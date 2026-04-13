Nie będzie Implanta, nie będzie wieżowca. Co powstanie przy Chmielnej 75 w Warszawie?

Obserwując liczne próby zabudowy działki przy ul. Chmielnej 75 w Warszawie, można odnieść wrażenie, że nad tym miejscem ciąży jakaś klątwa. Od lat dwutysięcznych nie powiodła się bowiem żadna planowana na tym terenie inwestycja, choć mowa o atrakcyjnym terenie obok Warta Tower i niedaleko najwyższego wieżowca w Europie – Varso Tower.

Inwestorzy nie tracą jednak zapału. Jesienią 2023 r. Poczta Polska sprzedała działkę przy ul. Chmielnej 75 firmie Cavatina z Bielska-Białej. Warto dodać, że ta sama firma zbudowała stojący niedaleko biurowiec przy Chmielnej 89. Cena wywoławcza za teren o powierzchni 1,0533 ha wynosiła 120 mln zł, a cena ostateczna aż 147,6 mln zł brutto. Była to więc jedna z najdroższych transakcji w historii Poczty Polskiej.

Z zapowiadanego wieżowca nic nie wyszło

Na działce przy Chmielnej 75 w Warszawie Cavatina Holding zapowiadała początkowo 36-piętrowy kompleks mixed-use. W marcu 2024 r. deweloper rozpoczął gromadzenie dokumentacji, zaś w 2025 r. toczyły się prace przygotowawcze. W obiekcie przy Chmielnej 75 planowano:

950 mieszkań,

biura,

punkty handlowo-usługowe,

wielokondygnacyjny garaż podziemny,

przestrzenie rekreacyjne i kulturotwórcze, w tym zielony, otwarty dziedziniec.

Firma długo nie ujawniała szczegółów, nie wspominano też o żadnym terminie budowy. W złożonym w 2024 r. wniosku o wydanie decyzji WZ deweloper opisywał budynek wielorodzinny z częścią usługową i garażem podziemnym, o zróżnicowanej wysokości od 11 do 36 kondygnacji nadziemnych.

– Metropolitarny charakter Al. Jerozolimskich, sąsiedztwo Chmielnej 89, Warta Tower, a dalej Varso, czyli najwyższego budynku w UE, uzasadnia, aby zaproponować dominantę wysokościową powyżej 100 metrów w narożniku działki od Al. Jerozolimskich. Drugi mocniejszy akcent tej zróżnicowanej zabudowy chcielibyśmy zaprojektować w przeciwległym narożniku na skrzyżowaniu ulic Chmielnej i Żelaznej – podkreśliłby narożnik zabudowy i korespondowałby z budynkiem hotelowym na skrzyżowaniu ulic Żelaznej i Złotej. Wszystkie te elementy zostałyby wpisane w wielofunkcyjny i otwarty dziedziniec wewnątrz kompleksu, w którym znalazłaby się także np. scena i inne przestrzenie dla kultury i sztuki – wyjaśniał wówczas Piotr Jasiński, Dyrektor Działu Projektowania w Cavatina Group.

Deweloper Cavatina Holding zaprezentował nawet wstępne wizualizacje tego, jak mógłby wyglądać wieżowiec Chmielna 75. Nie podano, kto jest autorem projektu.

4

Co powstanie ostatecznie na działce przy Chmielnej 75?

Miasto nie przyjęło jednak najwyraźniej argumentów inwestora. Na przełomie 2025 i 2026 r. urzędnicy wydali decyzję WZ, ale na budynek mający 8–9 kondygnacji nadziemnych. Jak przekazał nam w marcu 2026 r. inwestor, decyzja ta „gabarytowo zbliży go do zabudowy sąsiadującej po drugiej stronie ul. Żelaznej”.

Planowana inwestycja polega na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z pomieszczeniami do wyłącznego użytku mieszkańców oraz z częścią usługową w parterze i wielokondygnacyjnym garażem podziemnym

– czytamy w decyzji WZ.

Budynek będzie mieć do 9 kondygnacji nadziemnych (31 m wysokości) i powierzchnię zabudowy od 4 214 m² do 4 529 m². W obiekcie zaplanowano płaski dach i elewację frontową o szerokości od 82 do 86 m. Powierzchnia lokali usługowych na parterze ma wynieść ok. 1100 m². Nie dysponujemy jeszcze żadnymi nowymi wizualizacjami.

Wiemy natomiast, dlaczego miasto ostatecznie nie zgodziło się na wieżowiec w tym miejscu. Jak wyjaśnia warszawskie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego:

Od strony zachodniej, najbliższe sąsiedztwo dla wnioskowanego terenu stanowi budynek usługowo-biurowy [Warta Tower – przyp. red.], o współczynniku powierzchni zabudowy na poziomie 0,50. Budynek ten jednak ma funkcję biurową, odmienną od wnioskowanej. W związku z powyższym, przy wyznaczaniu wskaźników nie może on stanowić odniesienia dla planowanej zabudowy. (...) Z przeprowadzonej analizy wynika, że dla planowanej inwestycji możliwe byłoby wyznaczenie wysokości zabudowy na 31 m, nawiązującej do wysokości zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie (...).

Jak zatem widać, miasto uznało, że sąsiedztwo biurowej wieży nie ma znaczenia, a nowy budynek mieszkalny powinien nawiązywać gabarytami nie do niej, a do innych budynków mieszkalnych w najbliższej okolicy.

Na pechowej działce miał powstać Implant Warsaw. Przeszkodziła pandemia

Warto wspomnieć, że nie jest to pierwszy pomysł na zabudowę działki przy ul. Chmielnej 75 w Warszawie. Pierwotnie stał tu zabytkowy budynek Centralnego Dworca Pocztowego (odtworzony fragment przedwojennego obiektu). Po jego wyburzeniu w 2007 r. miała tu powstać nowa siedziba Poczty Polskiej o wysokości 130 m, jednak ostatecznie z przyczyn finansowych do tego nie doszło.

Następnie w 2017 r. teren wydzierżawiła spółka Nowa Epoka Handlu, która chciała tu stworzyć Implant Warsaw – kompleks gastronomiczno-usługowo-handlowy, w którym odbywałyby się także liczne wydarzenia kulturalne. Inwestycja od początku borykała się jednak z problemami, a gdy w 2020 r. ruszyła budowa konstrukcji z 272 kontenerów, na przeszkodzie stanęła pandemia. Ostatecznie w 2021 r. idea umarła na dobre. Pozostałości po inwestycji usunięto w 2023 r.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Niedokończony Implant Warsaw, Chmielna 75