Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Łódzki Flatrion, czyli New Iron

New Iron w Łodzi powstał ponad rok temu - w 2024. I od razu stał się hitem na Instagramie czy Facebooku. Influencerzy publikowali zdjęcia, ludzie nadal przyjeżdżają tu, żeby zobaczyć go na żywo, porównują zdjęcia w sieci z tym, co widzą na własne oczy. Pojawiają się głosy krytyki - a to, że ogródek marny, a to że lepiej wygląda z daleka niż z bliska. Że elewacja wygląda na tanią. Rowerowa Łódź informuje: Obok odmalowano śluzę dla rowerów.

Nie ma wątpliwości: Żelazko w Łodzi budzi wielkie zainteresowanie.

To wszystko dlatego, że kształtem nawiązuje do budynku Flatiron w Nowym Jorku. Rzeczywiście, oba budynki w obrysie przypominają żelazko, co zresztą podkreślono w ich nazwach. A wynika to z trójkątnego kształtu działek, na których je posadowiono. Flatiron w Nowym Jorku powstał na początku XX wieku, w 1902 roku jako budynek biurowy, obecnie trwa jego adaptacja na ekskluzywny apartamentowiec. Łódzki New Iron od początku zaprojektowany został jako apartamentowiec.

Żelazko przy Struga w Łodzi

Przy ulicy Struga w Łodzi jest 37 apartamentów (wysokość - 3 metry) klasy premium, taras na dachu i podziemny parking. Do zrobienia zostały jedynie drobne prace wykończenie na zewnątrz budynku i wkrótce do budynku będą mogli wprowadzić się nowi lokatorzy. Na parterze jest duże lobby z przestronnym miejscem dla osoby pełniącej funkcję concierge. Wykończenie: kamień i drewno. To jedna z pierwszych inwestycji deweloperskich klasy premium w Łodzi.

- Budynek New Iron pokazuje, że Łódź jako miasto jest gotowa na architekturę światowego kalibru - ocenił wiceprezydent miasta, Adam Pustelnik.

- Nie narzucamy przyszłym lokatorom funkcji, jaką pełnić mają zakupione przez nich apartamenty. To ich indywidualne decyzje, ale wiemy, że zdecydowana większość chce w nich zamieszkać - mówił dla Eski w Łodzi Piotr Leśniak, CEO w Bona Fide Development.

To była bardzo wymagająca działka, przyznają architekci z Reform Architekt.

- Początkowo budynek miał na celu zapełnienie luki w zabudowie, powstałej w wyniku rozgałęzienia ulicy Struga - napisali na Facebooku. - Wolna przestrzeń przybrała kształt trójkąta z ostrym narożnikiem graniczącym ze skrzyżowaniem.

Przez lata nikt nie podjął się zagospodarowania tego terenu, choć działka miała ogromny potencjał ze względu na lokalizację. Projekt został zainicjowany w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości przestrzeń mieszkalną i komercyjną w tej części miasta.

Czytaj też:

Architektura Łodzi. Nie tylko Manufaktura

Po 100 latach "wyciągną" spod ziemi łódzkie rzeki

Plac Wolności w Łodzi po remoncie

Architektura budynku New Iron

Architekci tak opisują swój projekt: Zaokrąglony narożnik, zaprojektowany jako szklana bryła, jest najcharakterystyczniejszym elementem budynku. Podtrzymywany przez okrągły słup na parterze stworzył podcień w którym ukryte jest wejście główne. Takie rozwiązanie zaowocowało tym że konstrukcja stała się dominantą w sąsiedztwie.

Gzymsy oraz pionowe elementy dekoracyjne podkreślają dwuwarstwową fasadę budynku, i kierują wzrok obserwatora ku górze. Aby utrzymać sterylność i spójność wnętrza, strefa wejściowa została w całości pokryta kamieniem. Włoski kwarcyt w odcieniach szarości pokrywa podłogi i ściany, uzupełniony detalami w czerni i złocie. Cały efekt tworzy elegancką i spójną całość nawiązującą do zewnętrznej części budynku.

Przypomnijmy. Budowa zaczęła się w 2021 roku. Plan zakładał, że New Iron gotowy będzie w 2023, ale tak się nie stało. Udało się go dokończyć w II kwartale 2024.

Zobacz inne trójkątne budynki w Polsce. Zdjęcia