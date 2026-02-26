Rozstrzygnięto przetarg na projekt i modernizację Warszawy Wschodniej

Przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia został ogłoszony 27 sierpnia 2025 r. Dotyczy modernizacji stacji Warszawa Wschodnia. Dziś dworzec Warszawa Wschodnia i całą stację trudno nazwać nowoczesnymi. Straszą odrapane przejścia podziemne i obite blachą wiaty na peronach. To dużo mniejsza stacja od Warszawy Zachodniej, jednak, jak szacuje resort infrastruktury, jej modernizacja na pewno nie będzie tańsza.

W przetargu wpłynęły następujące oferty:

Konsorcjum w składzie: ZUE S.A. (Lider konsorcjum), Duna Polska S.A. (Partner konsorcjum) - 3 149 255 536,26 zł netto, 3 873 584 309,60 zł brutto.

Konsorcjum w składzie: Budimex S.A. (Lider konsorcjum), Budimex Kolejnictwo S.A. (Partner konsorcjum), MOSTOSTAL KRAKÓW S.A. (Partner konsorcjum) - 3 221 803 027,49 zł netto, 3 962 817 723,81 zł brutto.

Konsorcjum w składzie: INTERCOR Sp. z o.o. (Lider konsorcjum), Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. (Partner konsorcjum), Adamietz Warszawa Sp. z o.o. (Partner konsorcjum) - 3 094 500 000,00 zł netto, 3 806 235 000,00 zł brutto.

Konsorcjum w składzie: GÜLERMAK S.A. (Lider konsorcjum), Trakcja S.A. (Partner konsorcjum) - 3 249 142 782,26 zł netto, 3 996 445 622,18 zł brutto.

Konsorcjum w składzie: INTOP S.A. (Lider konsorcjum), Track Tec Construction Sp. z o. o. (Partner konsorcjum), Unibep S.A. (Partner konsorcjum) - 2 341 643 529,30 zł netto, 2 880 221 541,04 zł brutto.

TORPOL S.A. - 2 955 788 273,36 zł netto, 3 635 619 576,24 zł brutto.

26 lutego 2026 r. serwis rynek-kolejowy.pl poinformował, że PKP PLK wybrało ofertę firmy Torpol (najtańszą ofertę zapewne odrzucono z uwagi na rażąco niską cenę w porównaniu z konkurentami). Samo PKP PLK jeszcze tego oficjalnie nie potwierdza. Od decyzji konkurencji mogą się jeszcze odwołać.

Modernizacja Warszawy Wschodniej – kwoty i terminy

9 stycznia PKP PLK S.A. czyli inwestor, ogłosiły kwotę, jaką zamierzają przeznaczyć na tę inwestycję. W zakresie podstawowym to 3 745 140 056,00 zł netto, co oznacza 4 606 522 268,88 zł brutto. Wybór firmy Torpol oznacza, że ostatecznie inwestor wyda ponad 3,6 mld zł brutto.

Jak podaje serwis rynek-kolejowy.pl, modernizacja Warszawy Wschodniej powinna zakończyć się w 2030 r., o ile uda się podpisać umowę z wykonawcą w 2026 r. (co wydaje się niemal pewne). Po etapie projektowym roboty budowlane powinny wystartować w 2027 r.

Inwestycja za ponad 4,6 mld zł. Co zmieni się w Warszawie Wschodniej?

Inwestycja obejmie nie tylko sam remont dworca Warszawa Wschodnia, modernizacji zostanie poddana cała stacja z urządzeniami zarządzania ruchem włącznie. Stacja Warszawa Wschodnia, podobnie jak, modernizowana jeszcze Warszawa Zachodnia będą trochę podobne. Podobnie jak w Warszawie Zachodniej, na Wschodniej jeden ogromny dach zostanie wybudowany nad wszystkimi peronami. Obecnie nad każdym peronem jest oddzielna blaszana wiata. Ale to tylko jeden szczegół.

W ramach modernizacji Warszawy Wschodniej przewidziano także m.in. :

modernizację tuneli pod stacją – tunel ma połączyć wszystkie perony,

budowę wiaduktu kolejowego nad planowaną przez miasto al. Tysiąclecia w Warszawie.

przebudowę rozjazdów w obrębie stacji

przykrycie wszystkich peronów jedną, wspólną halą peronową chroniącą przed deszczem i wiatrem (podobnie zrobiono to w Warszawie Zachodniej),

dostosowanie stacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (budowa wind i schodów ruchomych na perony).

Nie tylko remont stacji, po nim pociągi przyspieszą

Po remoncie wzrośnie prędkość pociągów wjeżdżających do Warszawy Wschodniej. Teraz pociągi na dworzec Warszawa Wschodnia wjeżdżają od strony Rembertowa dość wolno, z prędkością 40 km/h, a po modernizacji ma to być 120 km/h.

