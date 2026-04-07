Podkarpacka estakada będzie gigantyczna - 80 metrów nad ziemią

Najbardziej spektakularnym elementem tej inwestycji, realizowanej przez firmę Intercor, jest estakada ES-26, pomiędzy miejscowościami Żarnowa i Godowa. To absolutny rekordzista w polskim drogownictwie, bo jej wysokość w najwyższym punkcie przekracza 80 metrów, co odpowiada wysokości około 26-piętrowego wieżowca lub np. krakowskiego Kościoła Mariackiego.

Konstrukcja o długości blisko 1,1 kilometra (dokładnie od 1079 m do 1084 m zależnie od jezdni) wspiera się na potężnych filarach.

Aby utrzymać tak ogromny ciężar i sprostać wyzwaniom terenu, inżynierowie musieli sięgnąć po ekstremalne rozwiązania fundamentowe. W miejscach o najtrudniejszej geologii wykonano pale o średnicy 1,5 metra, sięgające aż 42 metrów w głąb ziemi. Skala zużytych materiałów również działa na wyobraźnię - budowa tego jednego obiektu pochłonie ponad 80 tysięcy metrów sześciennych betonu oraz 16 tysięcy ton stali.

Tunel średnicowy w Łodzi

16 wózków nawisowych jednocześnie i 188 metrów między podporami

Budowa S19 na tym odcinku to poligon doświadczalny dla nowoczesnych metod mostowych. Wykonawca stosuje jednocześnie dwie zaawansowane techniki: nasuwanie podłużne (dla trzech obiektów) oraz metodę betonowania nawisowego (dla dwóch największych estakad).

To właśnie przy metodzie nawisowej pada kolejny krajowy rekord. W szczycie prac na budowie wykorzystywanych będzie aż 16 wózków nawisowych pracujących równocześnie. Dodatkowo, estakada ES-26 wyróżnia się największą w Polsce rozpiętością między podporami realizowaną tą metodą, wynoszącą 188 metrów. Dzięki technologii dwustronnych wózków konstrukcja może „rosnąć” w powietrzu, łagodnie wpisując się w trudny krajobraz powiatu strzyżowskiego.

Serpentynami na budowę - walka z geologią i osuwiskami

Teren, przez który przebiega odcinek S19 Babica - Jawornik, jest jednym z najtrudniejszych geologicznie obszarów w Polsce. Inżynierowie zidentyfikowali tu aż 13 obszarów osuwiskowych lub predysponowanych do osunięć. Aby odpowiednio zaprojektować drogę, wykonano gigantyczną pracę badawczą, na którą złożyło się 765 otworów wiertniczych o łącznej długości ponad 12 kilometrów i głębokości dochodzącej do 50 metrów.

Różnica poziomów terenu na całym odcinku wynosi aż 239 metrów, co wymusiło budowę nie tylko ośmiu estakad, ale i pięciu wiaduktów. By można było dowozić materiały budowlane konieczne było zaprojektowanie i zbudowanie dróg technicznych w formie serpentyn.

W sumie na całym 11,5 -kilometrowym odcinku S19 Babica - Jawornik powstanie 8 estakad i 5 wiaduktów.

Kiedy pojedziemy S19 Babica - Jawornik?

Choć gigantyczne estakady na tej budowie zdecydowanie kradną show, inwestycja obejmuje znacznie więcej. Oprócz nich powstaną także:

Węzeł Żarnowa – Strzyżów, który połączy ekspresówkę z lokalną siecią dróg.

Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) Jawornik, wyposażone w lądowisko dla śmigłowców LPR, oczyszczalnię ścieków dostosowaną do autokarów oraz stację ładowania pojazdów elektrycznych.

Cztery przejścia dla zwierząt (dwa dla zwierząt średnich, po jednym dla zwierząt dużych i małych)

Tymczasowy łącznik w Jaworniku, gdzie powstanie nowoczesne rondo turbinowe o średnicy 53 metrów, umożliwiające zjazd na obecną drogę krajową nr 19 do czasu wybudowania kolejnego fragmentu trasy.

Budowa, której wartość wynosi 1,253 mld zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Jeśli prace będą postępować zgodnie z planem, najwyższą estakadą w Polsce pojedziemy w drugiej połowie 2026 roku.

