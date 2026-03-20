1750 mieszkań na warszawskim Targówku

10 marca 2026 roku do Urzędu m.st. Warszawy wpłynął wniosek dotyczący dużej inwestycji na Targówku. W miejscu dawnych zakładów przemysłowych, planowana jest inwestycja mieszkaniowa, która ma uporządkować zdegradowany teren i włączyć go w miejską tkankę. Inwestorem jest spółka Pinao z grupy kapitałowej Spectra Development, a za projekt odpowiada pracownia BBGK Architekci. Projekt Radzymińska obejmie budowę 13 budynków o wysokości od 6 do 8 kondygnacji, z jedną dominantą sięgającą 12 pięter. Łącznie powstać ma około 1750 mieszkań dla blisko 3,6 tys. osób, uzupełnionych o ponad 50 lokali usługowych i rozbudowaną infrastrukturę parkingową. Osiedle zaprojektowano w układzie kwartałowym, z usługami w parterach, głównie wzdłuż ulicy Radzymińskiej.

Czytaj także: Modern Mokotów - projekt, który wpisuje się w wizję miasta 15-minutowego. Podglądamy, co dzieje się na budowie

Inwestycja powstanie w ramach specustawy mieszkaniowej "lex deweloper". Obejmie nie tylko zabudowę mieszkaniową, ale też rozwój infrastruktury: powstanie nowa ulica Gorzykowska, a Park Wiecha zostanie częściowo przebudowany.

Autor: Materiały inwestora/ Materiały prasowe Projekt Radzymińska na warszawskim Targówku

Planowana jest budowa szkoły. Dzięki bliskości metra i planowanego przystanku kolejowego, osiedle ma być dobrze skomunikowane z resztą miasta.

Aleja Szkolna: czemu nie pójść za ciosem?

Centralnym punktem osiedla będzie zielony skwer z zachowanym kominem dawnej fabryki – ostatnim śladem przemysłowej historii tego miejsca. Coraz częściej architekci świadomie eksponują takie relikty. Czasem udaje się je w pełni zaadaptować, jak w realizacjach Grupy Arche, ale nawet potraktowane symbolicznie – jak tutaj – podnoszą rangę przestrzeni i wartość, atrakcyjność inwestycji.

Czytaj także: Jeszcze będzie przepięknie. W holendrach zakwitną kwiaty, w windach wzniesiemy toasty

Za projekt szkoły, która również znajdzie się na terenie inwestycji, odpowiada pracownia WWAA. Szkoła zostanie przeznaczona dla 400 dzieci. Poprowadzi do niej Aleja Szkolna, wzdłuż której zaplanowano wysokie drzewa i lokale usługowe w parterach. Jak czytamy w materiałach prasowych, Aleja Szkolna będzie kameralną ulicą o uspokojonym ruchu. Nie pojawiają się szczegóły dot. tego, w jaki sposób ruch zostanie uspokojony - prawdopodobnie odbędzie się to poprzez ograniczenie prędkości.

Autor: Materiały inwestora/ Materiały prasowe Projekt Radzymińska na warszawskim Targówku

W idealnym scenariuszu, decyzja w sprawie Alei Szkolnej powinna jednak pójść dużo dalej. Myślę tu o paryskich „ulicach szkolnych”, gdzie ruch samochodowy jest czasowo wyłączany, co poprawia nie tylko jakość powietrza, ale też - przede wszystkim - bezpieczeństwo. Takie przestrzenie stają się ciche, zielone i przyjazne. Artur Celiński, w tekście opublikowanym na łamach magazynu Fathers, pisał:

Ruch pojazdów ograniczony jest nie tylko tuż przy szkole, ale także w jej bezpośrednim otoczeniu. Dzięki temu szkolne ulice mogą służyć choćby jako dodatkowe sale lekcyjne. Dlatego też projektanci zaproponowali tutaj zielony skwer wypełniony rdzenną roślinnością. Nauczyciele przyrody mogą użyć go jako żywe laboratorium lub wykorzystać do nauki rozpoznawania pospolitych roślin.

W 2022 roku Paryż ogłosił, że do 2026 roku planuje stworzyć w ten sposób 100 ulic przy szkołach.

Rewitalizacja poprzemysłowego Targówka

Teren, na którym znajdzie się inwestycja „Projekt Radzymińska”, położony jest około 4 km od Starego Miasta i w zasięgu 25 minut od centrum Warszawy. Jeszcze na początku XX wieku pełnił funkcje przemysłowe. Dziś w dużej mierze pozostaje nieużywany, a jego rewitalizacja wpisuje się w miejskie strategie rozwoju. Miasto planuje do 2030 roku łącznie przeznaczyć 3 mld zł na rewitalizację Pragi i Targówka, odnawiając kamienice, obiekty poprzemysłowe i drewniaki na potrzeby mieszkańców oraz działalności kulturalnej.

W pierwszym etapie inwestycji „Projekt Radzymińska” powstaną budynki mieszkalne przy ul. Radzymińskiej i Gorzykowskiej, szkoła podstawowa, nowy układ drogowy i część przebudowanego Parku Wiecha.

Modern Mokotów: kooperacja BBGK i WWAA

To nie pierwsza duża inwestycja autorstwa BBGK, realizowana we współpracy z pracownią WWAA, która odpowiada za projekt szkoły. Podobny model zastosowano na Służewcu Przemysłowym, gdzie w trybie lex deweloper powstaje osiedle Modern Mokotów. Inwestycja realizowana jest na terenie po wyburzonych w 2024 roku biurowcach Mars, Jupiter i Galaxy, a jej zakończenie planowane jest na 2029 rok. Za projekt odpowiada BBGK, a inwestorami są Archicom i Echo Investment.

Czytaj także: Organizm, który żywi się własnym ogonem. Między falą wyburzeń a klątwą monofunkcyjności na warszawskim Mordorze

W zamian za zgodę na budowę deweloperzy zobowiązali się do realizacji szkoły podstawowej (projekt WWAA), schowania pod ziemię linii wysokiego napięcia wzdłuż ul. Wołoskiej oraz stworzenia parku i wsparcia okolicznych terenów zieleni.

Autor: Szymon Starnawski Modern Mokotów, proj. BBGK Architekci

Projekt oparto na idei miasta 15-minutowego, z naciskiem na otwartość i dostępność. Przestrzenie między budynkami mają być dostępne nie tylko dla mieszkańców, ale i sąsiadów, a ogrodzenia zostały wyeliminowane. Priorytetem jest ruch pieszy i rowerowy, przy jednoczesnym ograniczeniu roli samochodów.

Lex deweloper. Zbliża się czas podsumowań

Takich inwestycji przybywa, a przekształcanie terenów w mieszkaniowe staje się jednym z głównych procesów kształtujących przyszłość Służewca – i nie tylko. Z danych Polskiego Związku Firm Deweloperskich wynika, że w latach 2018–2023 samorządy podjęły łącznie 479 uchwał w sprawie lokalizacji inwestycji, a aż 379 z nich zakończyło się decyzją pozytywną. Sama specustawa, choć miała ułatwić zagospodarowanie trudnych terenów i przy okazji wymuszać rozwój infrastruktury, od początku budzi jednak kontrowersje. Krytycy (w dużej mierze urbaniści) wskazują na ryzyko rozproszonego, niespójnego planowania i decyzji podejmowanych bez szerszego kontekstu urbanistycznego.

Wkrótce jednak łatwiej będzie ocenić jej rzeczywiste skutki – przepisy lex deweloper przestaną obowiązywać w połowie 2026 roku.