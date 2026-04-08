Kopalnie na Górnym Śląsku, które udało się uratować przed rozbiórką

Zabudowania Renarda w Sosnowcu

To nie jest pierwsza próba ożywienia niewielkiego fragmentu, jaki pozostał po zabudowaniach Ranarda - a przecież było to prężne towarzystwo akcyjne z dużym udziałem kapitału francuskiego. W Sosnowcu na początku XX wieku powstała dla robotników cała kolonia z nowoczesną elektrownią, szkołą, willami dla kadry urzędniczej kopalni czy szpitalem. Do dzisiaj zachowały się w zasadzie tylko dwie wille i ceglany gmach elektrowni kopalnianej. To właśnie ten budynek od 2010 r. próbowano reanimować i obudować hotelem. Drugi hotel stanął obok. Trzygwiazdkowy "Ibis Styles" miał mieć 6 pięter i 200 pokoi (to budynek dobudowano do dawnej elektrowni Renard), natomiast czterogwiazdkowy Mercure miał zostać wkomponowano w bryłę elektrowni. Prócz pokoi miały tu być sale konferencyjne, spa i wellness w podziemiach. Ale inwestycji nie dokończono i obecnie wygląda tak:

i Autor: Szymon Starnawski Dawniej - Elektrownia Renarda, dziś niedokończony hotel w Sosnowcu. Kompleks kupiło Arche

Elektrownia Renard ma trafić do portfolio firmy Arche

Elektrownia ma trafić do portfolio firmy Arche, która - mówiąc dosadnie - skupuje poprzemysłowe ruiny i przebudowuje je. W woj. śląskim należą do nich m.in. Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu czy Elektrociepłownia Zabrze. Ale ich najsłynniejszą w Polsce realizacją wciąż jest Cukrownia Żnin. W styczniu 2026 Arche poinformowała, że podpisała umowę przedwstępną na zakup dawnej elektrowni Renarda w Sosnowcu.

- Nasz kolejny nabytek to stojący od wielu lat pustostan, niedokończony hotel w Sosnowcu, który ma bardzo ciekawą historię. Pamiętam kiedy wiele lat temu trafiłem pierwszy raz do Sosnowca i szybko stamtąd uciekłem. Teraz gdy tu przyjeżdżam, jestem naładowany dobrą energią. Wierzę, iż razem poderwiemy ten rejon mocno do góry, bo on na to zasługuje - mówił Władysław Grochowski, prezes Arche.

Obiekt w Sosnowcu długo był na sprzedaż za 18,5 mln zł

Ta elektrownia zaopatrywała w energię elektryczną m. in znajdującą się obok kopalnię Sosnowiec i dąbrowską Hutę Bankową. Choć znalazł się inwestor, który planował tu hotel, ostatecznie niedokończoną inwestycję wystawiono na sprzedaż. Z Renardem czeka Arche sporo pracy, bo choć wykonano już roboty ziemne, fundamenty, izolacje przeciwwilgociowe, ściany nośne i zewnętrzne, stropy, schody, dach oraz większość elewacji, to budynek od lat stoi pusty i niszczeje. Choć zamontowano stolarkę okienną - wiele szyb jest wybitych. Choć częściowo ukończono tynki zewnętrzne oraz wylewki pod posadzki - i one niszczeją. 10 lat bez żadnych prac to dla budynku sporo czasu.

Do obiektu doprowadzono media: energię elektryczną, wodociąg, kanalizację deszczową, sieć telefoniczną i gaz. Zrealizowano także część instalacji wewnętrznych, w tym piony wodno-kanalizacyjne oraz fragment instalacji elektrycznej - czytamy w ogłoszeniu sprzed ponad roku, gdzie obiekt wystawiono za 18,5 mln zł. Ostatecznie kupiło go Arche.

W roku 2026 spółka poinformowała, że na różnym etapie zaawansowania realizuje obecnie 24 inwestycje o łącznej wartości około 3 mld zł, a jej hotele w 2025 r. przyjęły ponad 1,2 mln gości i obsłużyły prawie 6 tys. najróżniejszych imprez i wydarzeń MICE. Ich najnowsza otwarta dla gości inwestycja to Sanatorium Metalowiec w Muszynie. Na otwarcie czeka Arche Garnizon Białystok. Zobaczcie zdjęcia z Muszyny i czytajcie dalej.

Swoje pierwsze inwestycje firma realizowała w Warszawie i Siedlcach. Arche to polska sieć hoteli z rodzimym kapitałem, która zrzesza około 2 tys. inwestorów posiadających łącznie ponad 3,5 tys. pokoi i apartamentów hotelowych, a także deweloper mieszkaniowy. Spółka w swojej historii wybudowała ponad 12 tys. mieszkań i domów. - Dobre wyniki operacyjne firmy zbiegają się z wejściem w kluczową fazę strategii rozwoju “Arche 2030”, której budżet opiewa na 3 mld zł, a obejmującą jako strategiczne cele posiadanie w portfolio 50 hoteli z 10 tys. pokojów - czytamy w komunikacie spółki.

Firma inwestuje głównie w unikatowe i zrujnowane zabytki, które niosą ze sobą potencjał historyczny. I ma nadzieję na to, że będzie to magnes dla turystów.

— Nie chodzi nam o jak najdroższą sprzedaż lokalu. Musimy umieć optymalnie budować oraz dostarczać gotowe wykończone i umeblowane pokoje w optymalnej cenie za m kw. Dlatego też mamy własny obniżający koszty łańcuch produkcji np. mebli czy dostaw innych towarów. Ponadto nasze hotele są obiektami wielofunkcyjnymi, bo musimy być gotowi na wyzwania przyszłości, które potrafią się zmieniać - wyjaśnia dyrektor sprzedaży Arche Magdalena Sidorowicz.

Arche. Co mają i co jest obecnie w budowie

Elektrociepłownia Szombierki w Bytomiu,

Arche Hotel w Krakowie,

Arche Garnizon w Białymstoku,

Królewska Papiernia w Konstancinie-Jeziornie,

Hotel w Ożarowie Mazowieckim,

Dwór Bojarów w Otwocku,

Pałac Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich,

Arche Hotel Wrocław Lotnisko II,

Stara Olejarnia w Szczecinie,

Cukrownia Żnin – Nowy Żnin,

Nałęczów dawne Sanatorium Milicyjne II,

Młyn Szancera w Tarnowie

W przygotowaniu:

Łódzkie Famuły,

Fort Szczęśliwice w Warszawie,

Fabryka Samolotów II w Mielnie,

Elektrociepłownie Zabrze,

Fort VI w Poznaniu,

zabytkowy młyn “Stoisław” w Koszalinie,

Huta Szkła w Szklarskiej Porębie,

Dwór w Krzesku koło Siedlec,

projekt hotelu w Drohiczynie,

nowy projekt – Nałęczów III,

druga inwestycja w Otwocku (na terenie dawnego sanatorium sejmikowego przy Samorządowej),

niedokończony hotel - pustostan po elektrowni Renarda w Sosnowcu.

- Ponadto na różnym poziomie zaawansowania prowadzimy rozmowy na temat zakupu kolejnych nieruchomości na terenie całego kraju, ale dopóki ich nie domkniemy formalnie, nie możemy zdradzać żadnych szczegółów. Jest wiele kolejnych miejsc, gdzie lokalni włodarze mocno zabiegają, abyśmy weszli i uratowali jakiś zabytek. Na pewno nie będziemy się nudzić, bo nisza, w której działamy, jest na wznoszącej fali — podsumowuje prezes Arche Władysław Grochowski.

