Wrocław z góry Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kamienica pod Palmą i słynny plafon Anny Szpakowskiej - Kujawskiej

Kamienica pod Palmą jest na północnej pierzei wrocławskiego Rynku i nosi numer 58. Jej historia jest długa i fascynująca - pierwszy budynek powstał w XIII wieku, nowa kamienica zaś powstała w 1907. Dawniej mieścił się tu dom handlowy, działały księgarnie, a od lat jest biblioteka - Dolnośląska Biblioteka Publiczna. Budynek jest objęty ochroną konserwatorską. To tu jest plafon zaprojektowany przez architekta Macieja Kujawskiego, a pomalowany przez jego żonę Annę Szpakowską - Kujawską oraz ceramiczne kompozycje ścienne „Chmury”, a także charakterystyczna posadzka. Galeria pod Plafonem to nie tylko przestrzeń wystawiennicza, lecz także miejsce spotkań, warsztatów czy wykładów.

Plafon został stworzony w latach 70. XX wieku. - Brązowe postacie z dużymi, niebieskimi oczami symbolizują codzienną rzeczywistość, unoszące się, niebieskie sylwetki uosabiają marzenia i wolność. Właśnie ten kontrast stał się myślą przewodnią projektu – zestawiono tradycję z nowoczesnością w duchu harmonijnego współistnienia sztuki i funkcji - czytamy w opisie projektu.

Nowa aranżacja wnętrz według projektu Grzegorza Kłody

W zeszłym roku poznaliśmy nową aranżację wnętrz. Zaprojektował je architekt Grzegorz Kłoda. Jak sam mówi - to projekt nietypowy. Projekt objął modernizację Galerii pod Plafonem, recepcji wraz z punktem informacji, szatni oraz dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych węzła sanitarnego.

"Innowacja i poszanowanie dziedzictwa historycznego mogą iść w parze" - zapewnia.

- Jednym z najistotniejszych wyzwań było pogodzenie dwóch skrajnych założeń. Galeria – dzięki ascetycznej aranżacji – powinna stanowić neutralne tło dla prezentowanych dzieł. Z kolei recepcja, stanowiąca serce i wizytówkę instytucji, powinna emanować reprezentacyjnym charakterem. Rozwiązanie przyniosło wdrożenie technologii parametrycznej – na wskroś nowoczesnej, a równocześnie niezwykle elastycznej w kontekście aranżacji i formy - opisuje architekt. I dodaje, że inspirację czerpał bezpośrednio z miękkich, organicznych form plafonu.

- Jego dynamiczne linie oraz symboliczne znaczenie zostały twórczo przeniesione na układ wnętrz, mebli i detali - to kolejny fragment opisu projektu.

Projekt oparty o zasady projektowania parametrycznego

Meble zaprojektowane zostały w oparciu o zasady projektowania parametrycznego. Wśród nich ustawiono żywe palmy, ale jest też dużo sztucznej zieleni. Ściana za recepcją też ma teraz wzory stylizowane na liściach palmowych. Są i detale z miedzi.

- Wykorzystanie technologii parametrycznej w historycznym obiekcie było początkowo przyjmowane z dozą ostrożności - przyznaje architekt. - Dzisiaj już mogę z całą pewnością powiedzieć, że było warto. Najprawdopodobniej w Europie nikt wcześniej nie projektował parametrycznych wnętrz w na wskroś zabytkowej tkance - dodaje.

Czytaj też:

- Recepcja oraz punkt informacji zaprojektowano tak, aby umożliwić płynną komunikację z czytelnikami i turystami odwiedzającymi bibliotekę. Przestrzeń jest w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - są szerokie przejścia, nisko umiejscowione stanowiska informacyjne i specjalistyczne wyposażenie w sanitariatach - czytamy w opisie projektu.

Teraz planowane jest kontynuowanie prac w technologii parametrycznej, w całym budynku na pow. 6 tys. mkw. To ma być największe w Europie połączenie zabytkowej architektury i wnętrz zaprojektowanych parametrycznie.

Dane projektu

Nazwa inwestycji: Projekt aranżacji wnętrz Galerii pod Plafonem oraz strefy wejściowej Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

Inwestor: Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu

Główny projektant: Grzegorz Kłoda

Projektant: Justyna Baran

Wykonanie parametrycznych mebli: 77roots

Powierzchnia: 250 mkw

Realizacja: 2024 r.

Zakres: projekt aranżacji wnętrz wraz z nadzorem autorskim

Galeria pod Plafonem we Wrocławiu. Zdjęcia