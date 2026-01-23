MuratorPlus: Zazielenianie Katowice Airport Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W 2025 roku Port Lotniczy Olsztyn- Mazury świętował swoje 10-lecie

Z lotniska skorzystało w ciągu ostatnich 10 lat blisko milion pasażerów. To sporo mniej niż w odnotowujących kolejne rekordy Balicach, Gdańsku czy Pyrzowicach. Mazursko-warmiński port lotniczy inwestuje teraz w unikalne w skali kraju Flight Eco Center – centrum recyklingu wycofanych z eksploatacji samolotów. Ta strategiczna inwestycja, wspierana funduszami europejskimi, ma na celu przekształcenie regionu w lidera zrównoważonego lotnictwa. To też świetny pomysł na finansowy zastrzyk dla tego lotniska.

Flight Eco Center – inwestycja za ponad 100 mln zł

Ostatnim projektem lotniska jest wspomniane Flight Eco Center, które powstaje we współpracy z samorządem województwa i firmą AMS Poland z grupy Poente Technical.

Inwestycja o wartości ponad 100 mln zł netto, z czego blisko połowę stanowią środki z programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027”, ma na celu odzysk i ponowne wykorzystanie ponad 90 procent komponentów i materiałów z demontowanych samolotów. Dzięki temu Warmia i Mazury staną się pionierem w dziedzinie recyklingu lotniczego w Europie, wypełniając lukę w certyfikowanych centrach recyklingu statków powietrznych działających w oparciu o zasady gospodarki obiegu zamkniętego.

To moment, w którym regionalne lotnisko przestaje być jedynie elementem infrastruktury transportowej, a staje się platformą rozwoju nowej gałęzi gospodarki – podkreślał Wiktor Wójcik, prezes zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o., operatora Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. - Chcemy, aby Warmia i Mazury były kojarzone z nowoczesnym lotnictwem, technologią i odpowiedzialnym podejściem do środowiska - dodaje.

Operatorem Flight Eco Center będzie AMS Poland z grupy Poente Technical, wnoszący specjalistyczne know-how oraz zaawansowane technologie.

Ekologiczna transformacja energetyczna

Oprócz Flight Eco Center, lotnisko przeszło głęboką transformację energetyczną. Uruchomienie farmy fotowoltaicznej o mocy 0,95 MW oraz gruntowych pomp ciepła o mocy 1500 kW pozwoliło na całkowite odejście od ogrzewania olejem opałowym i ograniczenie emisji CO₂ o około 770 ton rocznie. Te inwestycje wzmacniają niezależność energetyczną infrastruktury i wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju regionu.

Inwestycje w infrastrukturę i bezpieczeństwo olsztyńskiego lotniska

Rozwój lotniska to także inwestycje w infrastrukturę i bezpieczeństwo. Podniesienie kategorii systemu ILS do CAT II (przypomnijmy, ze dużo większy Kraków Airport wciąż dysponuje tylko I kategorią ILS) umożliwiło wykonywanie operacji w trudnych warunkach pogodowych, a realizowany projekt zdalnej wieży AFIS, oparty na innowacyjnych technologiach transmisji obrazu i danych, podniesie poziom bezpieczeństwa operacji i umożliwi bardziej efektywne zarządzanie ruchem lotniczym.

Przy lotnisku rośnie strefa inwestycyjna i nowe miejsca pracy

W sąsiedztwie lotniska rozwija się strefa inwestycyjna, która przyciąga kolejnych przedsiębiorców i wzmacnia gospodarczy potencjał regionu. Obecnie finalizowana jest pierwsza inwestycja realizowana przez firmę Consultronix S.A., producenta specjalistycznej aparatury medycznej. Powstanie Flight Eco Center to nie tylko szansa na rozwój nowej gałęzi gospodarki, ale także utworzenie około 150 wyspecjalizowanych miejsc pracy dla mieszkańców Warmii i Mazur, m.in. dla mechatroników, elektryków, techników obsługi statków powietrznych oraz operatorów specjalistycznych maszyn. Lotnisko rozwija także zaplecze edukacyjne, tworząc Warmińsko-Mazurskie Centrum Kariery Lotniczej, które ma kształcić przyszłych specjalistów branży lotniczej. Dzięki współpracy z lokalnymi szkołami technicznymi i zawodowymi młodzi mieszkańcy regionu będą mogli zdobywać specjalistyczne kompetencje bez konieczności opuszczania Warmii i Mazur.

Dynamiczny rozwój i rekordowe wyniki napędzają inwestycje

Rok 2025 był dla lotniska w Szymanach wyjątkowy – obsłużono 89 151 pasażerów, realizując 4901 operacji lotniczych. To wzrost o 23,5 procent w porównaniu z rokiem poprzednim, co potwierdza stabilny trend rozwojowy. Dziś z Szyman można polecieć m.in. do Krakowa, Londynu, Dortmundu i Düsseldorfu-Weeze, a także skorzystać z bogatej oferty lotów czarterowych do Turcji, Albanii i Egiptu. Lotnisko obsługuje nie tylko ruch pasażerski, ale także General Aviation, loty biznesowe, szkoleniowe i wojskowe, a także dynamicznie rozwija sektor cargo, otwierając lokalnym producentom dostęp do globalnych rynków, w tym do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu, Bahrajnu, Kataru, Stanów Zjednoczonych oraz Kanady.