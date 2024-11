Spis treści

i Autor: Stan Zajączkowski

Bulwar Staromiejski we Wrocławiu – miejsce o historycznej wartości

W początkach XIV wieku na terenach dzisiejszych Bulwarów Staromiejskich wzniesiono mury obronne, a w kolejnych latach zamek. Sto lat później rozpoczęła się budowa spichlerza miejskiego, który przez kolejne dwa stulecia był przebudowywany, by w końcu stać się Arsenałem Miejskim (aktualnie mieszczącym Muzeum Archeologiczne). W XVI wieku, poprzez budowę bastionów, rozpoczęto powiększanie fortyfikacji miejskich.

I tak w północno-zachodnim narożniku murów miejskich, na tyłach szpitala Wszystkich Świętych powstał bastion kleszczowy, którego zadaniem była obrona murów aż po Bramę Mikołajską i zachodniego odcinka nabrzeża Odry. W wyniku ataku armii napoleońskiej w 1807 roku czoło bastionu zostało zniszczone. Do dnia dzisiejszego zachowało się w złym stanie technicznym, w przeciwieństwie do południowej części wraz z narożnikiem, obniżonym tarasem artyleryjskim i połączeniem z kurtyną fortyfikacji bastionowych, który nie uległ zniszczeniu.

Poza murami obronnymi ważnym historycznym obiektem tego terenu jest powstały w 1526 roku szpital Wszystkich Świętych. Po rozbudowach, które następowały zarówno w XVI, jak i XIX wieku, kompleks zyskał rangę najważniejszego szpitala we Wrocławiu. Od 1891 roku znajdowały się tu kliniki uniwersyteckie, a po 1945 roku – szpital wojewódzki.

Bulwar Staromiejski. Nowa identyfikacja graficzna

Inspiracją dla identyfikacji wizualnej była bogata historia tej części Wrocławia. Projektanci z pracowni Kolektyf sięgnięli po historyczne wzorce. Głównym elementem systemu obejmującego min. logotyp, czcionki, kolory, elementy graficzne jest sygnet, prosty graficzny motyw o dekoracyjnym charakterze stworzony ze strzałek fontu Di Grotesk (projekt czcionki: Threedotstype), który jako pattern pojawia się w materiałach graficznych, promocyjnych, wayfindingu i w architekturze. Motyw ten utrzymany w kolorach ciemnej zieleni i terakotowego brązu, w zamyśle projektantów z pracowni Kolektyf symbolizuje otwartą przestrzeń, miejsce spotkań, centrum kultury, a sam wzór nawiązywać ma do dawnego detalu architektonicznego. Kolorystyka identyfikacji wizualnej nawiązują do zabytkowych budowli obronnych i mieszkalnych na terenie inwestycji I2 Development.

i Autor: Stan Zajączkowski

Autor:

Pod okiem konserwatora – praca z zabytkową strukturą

Teren bulwaru ze względu na swoją przeszłość i historyczne znaczenie w dziejach miasta podczas prac przy zagospodarowaniu podlegał opiece konserwatora zabytków. Archeolodzy odkryli i zabezpieczyli m.in. elementy budowli obronnych i dawnych murów miejskich. Walory historyczne mają też mieszczące się tam budynki dawnego Szpitala Staromiejskiego.

Na czym zależało inwestorowi i jak to osiągnięto?

Inwestorowi zależało na tym aby teren był otwarty dla odwiedzających dlatego we współpracy z historykami, Piotrem Kmiecikiem i Małgorzatą Wójtowicz zespół Kolektyf w ramach projektu przygotował serię tablic informacyjnych opisujących kluczowe obiekty. Tablice wykonano na bazie stalowych teowników, takich samych jak w przypadku tablic kierunkowych, tylko pomalowanych na kolor czerwony. Część z nich to elementy wolnostojące, część została zamontowana na ścianach najważniejszych budynków. Zawierają one informacje w języku angielskim i polskim oraz grafiki: rzuty, plany, reprodukcje zdjęć. W przyszłości pasjonaci historii Wrocławia będą też mieli dostęp do poszerzonych informacji historycznych za pomocą kodów QR.

i Autor: Stan Zajączkowski

Murale na Bulwarze Staromiejskim

W ramach realizacji na terenie Bulwaru Staromiejskiego powstały dwa murale, zdobiące przejścia naziemne od strony ulicy Wszystkich Świętych. Autorem pierwszego z nich jest Kamil Tobiasz – przedstawia on uproszczoną mapę terenu bulwaru i mówi o wybranych aktywnościach, które można tam realizować - np. jeździe na rolkach. Drugi z murali zdobiących Bulwar Staromiejski to dzieło Zuzanny Wollny. Stylistycznie, nawiązuje on do malarskiej dekoracji, zdobiącej niegdyś jedną ze ścian historycznego Szpitala Staromiejskiego, a przedstawiającej jego fundatorów.

Identyfikacja wizualna Bulwaru Staromiejskiego - podstawowe dane

Projekt: Kolektyf, Kasia Cimała, Grzegorz Osowski, Magdalena Szwajcowska, Bartosz Zieliński

Autorzy murali: Kamil Tobiasz, Zuzanna Wollny

Inwestor: I2 Development