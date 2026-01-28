Przetarg na projekt i modernizację Warszawy Wschodniej

Przypomnijmy, przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia został ogłoszony 27 sierpnia 2025 r. Dotyczy modernizacji stacji Warszawa Wschodnia. Dziś dworzec Warszawa Wschodnia i całą stację trudno nazwać nowoczesnymi. Straszą odrapane przejścia podziemne i obite blachą wiaty na peronach. To dużo mniejsza stacja od Warszawy Zachodniej, jednak, jak szacuje ministerstwo infrastruktury, jej modernizacja na pewno nie będzie tańsza.

Tyle pieniędzy ma PLK na modernizację Warszawy Wschodniej

9 stycznia PKP PLK S.A. czyli inwestor, ogłosiły kwotę, jaką zamierzają przeznaczyć na tę inwestycję. W zakresie podstawowym to 3 745 140 056,00 zł netto, co oznacza 4 606 522 268,88 zł brutto.

Otwarcie ofert ma nastąpić dziś (28.01.2026) o godzinie 10. Jak tylko będą dostępne oferty z kwotami - opublikujemy je.

Inwestycja za ponad 4,6 mld zł. Co zmieni się w Warszawie Wschodniej?

Inwestycja za ponad 4 mld zł - co się zmieni na Warszawie Wschodniej?Co się zmieni po modernizacji stacji Warszawa Wschodnia? Inwestycja obejmie nie tylko sam remont dworca Warszawa Wschodnia, modernizacji zostanie poddana cała stacja z urządzeniami zarządzania ruchem włącznie. Stacja Warszawa Wschodnia, podobnie jak, modernizowana jeszcze Warszawa Zachodnia będą trochę podobne. Podobnie jak w Warszawie Zachodniej, na Wschodniej jeden ogromny dach zostanie wybudowany nad wszystkimi peronami. Obecnie nad każdym peronem jest oddzielna blaszana wiata. Ale to tylko jeden szczegół.

W ramach modernizacji Warszawy Wschodniej przewidziano także m.in. :

modernizację tuneli pod stacją – tunel ma połączyć wszystkie perony,

budowę wiaduktu kolejowego nad planowaną przez miasto al. Tysiąclecia w Warszawie.

przebudowę rozjazdów w obrębie stacji

przykrycie wszystkich peronów jedną, wspólną halą peronową chroniącą przed deszczem i wiatrem (podobnie zrobiono to w Warszawie Zachodniej),

dostosowanie stacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (budowa wind i schodów ruchomych na perony).

Nie tylko remont stacji, po nim pociągi przyspieszą

Po remoncie wzrośnie prędkość pociągów wjeżdżających do Warszawy Wschodniej. Teraz pociągi na dworzec Warszawa Wschodnia wjeżdżają od strony Rembertowa dość wolno, z prędkością 40 km/h, a po modernizacji ma to być 120 km/h.

