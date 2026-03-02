Gala konkursu „Życie w Architekturze”, 11 grudnia 2025 r. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Popularność rowerów utrzymuje trend wzrostowy

W ostatnich latach rower stał się w Niemczech jednym z kluczowych środków codziennego transportu. Jego popularność systematycznie rośnie - według danych statystycznych w 2022 roku aż 78% gospodarstw domowych posiadało co najmniej jeden rower, co przekłada się na około 69 milionów jednośladów w całym kraju. W 2025 roku popularność rowerów w Niemczech utrzymała wyraźny trend wzrostowy. Już w pierwszym kwartale sprzedano około 885 000 rowerów i e-rowerów, co oznacza wzrost o blisko 11% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Wzrost zainteresowania widoczny jest również w wynikach sprzedaży: branża rowerowa utrzymuje wysokie poziomy, a szczególnie dynamicznie rozwija się segment rowerów elektrycznych, których sprzedaż liczona jest już w milionach rocznie. Rower pełni nie tylko funkcję rekreacyjną, ale stanowi też ważny element codziennej mobilności, zwłaszcza w dużych miastach takich jak Berlin - gdzie jest powszechnie wykorzystywany jako środek transportu. Nie dziwi więc fakt, że współcześnie planowanie przestrzeni miejskiej coraz częściej obejmuje potrzeby rowerzystów i infrastrukturę dostosowaną do ich pojazdów.

Podziemny parking rowerowy w pasażu

Podziemny pasaż pod centrum handlowym Das Center do niedawna był wąskim, "zakrzywionym" przejściem pozbawionym dostępu do światła dziennego. Po obu stronach korytarza znajdowały się niewielkie lokale handlowe. Istniejąca struktura nie odpowiadała potrzebom współczesnej mobilności. Podjęto więc decyzję o całkowitej transformacji przestrzeni. Architekci z pracowni Kinzo, którym właściciele Das Center - Oxford Properties Group i Norges Bank Investment Management – powierzyli pracę nad projektem, wykorzystali ograniczenia konstrukcji jako okazję do stworzenia funkcjonalnego, nowoczesnego parkingu rowerowego. Projekt miał na celu nie tylko zagospodarowanie istniejącej przestrzeni, ale również jej adaptację do wymogów współczesnego miasta, w którym rower powoli staje się jednym z głównych środków transportu.

Autor: Schnepp Renou/ Materiały prasowe Parking rowerowy pod Placem Poczdamskim w Berlinie

Od BMX-ów po rowery towarowe

Nowy parking rowerowy łączy stację S-Bahn i podziemne przejścia przy Placu Poczdamskim z Das Center, udostępniając przestrzeń zarówno najemcom, jak i odwiedzającym. Parking oferuje ponad 200 miejsc, które mieszczą rowery miejskie, szosowe, górskie, BMX, e-rowery oraz rowery towarowe. Projekt uwzględnia także nowsze formy mobilności, takie jak hulajnogi elektryczne czy deskorolki. Przestrzeń nie tylko pełni funkcję praktyczną, ale wpisuje się również w otaczającą infrastrukturę handlową i biurową Das Center, przyczyniając się do rewitalizacji całego Placu Poczdamskiego.

Jak przyznają architekci, największym wyzwaniem był dla nich podziemny charakter inwestycji – parking rowerowy musiał być zarówno łatwy w orientacji, jak i trwały oraz przyjazny dla użytkowników. Kluczowe dla zespołu Kinzo Architects było opracowanie projektu, który zapewni rowerzystom poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Inspiracją dla układu wnętrza stał się przekrój opony rowerowej, co nadało przestrzeni unikalny rytm i charakter. Istotną rolę odgrywa również kolorystyka i sposób oświetlenia: w projekcie zdecydowano się na wykorzystanie czerwonych i fioletowych tonów, a światła rozmieszczono radialnie, tworząc futurystyczną wręcz, abstrakcyjną atmosferę. Lampy zostały sprytnie wkomponowane w przegrody między stojakami rowerowymi, podkreślając w ten sposób geometryczny porządek i estetykę wnętrza.

Autor: Schnepp Renou/ Materiały prasowe Parking rowerowy pod Placem Poczdamskim w Berlinie