Konkurs na najlepsze obiekty wybudowane między 1989 a 1995 rokiem

Kiedy w 1995 roku ogłaszaliśmy pierwszą edycję konkursu Życie w Architekturze, zadaniem jury było wskazanie najlepszej realizacji architektonicznej na terenie Warszawy. Jako cezurę wybrano dzień pierwszych częściowo wolnych wyborów, konkurs dotyczył zatem obiektów zrealizowanych pomiędzy 4 czerwca 1989 roku a 31 grudnia 1995 roku. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: budynków użyteczności publicznej i domów wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych. Ten dom, który zaprojektowali Janusz Kaczorek i Piotr Szaroszyk wygrał wśród budynków jednorodzinnych.

Nagroda dla architektów Janusza Kaczorka i Piotra Szaroszyka

Jury przyznało nagrodę za konsekwentnie i do końca zrealizowany zamiar autorski.

- Trzy elementy szczególnie podnoszą wartość obiektu: skromna, elegancka bryła domu zrośnięta z zielonym otoczeniem; finezyjnie budowane wnętrza; perfekcyjne operowanie detalem. Jury, oceniając ten dom tak wysoko, chciało wskazać kierunek właściwy dla tworzenia nowych wartości budownictwa mieszkaniowego w Polsce - ocenili jurorzy.

Za najlepsze osiedle uznano wówczas osiedle Hozjusza na Żoliborzu. Zobacz, jak wygląda dziś i czytaj dalej.

Życie w Architekturze to ogólnopolski konkurs architektoniczny organizowany od 1995 roku przez „Architekturę-Murator”. Na pierwszy konkurs zgłoszono 258 obiektów, w tym 120 budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej i 39 domów jednorodzinnych i rezydencji. Jury zakwalifikowało do finału 39 budynków, z których, po obejrzeniu ich wybrano 13 obiektów. Dotychczas odbyło się 9 edycji, w których rywalizowało ponad 3 000 budynków. W 2025 - kolejna edycja konkursu. Przypominamy realizacje, które wygrały pierwsze edycje.

Najlepszy dom lat 90. w Warszawie stoi na Żoliborzu

Potem dom na Żoliborzu uznano za Najlepszy dom jednorodzinny 1989-1999 - czyli dom dekady. Wówczas jury uznało, że nagroda ta należy się realizacji duetu Kaczorek - Szaroszyk "za twórcze odwołanie się do wzorców żoliborskich realizacji awangardy międzywojennej, nawiązanie do lokalnej zabudowy kolonii „Zdobycz robotnicza” i małomiasteczkowych wzorów architektury drewnianej, stopionych w jedną, współczesną i harmonijną całość. Za wyrafinowaną elegancję wnętrz".

Na naszych archiwalnych zdjęciach możecie zobaczyć elegancję z lat 90. Tymczasem czytajcie, co architekt mówił o projektowaniu w tamtych czasach:

Na początku lat 90. ceny materiałów budowlanych wzrosły 20-krotnie. Z czasów komunistycznych, kiedy nic nie było, ale to nic było za darmo, przeszliśmy do czasów, kiedy wszystko było, ale mało kogo było na to stać - opowiadał Piotr Szaroszyk w rozmowie dla Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. I dodał: Natomiast zarobki inwestorów, nawet przedsiębiorców, nie były takie, by mogli sobie na wszystko pozwolić.

Najlepszy dom dekady 1989 - 1999 w Warszawie. Dane

Dom jednorodzinny na Żoliborzu

Autorzy: architekci Janusz Kaczorek, Piotr Szaroszyk

Konstrukcja: Wiesław Rudolf

Inwestor: prywatny

Powierzchnia użytkowa: 525 m²

Powierzchnia całkowita: 660 m²

Powierzchnia działki: 900 m²

Kubatura: 1970 m³

Projekt: 1991

Realizacja: 1991-1994

