
- Czytaj też: Duopolis warszawsko-łódzkie i gigantyczny węzeł komunikacyjny. Jak się zmieni otoczenie Portu Polska?
Oferty w przetargu CPK na generalnego inżyniera kontraktu dla inwestycji Port Polska:
- Hill International sp. z o.o. (lider), Hill International Inc., Hill International N. V., Egis Poland sp. z o.o. (1 585 136 163,58 zł)
- Dar AlHandasah Poland sp. z o.o. (lider), TYLin Spain, S.L, T.Y. Lin International, PIG Architekci sp. z o.o. (1 762 119 713,09 zł)
- Ch2M Hill Polska LTD sp. z o.o. (lider), Jacobs U.K. Limited, Jacobs Engineering Ireland Limited, Jacobs Project Management Co., Jacobs Civil Consultants Inc (2 126 721 949,35 zł)
- ARTELIA Société par actions simplifiée (lider), ARTELIA AIRPORTS Société par actions simplifiée, DOHWA ENGINEERING Co., Ltd., NIPPON KOEI Co., Ltd., Transprojekt Gdański sp. z o.o., B-ACT SA (3 246 497 310,84 zł)
- MGGP SA (lider), Drees & Sommer SE, Drees & Sommer Polska sp. z o.o., MGGP Aero sp. z o.o. (3 483 459 011,60 zł).
Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów komentuje
Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów (ZOPI) alarmuje, że zaniżanie stawek może skończyć się problemami i wzrostem kosztów w trakcie realizacji inwestycji.
Oferty firm z polskim kapitałem, choć wyższe, odzwierciedlają realia prawne i proceduralne w Polsce – podkreśla Anna Oleksiewicz, prezes ZOPI, dodając, że polski komponent to warunek budowania realnego local content..
Ważna rola inżyniera ogromnego kontraktu CPK
Budżet inwestora na ten największy w historii Polski przetarg na nadzór inwestycyjny wynosi od 2,18 mld zł do 2,93 mld zł (z opcjami), a wyłoniony generalny inżynier kontraktu będzie wspierał zarządzanie całym procesem budowy, integrując liczne kontrakty projektowe i budowlane.
Według prezes ZOPI, Anny Oleksiewicz, wyższe ceny polskich firm wynikają z rzetelnej oceny ryzyk prawnych i proceduralnych w Polsce oraz dogłębnej znajomości lokalnych uwarunkowań.
Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów argumentuje, że rola inżyniera kontraktu przy projekcie typu greenfield jest znacznie szersza niż klasyczny nadzór – obejmuje wsparcie zarządzania budową, harmonogramowanie, integrację wielu kontraktów oraz zarządzanie gęstą siecią interfejsów (terminal, systemy bezpieczeństwa, certyfikacje).
Przetarg na generalnego inżyniera kontraktu wyłoni konsorcjum, które będzie odpowiadało za zadanie o niespotykanej dotąd skali na polskim rynku. Jak przekonuje ZOPI, wykonawca pełniący tę rolę musi łączyć kompetencje techniczne, organizacyjne, regulacyjne oraz zdolność zarządzania ryzykiem w środowisku wielowątkowych kontraktów. W tej perspektywie różnice cenowe między ofertami nie powinny być postrzegane wyłącznie przez pryzmat kosztu, lecz przede wszystkim jako odzwierciedlenie przyjętych założeń dotyczących realnego zakresu odpowiedzialności oraz sposobu zarządzania inwestycją.
- Polecamy też: Giganci budowlani walczą o CPK ! Kto zbuduje terminal przyszłości? Wszystkie firmy nadal w grze
Doświadczenie rynku pokazuje dość jednoznacznie, że zaniżanie stawek na etapie przetargu prawie zawsze prowadzi do problemów w realizacji, eskalacji roszczeń i w efekcie do wzrostu kosztów w kolejnych fazach projektu. A przy złożonym zadaniu, jak zarządzanie oraz nadzór nad budową lotniska, ten mechanizm działa bardzo szybko – mówi prezes ZOPI, Anna Oleksiewicz.
Związek Ogólnopolski Projektantów i Inżynierów zrzesza podmioty skupiające swoją działalność na projektowaniu, usługach inżynieryjnych oraz usługach powiązanych z usługami Inżynierów. Związek istnieje od 2020 roku i obecnie skupia 46 członków.
CPK chce podpisać umowę z inżynierem kontraktu w II kwartale
Umowa ze zwycięzcą tego przetargu ma zostać podpisana w II kwartale 2026 roku.
Podmiot wyłoniony w postępowaniu będzie wspierał zarządzanie całym procesem budowy nowego lotniska, zapewniając kompleksową obsługę inwestycji i prowadzonych działań na jej obszarze. Przetarg zakłada m.in. świadczenie wsparcia, doradztwa oraz integrację wielu kontraktów projektowych i robót budowlanych. Nadrzędnym celem GIK będzie uruchomienie lotniska w zakładanym terminie, zakresie i budżecie, ze szczególnym uwzględnieniem i oceną jakości proponowanych rozwiązań. Przewidywana data zawarcia umowy to II kwartał 2026 roku – ogłosiła spółka CPK S.A.
- Przeczytaj również: Przy lotnisku CPK powstanie miasteczko biznesowe Airport City i Cargo City